Đặc sản Quảng Ninh được ví như cua hoàng đế được bán với giá chỉ 19 nghìn đồng/con

Nếu như cua hoàng đế nổi tiếng thế giới có giá lên tới hàng triệu đồng/kg nhưng chỉ ăn được càng, chân và gạch cua thì con cù kỳ - đặc sản của Quảng Ninh cũng thế nên nhiều người gọi cù kỳ là cua hoàng đế của Việt Nam.

Cũng chỉ ăn được chân và càng cùng lớp gạch béo ngậy nhưng cua cù kỳ lại được bán tại các cửa hàng kinh doanh hải sản với giá chỉ bằng 1/10 cua hoàng đế.

Cua cù kỳ đỏ đang được rao bán với giá chỉ từ 19 nghìn đồng/con.

Rao bán cua cù kỳ với giá 19 nghìn đồng/con, chị Phương, chủ cửa hàng hải sản tại Xuân Đỉnh (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) cho biết, cù kì đỏ có ít thịt nhưng bù lại gạch nhiều, thơm và ngậy nên được rất nhiều người yêu thích. Mỗi ngày, chị bán được từ 40-50kg loại cua này.

“Cù kỳ đỏ hay còn gọi là cua sấm, cua đá, được coi là đặc sản chỉ có ở vùng biển Quảng Ninh, Khánh Hoà. Cù kỳ khá giống với cua nhưng có chiếc mai to, đôi chân co rúm lại và di chuyển rất chậm chạp. Mùa hè khách mua về hấp, rang me hoặc xay ra làm canh cua, nước lẩu ngon hơn cả cua đồng”, chị Phương nói.

Cua cù kỳ có ít thịt nhưng bù lại có nhiều gạch, thơm và ngậy.

Theo chị Phương, để bán chạy hàng, chị bán với giá 19 nghìn đồng/con cù kỳ size từ 7-9 con/kg. Khách có thể mua từ 1 con về ăn thử. Mùa hè nên cua cù kỳ khá chạy hàng.

Anh Đinh Chính Dũng, trú tại Cẩm Phả (Quảng Ninh) cho biết, hải sản Quảng Ninh được đánh giá là có chất lượng ngon hơn một số vùng biển khác bởi có độ mặn vừa phải. Trong đó, con cù kỳ nghe tên có vẻ lạ lùng nhưng được coi là đặc sản và các món chế biến từ cù kỳ cũng là món ăn độc đáo mà khó có thể tìm thấy ở nơi khác.

Theo anh Dũng, cù kỳ có nhiều loại nhưng ngon nhất là cù kỳ đen hay còn gọi là cù kỳ lông vì chúng rất hiếm và khó đánh bắt. Mỗi kg cù kỳ đen có giá từ 190.000-250.000 đồng/kg, tùy mùa với size từ 3-5 con/kg.

Ngoài bán theo con, nhiều người còn rao bán cù kỳ đỏ với giá 120-150 nghìn đồng/kg.

Một loại nữa là cù kỳ nâu, ăn không ngon bằng cù kỳ đen, con cũng nhỏ hơn. Người dân thường lấy càng bán bún, sốt me hoặc xay ra làm canh cua, nước lẩu. Ngoài ra, phổ biến nhất vẫn là cù kỳ đỏ, ăn hơi cứng nhưng bù lại có gạch nhiều, thơm và ngậy.

“Cù kì có quanh năm nhưng ngon nhất là từ tháng 4-7 hàng năm nên mùa này nhiều người tranh thủ mua về thưởng thức. Mỗi ngày tôi bán ra được cả tạ”, anh Dũng chia sẻ.

Đặt mua 5 con cù kì với giá 19 nghìn đồng/con về hấp, chị Nguyễn Thị Dinh, trú tại Bạch Mai (Hà Nội) cho biết, nhìn bên ngoài, cua cù kỳ giống hệt con cua nâu Na Uy với chiếc mai to, chân có lông, gạch nhiều, ít thịt.

Cù kỳ có thể chế biến được nhiều món nhưng phổ biến nhất là món hấp.

“Cua đồng tôi mua về nấu canh cũng có giá 200 nghìn đồng/kg, cua nâu cũng 700-800 nghìn đồng/kg vậy mà cua cù kỳ tính ra chỉ 120-150 nghìn đồng/kg nên tôi mua thử 5 con về hấp ăn thì thấy nó có khá nhiều gạch, thơm và ngậy. Ngoài món hấp có thể rang me hoặc nấu canh đều ngon mà lại rẻ”, chị Dinh nói.

Theo chị Dinh, cù kỳ chỉ rẻ bằng 1/3 cua biển hoặc ghẹ nhưng rất nhiều gạch, thịt lại thơm. Ngoài hấp, nấu canh, cù kỳ có thể bỏ lớp mai rồi mang đi sốt me sẽ thấy mùi thơm, béo ngậy, quyện đủ vị chua, cay, mặn, ngọt rất hấp dẫn.

