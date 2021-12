“Vàng trắng” tăng một mạch lên đỉnh 6 tháng

Theo Cục Xuất nhập khẩu, trong tháng 11, giá cao su tự nhiên tại các sàn giao dịch chủ chốt ở châu Á liên tục đi lên và có phiên tăng mạnh, lập đỉnh 6 tháng vào ngày 25/11. Tại Sở giao dịch hàng hóa Osaka (OSE), giá cao su ngày 25/11/2021, lúc 9h00, kỳ hạn tháng 2/2022, tăng mạnh lên mức 254,6 JPY/kg, tăng mạnh 6,8 yên, tương đương 2,74%. Giá cao su kỳ hạn tháng 1/2022 trên sàn Thượng Hải tăng mạnh 435 CNY, lên mức 14.935 CNY/tấn, tương đương 3,00%.

Theo ước tính của Cục Xuất nhập khẩu, trong tháng 11, xuất khẩu cao su của Việt Nam đạt khoảng 210 nghìn tấn, trị giá 354 triệu USD, tăng 2,6% về lượng và tăng 4,4% về trị giá so với tháng 10.

Lũy kế 11 tháng năm 2021, Việt Nam xuất khẩu được khoảng 1,7 triệu tấn cao su, trị giá 2,84 tỷ USD, tăng 11,7% về lượng và tăng 40,5% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020.

Giá cao su được hỗ trợ tốt bởi nhu cầu tăng và nguồn cung thắt chặt

Trong 10 tháng năm 2021, phần lớn các chủng loại cao su xuất khẩu đều đạt được tăng trưởng khá so với so với cùng kỳ năm 2020. Một số chủng loại như: SVR 20, SVR CV60, SVR 3L, SVR CV50, SVR 10, cao su tổng hợp, RSS1… đều tăng mạnh cả về lượng và trị giá so với cùng kỳ năm 2020.

Nguyên nhân của việc tăng giá mạnh của cao su là do nguồn cung gián đoạn và nhu cầu có xu hướng phục hồi tốt.

Các trận mưa lũ bất thường, không theo mùa đã ảnh hưởng đến các vùng trồng cao su chính ở Ấn Độ, Thái Lan và Malaysia.

Việc nới lỏng các hạn chế liên quan đến đại dịch Covid-19 như mở lại biên giới quốc tế của một số quốc gia và nối lại các hoạt động kinh tế hơn đã góp phần đáng kể vào sự phục hồi của ngành cao su.

Theo báo cáo mới nhất của Hiệp hội các nước Sản xuất Cao su tự nhiên (ANRPC), triển vọng nhu cầu thế giới về cao su tự nhiên năm 2021 ước tính tăng 8,3% so với năm 2020, lên 14,028 triệu tấn.

Dựa trên những ước tính sơ bộ từ các nước thành viên sản lượng cao su tự nhiên thế giới được điều chỉnh lên 13,836 triệu tấn, tăng 1,8% so với năm 2020. Theo số liệu cho thấy, thế giới sẽ thiếu hụt 192 nghìn tấn cao su tự nhiên trong năm 2021.

Nguồn: http://danviet.vn/vang-trang-tang-mot-mach-len-dinh-6-thang-502021131213294547.htmNguồn: http://danviet.vn/vang-trang-tang-mot-mach-len-dinh-6-thang-502021131213294547.htm