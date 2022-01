Nhiều mẫu ô tô giảm giá từ 200 đến hơn 500 triệu đồng trước Tết âm lịch 2022

Do những tác động tiêu cực của dịch Covid-19, trong năm 2021 các hãng xe liên tục khuyến mại, giảm giá để cạnh tranh thị phần. Ngay những ngày đầu năm mới 2022, tức những ngày cuối của năm âm lịch 2021, các hãng xe, đại lý tiếp tục chạy đua giảm giá để vợt khách.

Theo đó, Toyota Việt Nam đang áp dụng chương trình ưu đãi hấp dẫn lên tới 40 triệu đồng. Cụ thể, những mẫu xe như Innova, Vios, Rush và Corolla Altis được hãng hỗ trợ phí trước bạ lần lượt là 15 triệu, 20 triệu, 30 triệu và 40 triệu đồng.

Tương tự Toyota, Honda cũng tung ưu đãi 100% phí trước bạ cho các mẫu xe Brio, HR-V và Civic. Như vậy, Brio được giảm khoảng 50-54 triệu đồng. Khách hàng mua HR-V và Civic được lợi nhất khi 2 mẫu xe này được hỗ trợ nhiều nhất lên đến hơn 100 triệu đồng.

Các hãng ô tô tiếp tục chạy đua giảm giá ngay trước thềm Tết âm lịch 2022

Trong khi đó, dù không nằm trong chương trình ưu đãi của hãng, CR-V được các đại lý giảm giá khá sâu. Tham khảo đại lý, mẫu CR-V bản E được giảm trừ thẳng 80 triệu tiền mặt, và tặng gói phụ kiện 60 triệu đồng. Cộng với ưu đãi phí trước bạ của Chính phủ, người mua CR-V có thể tiết kiệm hơn 140 triệu đồng phí lăn bánh.

Đối với thương hiệu Mazda, ngoài việc áp dụng chính sách giảm 50% phí trước bạ, khách hàng sở hữu các dòng xe như All-New Mazda3, New Mazda6, Mazda CX-5, Mazda CX-8 trong tháng 1/2022 còn được nhận ưu đãi đặc biệt với tổng giá trị lên đến 120 triệu đồng.

Cụ thể, mức ưu đãi cao nhất lên đến 120 triệu đồng dành cho Mazda CX-8 Deluxe, ưu đãi trực tiếp giá bán đến 70 triệu đồng, tặng gói phụ kiện nâng cấp trị giá 50 triệu đồng. Mẫu xe dẫn đầu doanh số phân khúc SUV tầm trung, Mazda CX-5 cũng đang được ưu đãi giá đến 22 triệu đồng. Ngoài các mẫu SUV, All-New Mazda3 Sedan cũng nhận được ưu đãi đến 33 triệu đồng, mẫu New Mazda6 nhận ưu đãi lên đến 49 triệu đồng.

Bên cạnh đó, các dòng xe nhập khẩu như New Mazda2, Mazda CX-30 và All New Mazda BT-50, Mazda Việt Nam cũng dành tặng ưu đãi phí trước bạ. Cụ thể, khách hàng được tặng 50% phí trước bạ khi sở hữu New Mazda2, Mazda CX-30; tặng 100% phí trước bạ dành riêng cho All New Mazda BT-50.

Mới nhất, đơn vị phân phối hãng xe Subaru cũng có mức giảm "sập sàn" dịp cuối năm âm lịch cho mẫu xe chủ lực Forester. Subaru hỗ trợ 100% phí trước bạ cho 2 phiên bản của Forester là 2.0 i-S EyeSight và 2.0 i-L với giá trị lần lượt 164 triệu và 229 triệu đồng.

Các hãng xe châu Âu cũng giảm giá sâu nhiều mẫu xe để cải thiện doanh số ngay những ngày đầu năm 2022. Hiện mẫu 320i đang được hãng xe BMW hỗ trợ cả trăm triệu đồng. Cụ thể, hãng xe Đức tung chương trình hỗ trợ 100% phí trước bạ cho 320i Sport Line và 320i Sport Line Plus với giá trị từ 180 triệu đến hơn 200 triệu đồng.

Trong khi đó, giảm giá sâu và lâu nhất là Volkswagen Passat phiên bản BlueMotion High. Từ giữa năm 2021, mẫu sedan này đã được Volkswagen giảm giá lên đến 200 triệu đồng và tiếp tục kéo dài đến hiện tại.

Không đứng ngoài cuộc đua giành thị phần, hãng xe Vinfast của tỷ phú Phạm Nhật Vượng cũng tiếp tục có những ưu đãi lớn trong tháng đầu tiên của năm 2022.

Cụ thể, mẫu Fadil đang được giảm giá từ 42,5 đến 49,0 triệu đồng/xe (tùy phiên bản). Mẫu xe Lux A2.0 được giảm từ 234 đến 284 triệu đồng. Trong khi đó, mẫu xe Lux SA đang được hãng giảm từ 525 đến 564 triệu đồng đưa giá bán của mẫu này xuống chỉ còn 1,026 tỷ đến 1,271 tỷ đồng. Bên cạnh đó, cả hai mẫu xe cao cấp của Vinfast còn được áp dụng Voucher Vinhome với mức giảm lên tới 200 triệu đồng nữa.

Bên cạnh những mẫu xe được hãng, đại lý giảm giá để cạnh tranh thị phần thì cũng có những mẫu được điều chỉnh tăng giá nhẹ trong những ngày đầu năm 2022. Theo đó hai mẫu Ford Ranger, Everest của Ford được hãng điều chỉnh tăng giá từ 12 đến 13 triệu đồng do thiếu nguồn cung. Cùng với đó, hai dòng xe gầm cao Toyota Corolla Cross và Hyundai Santa Fe tăng giá bán lần lượt 10 - 20 triệu đồng/chiếc, áp dụng ngay đầu năm 2022.

