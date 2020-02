Giá thịt heo tiếp tục giảm sâu giữa mùa dịch Corona

Thứ Bảy, ngày 08/02/2020 17:00 PM (GMT+7)

Các công ty chăn nuôi heo quy mô lớn đều nhận xét nếu tình hình dịch bệnh virus Corona vẫn tiếp diễn thì giá heo trong thời gian tới sẽ tiếp tục giảm sâu.

Cả tuần qua, lượng heo đã giết mổ về chợ đầu mối tại TP HCM giảm liên tục. Hôm nay, 8-2, lượng heo về chợ đầu mối Hóc Môn chỉ còn 173 tấn, giảm khoảng 10 tấn so với hôm qua và giảm hơn 100 tấn so với tuần trước.

Các thương lái cho biết nguồn cung cấp heo hơi hiện rất dồi dào nhưng lượng heo về chợ giảm mạnh là do sức tiêu thụ trên thị trường sụt giảm vì virus Corona. Trong đó, việc các trường cho học sinh nghỉ học ảnh hưởng rất lớn đến tiêu thụ thịt heo và các loại thực phẩm khác. Hiện giá heo mảnh loại 1 tại chợ đầu mối Hóc Môn chỉ còn khoảng 100.000 đồng/kg, loại 2 còn 90.000 đồng/kg - tức giảm đến 10.000 đồng/kg so với tuần trước.

Giá heo hơi tại các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu... cũng đồng loạt giảm hơn 10.000 đồng/kg. Giá heo hơi của các công ty có vốn đầu tư nước ngoài tiếp tục điều chỉnh giảm thêm 2.000-4.000 đồng/kg so với vài ngày trước. Như vậy, trong thời gian gần đây, các doanh nghiệp này đã điều chỉnh mức giảm cả 10.000 đồng/kg. Hiện giá heo hơi của Công ty CP chăn nuôi C.P. Việt Nam giảm còn 78.500 đồng/kg, Japfa 73.000-76.000 đồng/kg, Emivest 74.500-76.000 đồng/kg, CJ 74.500-76.000 đồng/kg. Giá heo hơi của các trại chăn nuôi khác thậm chí còn thấp hơn của doanh nghiệp 500-1.000 đồng/kg.

Ông Lê Văn Tiển, Phó Giám đốc Công ty TNHH quản lý và kinh doanh chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn, lý giải giá heo liên tục giảm mạnh thời gian qua là do tình hình dịch cúm do virus Corona gây ra dẫn đến học sinh phải tiếp tục nghỉ học, chưa kể nhiều nhà máy, xí nghiệp cũng chưa hoạt động 100% sau kỳ nghỉ Tết. Do đó, nguồn cung thịt heo cho các bếp ăn tập thể vào các đối tượng trên giảm mạnh. Sức mua tại các chợ cũng giảm đáng kể do liên quan đến tình hình trên. Ngoài ra, do đang ở thời điểm rằm tháng giêng, nhiều người chuyển sang ăn chay cũng tác động đến lượng heo về chợ đầu mối giảm mạnh.

