Thịt heo hạ nhiệt vẫn “ế” chỏng chơ

Thứ Năm, ngày 09/01/2020 11:30 AM (GMT+7)

Mặc dù thịt heo đã không còn sốt giá gần 4 ngày qua, trung bình giảm từ 5.000-10.000 đồng/kg; thế nhưng tại nhiều chợ truyền thống TPHCM, người dân vẫn "ngó lơ" mặt hàng này khi đi chợ.

Bà Phạm Khánh Phong Lan, Trưởng Ban quản lý ATTP TPHCM kiểm thực phẩm dịp cận tết

Ngày 8/1, Đoàn kiểm tra do Ban quản lý An toàn thực phẩm (ATTP) TPHCM dẫn đầu tiếp tục có buổi kiểm tra thứ 2 dịp cận tết Nguyên đán 2020.

Tại chợ Xóm Chiếu (Q.4) - mô hình chợ thí điểm đảm bảo an toàn thực phẩm hiện có 642 hộ/1182 sạp, trong đó có 245 hộ kinh doanh thực phẩm có đăng ký

Bà Nguyễn Phan Bích Thủy, Phó phòng Kinh tế Q.4 cho biết, chợ luôn ưu tiên các tiêu chí bán hàng Việt Nam chất lượng cao, có nhãn mác, nguồn gốc xuất xứ đối với sản phẩm đóng gói, không dư lượng thuốc bảo vệ thực phẩm, không dùng chất cấm, chất bảo quản để bảo quản thực phẩm chế biến, sản phẩm gia súc, gia cầm, thủy sản..

Đoàn kiểm tra test nhanh một số mẫu bún, chả đều không phát hiện hàn the, formol...

“Chúng tôi có tổ kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm để kiểm tra các hộ kinh doanh hàng tháng, đột xuất. Chợ có quy định về chống hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng; thực hiện các quy định về việc niêm yết giá và bán theo giá niêm yết. Nếu phát hiện hộ kinh doanh vi phạm sẽ xử lý theo quy định nội quy chợ. Trường hợp nghiêm trọng sẽ đề nghị cơ quan chức năng xử lý theo quy định pháp luật” – bà Thủy khẳng định.

Khảo sát một số mặt hàng đang kinh doanh tại chợ, đa số đều có bảng giá để người tiêu dùng dễ so sánh giá và chọn mua. Tuy nhiên, dù đã treo bảng giảm giá thịt heo so với hồi đầu tuần, nhiều tiểu thương ngành hàng này vẫn mỏi cổ ngóng khách.

Chị Phạm Tuyết Vân (kinh doanh thịt heo) than thở: “Ế lắm, thịt về nhiều mà sáng giờ chưa có ai mua. Heo của tôi lấy từ lò trong nước, có nguồn gốc xuất xứ, giấy tờ đàng hoàng nhưng do giá cao, khách nào cũng lắc đầu. So với hồi đầu tuần, heo có giảm nhẹ khoảng vài ngàn đồng/kg, như sườn non giá 200.000 đồng/kg, giò heo 170.000 đồng/kg… Nhưng có tin đồn là heo giảm 20.000-30.000 đồng/kg, trong khi thực tế là chỉ giảm vài ngàn đồng thôi. Giá heo cao lại cận tết, tôi rất lo nếu vẫn cứ tình trạng trạng... “ế” .

Bà Bảy (tiểu thương hàng ăn uống) bộc bạch: “Mình mua heo giá cao nên đĩa cơm sườn, tô bún thịt nướng cũng phải tăng theo. Do vậy khách giảm gần 1/3 so với trước. Đành chịu thôi, khi nào heo giảm giá, mình mua được hàng rẻ thì sẽ giảm giá thức ăn".

Bà Phạm Khánh Phong Lan, Trưởng Ban quản lý ATTP TPHCM cho biết: “Tình hình buôn bán tại chợ truyền thống những năm gần đây rất chậm. Do vậy, bài toán kéo khách đến chợ ngoài việc bán hàng đúng giá, tiểu thương vui vẻ thì vấn đề bảo đảm an toàn thực phẩm, hàng hóa có nguồn gốc rất quan trọng. Muốn vậy phải kiểm soát được thực phẩm từ nguồn. Có nguồn gốc rõ ràng sẽ hạn chế dần hàng gian, hàng giả trà trộn”.

Cùng ngày, đoàn cũng làm việc tại kho lạnh Preferred Freezer Servies (163 Nguyễn Văn Quỳ, Q.7) và kho lạnh Thái Bình Dương (74 An Dương Vương, P.16,Q.8).

Một thùng chân gà nhập khẩu tại kho lạnh được đoàn kiểm tra đem về để kiểm nghiệm.

