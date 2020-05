Hoa quả mùa hè đang rẻ giật mình vì lý do này

Thứ Sáu, ngày 29/05/2020 14:57 PM (GMT+7)

Hoa quả các địa phường từ sầu riêng, vải, bơ... bày bán tràn vỉa hè với giá rẻ giật mình.

Tại một số chợ dân sinh trên địa bàn Hà Nội như Đồng Xa, Trung Kính, Nghĩa Tân…, hiện tại, các loại hoa quả mùa hè về chợ với số lượng khá nhiều và có giá khá khá rẻ. Xoài Nha Trang: 20.000-25.000 đồng/kg; xoài Thái Lan: 30.000 đồng/kg; thanh long ruột đỏ: 20.000 đồng/kg; ổi giống Đài Loan: 15.000-18.000 đồng/kg; dứa cỡ to: 8.000-10.000 đồng/quả; dưa hấu hắc mỹ nhân, dưa hấu quả dài Sài Gòn: 18.000-20.000 đồng/kg…

Ảnh: Tiền Phong.

Ngay cả sầu riêng, một loại quả trước nay có giá khá đắt đỏ thì nay cũng được các sạp bán hoa quả vỉa hè bán với giá rẻ giật mình: 50.000 - 60.000 đồng/kg, chỉ bằng 1/2 năm ngoái. Sầu riêng được người bán giới thiệu hàng Đăk Lăk, hạt lép, chín rụng tự nhiên.

Không chỉ sầu riêng, xoài cũng là một mặt hàng giảm giá sâu. Xoài cát bán tại chợ hiện giá chỉ 20.000 đồng/kg trong khi năm ngoái bán với giá cao gấp đôi. Thương lái mua tại vườn chỉ dao động từ 3.500-4.500 đồng/kg. Mặc dù có giá rất rẻ, nhưng sức tiêu thụ xoài cũng không nhiều bởi hiện nay hoa quả mùa hè đang bắt đầu vào vụ.

Tại các tuyến đường nhánh xung quanh khu đô thị Nam Trung Yên (Hà Nội), chỉ một đoạn phố ngắn 200m, xe tải bán hoa quả nối đuôi nhau dừng bán dưới lòng đường, chủ yếu là vải, bưởi và dứa với các mức giá rẻ chưa từng có: vải giá 25.000 – 35.000 đồng/kg, Bưởi năm roi Vĩnh Long được chào giá 15.000 – 25.000 đồng/kg, dứa mật 10.000 – 12.000 đồng/kg.

Ảnh: Tiền Phong.

Tại thị trường phía Nam giá hoa quả còn rẻ hơn nữa. Những tuyến đường xung quanh khu công nghiệp Tân Tạo (Q.Bình Tân) như Trần Văn Giàu, đường 54, 3C... trái cây bán trên các xe đẩy có gia cực rẻ, chỉ từ 5.000-10.000 đồng/kg.

Mãng cầu được người bán giới thiệu chở từ Tây Ninh lên, giá siêu rẻ chỉ 10.000 đồng/kg. Anh Trần Đức Huân (ngụ chung cư Lê Thành) cho hay: "Chưa bao giờ mãng cầu có giá rẻ đến vậy. Nhà tôi rất thích ăn quả này nhưng do mọi năm đều có giá 50.000-60.000 đồng/kg nên mua rất ít. Năm nay thì tha hồ thưởng thức".

Quýt đường cao nhất chỉ 30.000 đồng/kg (loại to, còn nguyên lá tươi), xoài cát Hòa Lộc loại 1 giá chỉ 25.000-30.000 đồng/kg...

Lý do khiến hoa quả đang có giá rẻ giật mình như vậy là do năm nay thời tiết có nhiều thuận lợi, mùa mưa kéo dài, độ ẩm cao tạo điều kiện cho cây trồng phát triển. Phần lớn cây trồng có tỉ lệ đậu trái cao. Do nguồn cung dồi dào nên giá nhập khá rẻ khiến giá bán ra cũng rẻ.

Mặc dù có giá rẻ như vậy nhưng sức tiêu thụ lại khá chậm do người dân thắt chặt chi tiêu trong thời kì dịch bệnh.

Nguồn: http://giadinh.net.vn/thi-truong/hoa-qua-mua-he-dang-re-giat-minh-vi-ly-do-nay-20200528161650709...Nguồn: http://giadinh.net.vn/thi-truong/hoa-qua-mua-he-dang-re-giat-minh-vi-ly-do-nay-20200528161650709.htm