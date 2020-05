Giá vàng hôm nay 20/5: Vọt lên ngưỡng cao nhất 8 năm khi bất ổn gia tăng vì Covid-19

Thứ Tư, ngày 20/05/2020 09:15 AM (GMT+7)

Sau một ngày chững lại, sáng nay 20/5 giá vàng thế giới tiếp tục đà tăng giá lên ngưỡng cao nhất 8 năm qua.

Lúc 7h sáng nay 20/5 (theo giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 1.745,61 USD/Ounce, cao nhất trong vòng 8 năm. So với cùng thời điểm giao dịch sáng qua 19/5, giá vàng thế giới bật tăng khoảng 11 USD/Ounce.

Giá vàng thế giới giao tháng 7/2020 ghi nhận trên sàn Comex thuộc New York Mercantile Exchanghe ở mức 1.754,0 USD/Ounce, tăng 2,7 USD/Ounce trong phiên, tăng tới 12 USD/Ounce so với cùng giờ giao dịch sáng qua.

Quy đổi theo tỷ giá ngân hàng nhà nước, chưa tính thuế phí, hiện giá vàng thế giới đang ở mức 48,74 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng trong nước 500.000 đồng/lượng.

Giá vàng tiếp tục đà tăng giá

Giá vàng bật tăng trở lại khi những rủi ro gia tăng do đại dịch Covid-19. Sau thời gian phong tỏa để kiểm soát dịch Covid-19, hiện một số nước đã thực hiện nới lỏng, mở cửa lại nền kinh tế. Tuy nhiên, sự xuất hiện trở lại của các ca dương tính trong cộng đồng làm dấy lên nguy cơ bùng phát làn sóng lây nhiễm thứ 2.

Căng thẳng giữa Mỹ-Trung Quốc, WHO ngày càng "nóng" hơn khiến nhà đầu tư hoảng loạn cũng là yếu tố hỗ trợ giá vàng. Reuter hôm 19/5 đưa tin tổng thống Mỹ Donald Trump đe doạ sẽ cắt vĩnh viễn tiền tài trợ dành cho tổ chức Y tế Thế giới (WHO) nếu WHO không có những “thay đổi mang tính thực chất” trong vòng 30 ngày.

Ngay lập tức, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Triệu Lập Kiên cho rằng, bức thư của Tổng thống Trump gửi cho Tổng giám đốc WHO nhằm đánh lạc hướng dư luận, “bôi đen” những nỗ lực của Trung Quốc, thoái bỏ trách nhiệm của Mỹ về khả năng kiểm soát dịch bệnh tại nước mình.

Ngoài ra, dữ liệu kinh tế tháng 4 của Mỹ không sáng sủa, làm gia tăng nỗi lo suy thoái kinh tế toàn cầu. Báo cáo cho thấy, doanh số bán lẻ của Mỹ giảm 16,4%, trong khi sản xuất công nghiệp tụt dốc 11,4%. Tỉ lệ thất nghiệp tại Mỹ được dự báo có thể đạt đỉnh là 17,4% trong quý 2, sau đó giảm xuống 8,9% vào cuối năm 2020 và 7,6% vào cuối năm 2021.

Tuy nhiên, đà tăng của giá vàng cũng bị hạn chế trong bối cảnh chứng khoán tăng vọt hồi đầu tuần và những tín hiệu tích cực trong việc điều chế vắc xin ngừa Covid-19.

Ở thị trường trong nước, giá vàng không có biến động nhiều, vẫn neo ở mức cao trên ngưỡng 49 triệu đồng/lượng. Cụ thể, lúc 8h30 sáng nay (20/5), giá vàng SJC tại TP.HCM của Tập đoàn Vàng bạc đá quý Sài Gòn được niêm yết ở ngưỡng 48,74-49,22 triệu đồng/lượng (mua vào, bán ra), giữ nguyên so với cùng giờ sáng qua. Tại Hà Nội và Đà Nẵng, giá vàng SJC niêm yết ở ngưỡng 48,74-49,24 triệu đồng/lượng (mua vào, bán ra).

Tập Đoàn Vàng bạc đá quý DOJI Hà Nội niêm yết giá vàng SJC ở mức 48,75-49 triệu đồng/lượng. So với sáng qua, DOJI điều chỉnh tăng 200.000 đồng/lượng chiều mua vào, giữ nguyên chiều bán ra. Tại Phú Quý SJC cũng đang niêm yết giá vàng ở mức 48,6-49,95 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 150.000 đồng mỗi chiều so với sáng qua.

Trên hệ thống Bảo Tín Minh Châu, giá vàng SJC đang niêm yết 48,80-49,10 triệu đồng/lượng. Còn giá vàng rồng Thăng Long của doanh nghiệp này đang ở 48,27-48,87 triệu đồng/lượng.

