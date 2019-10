Giá heo hơi tăng cao kỷ lục trong ba năm trở lại đây

Thứ Ba, ngày 15/10/2019 17:03 PM (GMT+7)

Nguồn cung heo đang khan hiếm, dự báo giá heo hơi tiếp tục tăng và Vissan đã có các giải pháp để đảm bảo cung ứng cho thị trường.

Ghi nhận tại một số chợ lẻ ở TP.HCM như bà Hoa (Q.Tân Bình), chợ Gò Vấp... cho thấy giá thịt heo các loại tiếp tục tăng mạnh. Thịt nạc 110.000 đồng/kg, sườn 120.000 đồng/kg, sườn non 150.000-160.000 đồng/kg, xương 90.000 đồng/kg.

Bà Nhi tiểu thương chợ Gò Vấp cho biết, cách đây ba ngày (12/10) heo mảnh tăng lên đến 82.000 đồng/kg. Mấy năm nay lần đầu tiên thấy giá heo mảnh tăng lên 82.000 đồng/kg vậy. Thời điểm tết là mùa cao điểm tiêu thụ thịt heo nhiều nhưng cũng chưa vượt qua mức giá này.

Theo bà Nhi, dù giá bán lẻ có tăng nhưng không lời nhiều vì giá mảnh mua từ gốc tăng cao. Ví dụ trước đây heo mảnh thấp hơn 55.000-60.000 đồng/kg, đùi bán ra 80.000 đồng/kg trong khi đùi nay bán ra chỉ có 100.000 đồng/kg.

Theo bà Nhi, giá heo tăng cao nên lượng hàng lấy về giảm gần một nửa chỉ còn 60kg/ngày. Người tiêu dùng hiểu được tình hình thịt heo nên dù cần mua cũng dè dặt hơn.

Lần đầu tiên giá heo mảnh 82.000 đồng/kg

Ông Lê Văn Tiển, Phó giám đốc chợ đầu mối Hóc Môn cho biết, so với tuần trước lượng heo về chợ 359 tấn/đêm, tăng 7 tấn so với tuần trước. Giá heo hơi loại một là 58.500 đồng/kg, tăng hơn tuần trước 5.000 đồng/kg. Heo mảnh so với tuần trước không tăng, vẫn ở mức 76.000 đồng/kg. Tính từ đầu tháng 10, đáng chú ý cách đây ba ngày (12-10) lượng heo về chợ ít hẳn, chỉ 330 tấn/đêm nên giá ngày hôm đó tăng khá cao.

Trong khi đó, ông Bình - một thương lái mua heo cung cấp vào chợ đầu mối cho rằng ba ngày nay thương lái mua heo không có lời. Măc dù mua heo hơi giá cao 58.500 đồng/kg nhưng bán ở chợ không cao. Một con heo sau khi giết mổ chỉ lấy 75% để bán, đầu và bộ lòng bán cho lò mổ. Bên cạnh đó, sức tiêu thụ tại chợ chậm hơn đã không đẩy giá lên cao được.

Ông Nguyễn Đăng Phú, Phó tổng giám đốc công ty Vissan cho biết, hôm nay giá heo hơi Vissan thu mua là 62.000 đồng/kg. Đây là mức giá cao kỷ lục trong vòng ba năm trở lại đây.

Theo ông Phú, nguồn cung heo đang khan hiếm, dự báo giá heo hơi tiếp tục tăng và Vissan đã có các giải pháp để đảm bảo cung ứng cho thị trường.

Đối với nguồn heo nhập khẩu chủ yếu là phục vụ cho chế biến, người Việt vẫn có nhu cầu tiêu thụ thịt “nóng” nhiều hơn.