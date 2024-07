Dự báo giá vàng ngày 17/7: Vàng nhẫn tăng mạnh theo xu hướng vàng thế giới

Chốt phiên giao dịch ngày 16/7, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào bán ra ở mức 75,48 - 76,98 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn SJC 999,9 mua vào bán ra ở mức 75,45 - 76,85 triệu đồng/lượng, tăng 300.000 đồng/lượng chiều mua vào và 200.000 đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên hôm qua.

Vàng Doji HN niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 74,98 - 76,98 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 đứng ở mức 76,5 - 77,75 triệu đồng/lượng, tăng 300.000 đồng/lượng cả hai chiều so với chốt phiên liền trước.

Công ty Cổ phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) niêm yết giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội ở mức 74,98 - 76,98 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn niêm yết ở mức 75,5 - 76,9 triệu đồng/lượng, tăng 350.000 đồng/lượng chiều mua vào và 300.000 đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên gần nhất.

Phú Quý SJC đang niêm yết vàng miếng SJC với giá 75,8 - 76,98 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn tròn trơn 999,9 được niêm yết ở mức 76,05 - 77,45 triệu đồng/lượng (mua-bán), tăng 200.000 đồng/lượng cả hai chiều so với chốt phiên hôm trước.

Các chuyên gia UOB cho rằng, việc điều tiết giá vàng nội địa và liên quan đến việc cho phép bán vàng ra thị trường, do đó nguồn cung được phần nào giải quyết đáp ứng tốt cầu. Tuy nhiên, do hiện thị trường vàng trong nước không liên thông với giá quốc tế nên có nhiều thời điểm vàng trong nước cao hơn nhiều so với giá quốc tế.

Nhưng định hướng của giá vàng Việt Nam sẽ rất khó cao hơn nhiều so với giá quốc tế. Đặc biệt, khi NHNN đã có các biện pháp can thiệp thị trường vàng khả năng giá vàng tại thị trường Việt Nam sẽ không còn chênh lệch khá xa so với quốc tế.

Theo các chuyên gia, việc kiểm soát chặt chẽ đã thiết lập sự ổn định nhưng sẽ kéo dài bao lâu và liệu có được duy trì bền vững hay không cũng còn phụ thuộc nhiều yếu tố.

Nhu cầu vàng miếng cũng bị hạn chế bởi nguồn cung nhỏ giọt; thị trường "chợ đen" hoạt động sôi động trở lại. Điều này có nguy cơ gây bất ổn thị trường; nhất là khi giá vàng nhẫn lại đang có xu hướng vượt tăng hơn so với giá vàng miếng.

Vàng thế giới tăng mạnh

Trên thị trường thế giới, giá vàng đạt 2.445,89, tăng 23,40 USD vào lúc 20h52 ngày 16/7 theo giờ Việt Nam.

Ông Suan Teck Kin, Giám đốc Khối nghiên cứu thị trường và Kinh tế toàn cầu, Tập đoàn UOB cho rằng "Hiện các ngân hàng trung ương trên thế giới đang tăng mua vàng dự trữ cũng là một trong những yếu tố tác động lên giá vàng. Chúng tôi dự báo giá vàng sẽ tăng từ mức 2.400 USD/ounce lên 2.700 USD/ounce".

Các nhà phân tích hàng hóa tại UBS cho biết họ kỳ vọng giá vàng sẽ lên tới 2.500 USD/ounce vào tháng 9 và đạt 2.600 USD/ounce vào cuối năm nay. Dự báo này tăng so với ước tính ban đầu lần lượt là 2.400 USD và 2.500 USD một ounce. Đồng thời, UBS cũng đưa ra dự báo 12 tháng. Ngân hàng này cho rằng giá vàng sẽ tăng lên 2.700 USD/ounce vào tháng 6 năm 2025.

Giá vàng Việt Nam thường diễn biến theo giá thế giới. Tuy nhiên, thời gian gần đây, giá vàng SJC vẫn trong xu thế ổn định, còn giá vàng nhẫn vẫn biến động. Vì vậy, rất có thể giá vàng nhẫn có thể tăng trong phiên 17/7.

