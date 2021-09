Ô tô giảm giá sập sàn, có mẫu xe mua 1 được tặng 1

Thứ Tư, ngày 01/09/2021 20:22 PM (GMT+7)

Trước tác động tiêu cực của dịch Covid-19, nhiều mẫu xe được giảm mạnh tới gần 600 triệu đồng, thậm chí có mẫu được đại lý đưa ra chính sách mua 1 tặng 1.

Nhiều tỉnh thành trên cả nước áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội khiến giới kinh doanh ô tô điêu đứng. Để cạnh tranh thị phần các đại lý, hãng đều đẩy mạnh kênh bán hàng online với những ưu đãi, giảm giá hấp dẫn.

Hiện nhiều mẫu xe đã được các đại lý giảm giá mạnh, đặc biệt là những dòng xe hạng sang. Theo khảo sát, mẫu xe sedan hạng sang BMW 7-Series đang được các đại lý giảm giá lên đến gần 600 triệu đồng tùy phiên bản.

Theo đó, phiên bản 730Li M Sport giảm 120 triệu đồng. Bản 730Li Pure Excellence giảm 150 triệu đồng kèm 1 năm bảo hiểm thân vỏ. Mẫu xe 740Li có mức giảm tới 580 triệu đồng và đây là mức giảm giá mạnh tay nhất của BMW 7-Series kể từ khi bản mới ra mắt tại Việt Nam từ cuối năm 2019.

Các mẫu xe sang đang được các đại lý giảm giá mạnh nhằm kích thích nhu cầu mua xe mới của người dân

Trong khi đó, mẫu xe KIA Quoris đang được các đại lý mạnh tay giảm giá đến hơn 500 triệu đồng để xả hàng tồn. Ngoài ra, khi mua xe, khách hàng còn nhận thêm voucher dịch vụ 30 triệu, gói bảo hiểm vật chất 39 triệu đồng.

Bên cạnh giảm giá, một số đại lý còn linh động áp dụng chính sách mua 1 tặng 1 khi quy đổi từ 500 triệu đồng thành một chiếc KIA Morning 2021 khi khách hàng mua KIA Quoris.

Ngoài ra, các mẫu xe khác của Kia như Kia Sorento (All New), Kia Cerato, Kia Sedona cũng đang được các đại lý ưu đãi, giảm giá từ 30 đến 100 triệu đồng. Khách hàng mua xe còn được nhận quà tặng bảo hiểm vật chất xe.

Subaru Việt Nam đã tung ra chương trình ưu đãi 100% lệ phí trước bạ dành cho mẫu Subaru Forester. Mức ưu đãi phí trước bạ sẽ được quy đổi ra tiền mặt và trừ thẳng vào giá xe giúp giá xe giảm tới hơn 100 triệu đồng.

Theo đó, phiên bản tiêu chuẩn i-L giảm 229 triệu đồng, bản i-S giảm 169 triệu đồng, bản i-L 2021 giảm 159 triệu đồng và bản Forester i-S EyeSight giảm 144 triệu đồng. Bên cạnh ưu đãi lệ phí trước bạ, khách mua Subaru Forester còn được nhận thêm nhiều quà tặng phụ kiện hấp dẫn.

Không chịu kém cạnh, hai mẫu xe Passat và Tiguan Allspace của Volkswagen cũng mạnh tay giảm giá trong đợt này.

Theo đó, phiên bản Passat Bluemotion được giảm 200 triệu đồng, mẫu Tiguan Allspace phiên bản Luxury S 2020 được giảm 100 triệu đồng. Ngoài ra mẫu xe này còn được nhận ưu đãi là 2 phiếu bảo dưỡng và bản Elegance được tặng kèm gói phụ kiện trị giá 100 triệu đồng.

Nhằm kích cầu doanh số trong tháng 7 âm lịch và vượt qua khó khăn bởi dịch Covid-19, hiện các đại lý của Honda đang mạnh tay giảm giá, ưu đãi cho mẫu SUV đô thị Honda HR-V 2021 lên tới 160 triệu đồng bao gồm giảm giá tiền mặt và quà tặng phụ kiện đi kèm.

Tại đại lý, các mẫu xe Toyota như Camry và Corolla Altis đang có nhiều chương trình khuyến mại hơn chính hãng. Một số đại lý cho biết mẫu Toyota Camry đang được giảm giá 40 triệu đồng cho cả 2 phiên bản. Đây chưa phải mức giảm sâu nhất của Camry từ khi ra mắt đến nay.

Đối với Toyota Corolla Altis, mẫu xe này được đại lý chào giảm 50 triệu đồng, kèm tặng 2 năm bảo hiểm thân vỏ. Giá trị quy đổi của ưu đãi này là khoảng 70 triệu đồng.

Mẫu xe Vios vẫn tiếp tục nhận được ưu đãi từ hãng và đại lý

Trong khi đó, Toyota Việt Nam đang có chương trình giảm giá tới hơn 26 triệu đồng cho mẫu Vios G, mẫu Vios E CVT/MT được ưu đãi hơn 21 triệu đồng.

Ở phân khúc SUV đô thị, mẫu xe Ford EcoSport tiếp tục được các đại lý giảm giá mạnh tay tới 80 triệu đồng nhằm kích cầu doanh số trước sức ép của Kia Seltos, Hyundai Kona.

Trong đó, Ford Ecosport 1.5L AT Titanium được hưởng ưu đãi cao nhất lên tới 80 triệu đồng, mẫu EcoSport Titanium 1.0L Ecoboost giảm 66 triệu đồng và mẫu Ecosport 1.5 AT Trend được giảm 20 triệu đồng so với mức giá niêm yết. Trong khi các phiên bản của mẫu xe Ford Everest được hãng ưu đãi 20 triệu đồng.

Mẫu xe MG ZS nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan cũng đang được các đại lý giảm tiền mặt lên tới 30 triệu đồng đưa giá bán xuống chỉ còn 519 triệu đồng.

Các phiên bản của dòng xe Nissan Almera 2021 cũng đang được hãng và đại lý ưu đãi từ 20 đến 40 triệu đồng. Đưa giá bán giảm xuống chỉ còn hơn 400 và hơn 500 triệu đồng.

