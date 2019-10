Giá cà phê giảm mạnh, người trồng không muốn bán, DN xuất khẩu gặp khó

Bộ Công Thương cho biết, thị trường cà phê trong nước khá trầm lắng do giá giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 4 tháng gần đây và người mua có tâm lý đợi cà phê từ vụ mùa tới.

Hiện doanh nghiệp xuất khẩu đang gặp khó khăn trong việc thu mua cà phê do người trồng không muốn bán.

10 ngày giữa tháng 10/2019, giá cà phê Robusta trong nước giảm. Ngày 21/10, tại các kho quanh khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, cà phê Robusta loại R1 có mức giá 32.900 đồng/kg, giảm 5,7% so với ngày 10/10 và giảm 5,2% so với tháng trước.

Theo số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan, xuất khẩu cà phê trong nửa đầu tháng 10/2019 đạt 39,7 nghìn tấn, trị giá 71,88 triệu USD, giảm 24,7% về lượng và giảm 27,2% về trị giá so với nửa cuối tháng 9/2019.

Lũy kế từ đầu năm đến giữa tháng 10/2019, xuất khẩu cà phê đạt 1,304 triệu tấn, trị giá 2,245 tỷ USD, giảm 13,6% về lượng và giảm 21,6% về trị giá so với cùng kỳ năm 2018.

Giá xuất khẩu bình quân cà phê trong nửa đầu tháng 10/2019 đạt mức 1.809 USD/tấn, giảm 3,4% so với nửa cuối tháng 9/2019, nhưng tăng 1,0% so với nửa đầu tháng 10/2018. Lũy kế từ đầu năm nay đến giữa tháng 10/2019, giá xuất khẩu bình quân cà phê đạt mức 1.721 USD/tấn, giảm 9,3% so với cùng kỳ năm 2018.

Trong 7 tháng đầu năm 2019, Việt Nam là nguồn cung cà phê lớn thứ 3 cho Pháp về lượng, nhưng đứng ở vị trí thứ 6 theo trị giá. Thị phần cà phê của Việt Nam trong tổng lượng nhập khẩu của Pháp chiếm 10,7% trong 7 tháng đầu năm nay, thấp hơn so với 11,8% thị phần trong 7 tháng đầu năm 2018.

Giá cà phê toàn cầu giảm do nguồn cung dư thừa, căng thẳng địa chính trị và tồn kho ở mức cao. Theo Tổ chức Cà phê Thế giới (ICO), ước tính sản lượng cà phê toàn cầu trong niên vụ 2018/19 tăng 3,7%, lên 168,87 triệu bao. Sản lượng tăng ở tất cả khu vực, trừ Mexico và Trung Mỹ.