Vải đầu mùa được giá, thương lái vét sạch cả vườn

Thứ Bảy, ngày 16/05/2020 16:28 PM (GMT+7)

Vải sớm được thương lái thu mua tại vườn với giá 50-55.000 đồng/kg, nông dân trồng vải tại Thanh Hà (Hải Dương) vui mừng vì quả vải vừa được mùa vừa được giá.

Những ngày này, người dân trồng vải ở Thanh Hà đang bắt đầu thu hoạch vải chín sớm. Do phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng và được chăm sóc đúng quy trình kỹ thuật nên cây vải cho năng suất cao, mẫu mã đẹp nên được giá hơn những năm trước.

Ông Phạm Công Long, trú tại thôn Thanh Lanh, xã Thanh Quang cho biết, chưa năm nào vườn vải nhà mình cho năng xuất cao và bán được giá như năm nay. Với khoảng 5.000m2 vải sớm, ước tính sản lượng được khoảng 8,5 tấn với giá bán khoảng 35-50.000 đồng/kg, dự kiến ông Long sẽ thu về khoảng hơn 300 triệu đồng.

Cảnh buôn bán vải sớm đầu mùa tấp nập tại Thanh Hà

“Nhà tôi trồng hơn 100 gốc gồm 4 loại là vải u trứng trắng, u trứng gai, u hồng và tàu lai, mỗi loại khoảng 1.000m2, cho thu hoạch cách nhau 10-15 ngày. Những năm trước, thu hoạch cả vườn vải chỉ được khoảng 1 tấn quả, bán với giá 30-35.00 đồng, nhưng năm nay chỉ với 1.200m2 vải u trứng trắng đã cho thu hoạch 2,5 tấn. Vải chín đến đâu thương lái đến tận vườn vét sạch đến đó với giá 50.000 đồng/kg, có vườn 3-5 ngày nữa mới được thu hoạch nhưng thương lái đã đến hỏi mua tấp nập mà tôi chưa bán’, ông Long nói.

Các điểm cân luôn sẵn sàng thu mua vải dọc tuyến đường 390.

Theo ông Long, 64 tuổi rồi nhưng năm nay là năm đầu tiên vườn vải nhà ông cho thu hoạch nhiều và bán được quả vải với giá cao như thế. “Mọi năm bán cả vườn chỉ được 80 triệu là nhiều do tôi chỉ trồng theo phương pháp truyền thống, được ăn thì được không thì thôi. Năm nay, vải bán được giá gần gấp đôi, sản lượng gấp 7-8 lần do tôi được hướng dẫn áp dụng quy trình sản xuất VietGAP nên quả to, mã đẹp, không bị sâu cuống, được thương lái thu mua ngay tại vườn”.

Ông Phạm Công Long vui mừng vì được một vụ vải bội thu.

Bán được hơn 1 tấn vải u hồng với giá 45.000 đồng/kg, anh Nguyễn Hữu Tùng – trú tại thôn Thuần Mỹ, xã Vĩnh Lập vui mừng nói: “Năm nay tưởng Covid-19 ảnh hưởng thì quả vải sẽ không có đầu ra, ai ngờ lại dễ bán hơn cả năm ngoái. Thương lái họ đến tận vườn mua với giá 45-50.000 đồng/kg rồi họ tự thuê người thu hoạch chứ tôi không phải làm gì cả”.

Tại các chợ dân sinh trên địa bàn Hà Nội, vải đầu mùa đang được bán với giá khoảng 70-80.000 đồng/kg, chủ yếu là vải u hồng, vải u trứng có màu hơi xanh, quả to, mọng nước.

Một điểm thu mua vải tại khu Hà Đông (Thanh Hà).

Theo Sở NN&PTNT tỉnh Hải Dương, diện tích vải toàn tỉnh năm nay khoảng 9.750ha. Tổng sản lượng quả dự kiến 45.000 tấn, cao hơn 20.000 tấn so niên vụ vải năm 2019. Thời gian thu hoạch trà vải sớm dự kiến từ ngày 10-30/5. Riêng vải thiều chính vụ sẽ thu hoạch từ ngày 1 - 20/6.

Toàn huyện Thanh Hà hiện có khoảng 3.720ha trồng vải thiều. Trong đó, diện tích trà vải sớm trên 1.500ha tập chung ở các xã thuộc khu Hà Đông (Thanh Bính, Thanh Hồng, Thanh Cường, Vĩnh Lập, Trường Thành, Hợp Đức) và các xã Thanh Sơn, Thanh Thủy, Thanh Xá.

Năm nay, do thời tiết tương đối thuận lợi nên vải thiều Thanh Hà được mùa. Dự báo, sản lượng vải thiều năm nay sẽ vượt năm 2019. Hiện trên địa bàn huyện Thanh Hà đang bắt đầu thu hoạch vải thiều sớm.