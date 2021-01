Mua miến dong ăn Tết nếu thấy đặc điểm này thì nên đặt xuống ngay

Thứ Bảy, ngày 09/01/2021 14:02 PM (GMT+7)

Để có một cái Tết trọn vẹn, người nội trợ cần nắm rõ cách nhận biết miến sạch.

Canh miến, miến xào... là những món thường thấy trên mâm cỗ ngày Tết của người Việt. Do nhu cầu tăng cao đột biến vào dịp này nên để tăng lợi nhuận nhiều cơ sở sản xuất đã tẩm phẩm màu, hóa chất, hàn the để sợi miến trông vàng óng, bắt mắt. Và không phải bà nội trợ nào cũng sành để có thể chọn miến an toàn, không phẩm màu hóa chất. Vì vậy, khi mua miến ăn dịp Tết cần lưu ý những điều sau:

Màu sắc

Miến sạch, không bị tẩy hóa chất thường có màu trắng ngà hoặc xám đen. Người tiêu dùng không nên chọn mua những loại miến có màu sắc bắt mắt, vàng óng hay trắng tinh không đúng màu của củ dong.

Không nên chọn miến dong có màu khác lạ, bóng bẩy. Ảnh minh họaNhãn mác, xuất xứ

Đây là nguyên tắc cơ bản khi mua sản phẩm, thực phẩm. Người tiêu dùng nên chọn sản phẩm có nhãn mác và nguồn gốc xuất xứ rõ ràng tại các cửa hàng, siêu thị uy tín.

Độ dai

Miến dong ngon sẽ khô, không quá giòn và cũng không quá dai. Miến mà giòn hoặc dai ngoằng, cắt cũng khó khăn là do đã bị tẩm nhiều hàn the. Do đó, hãy chọn các sợi miến suôn thẳng, đồng đều về độ dày. Tránh mua những loại miến nát vì khả năng nó chứa nhiều bụi, cát.

Nếu là miến dong chuẩn, khi chế biến sợi miến sẽ trơn bóng, dai nhưng vẫn mềm, mướt không nát. Đặc biệt, loại miến ngon phải là loại đun lâu mới chín, không trương nở nhanh, dù có để cả ngày cũng không bị vữa nát. Miến mà có độ trương nở lớn, gắp vào là nát, nhiều khả năng đã bị pha bột sắn.

Hình dáng

Những sợi miến nguyên chất 100% sẽ có độ trong, quánh, thơm và sạch. Các sợi miến nhỏ, độ dài đều nhau, suôn thẳng.

Còn loại miến tẩy rửa và nhuộm hóa chất thường bị vụn nát, khô giòn. Các sợi miến không đều và hay dính vào nhau.

Miến dong chuẩn có màu trắng đục hoặc xám đen màu tự nhiên của củ dong

Hương vị

Miến sạch giữ được hương vị đặc trưng từ dong riềng hay sắn và không bị sạn. Trong khi đó miến bẩn lại đánh mất đi mùi vị đặc trưng, thậm chí có mùi hôi khó chịu và có nhiều sạn.

Miến được mua về cần bảo quản ở nơi khô ráo, thoáng mát, tránh nơi ẩm thấp và có nước. Sau khi dùng xong nên gói cẩn thận, bọc kín để vào ngăn mát tủ lạnh cho những lần tiếp theo. Tuyệt đối không để trần trong môi trường vì miến rất dễ bị nhiễm nấm mốc.

Nguồn: https://giadinh.net.vn/thi-truong/mua-mien-dong-an-tet-neu-thay-dac-diem-nay-thi-nen-dat-xuong-ngay-20210108154557981.htm