Cảnh tượng lạ tại chợ hoa lớn nhất Hà Nội những ngày giáp lễ 8/3

Chợ hoa đêm Quảng An bắt đầu tấp nập hơn khoảng 1 tuần trước ngày lễ 8/3, và đông đúc nhất vào đêm trước 7/3. Hoa tại chợ chủ yếu được phân phối cho các tiểu thương bán buôn, bán lẻ, tuy nhiên vào những ngày cận kề dịp lễ sẽ được bày bán nhiều và đẹp mắt hơn ngày thường, để phục vụ nhiều đối tượng khách hàng khác nhau.

Ghi nhận của phóng viên rạng sáng ngày 7/3, chợ hoa tương đối vắng vẻ, số lượng hàng hóa liên tục được vận chuyển và bày bán kín các quầy hàng nhưng khách tới mua không nhiều. Ngoài ra, theo chia sẻ của các tiểu thưởng, dịp 8/3 năm nay hầu hết các mặt hàng hoa đều có xu hướng tăng giá “chóng mặt”.

Thời điểm trước Tết Nguyên đán, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 kéo dài nên giá hoa giảm mạnh, lượng hoa tiêu thụ chậm, nhiều cửa hàng rơi vào cảnh ế ẩm. Tuy nhiên, vài ngày trở lại đây giá hoa bất ngờ tăng cao, đặc biệt là các loại hoa phổ thông như: hoa hồng; hoa ly; hoa phăng; hoa hướng dương...

Mỗi dịp Quốc tế Phụ nữ 8/3, hoa tươi là một trong những mặt hàng bán chạy nhất bởi đây là món quà truyền thống thường được mọi người chọn mua để tặng bạn bè, người thân.

Nguyên nhân của việc hoa tươi tăng giá được các tiểu thương nhận định là do ảnh hưởng của dịch bệnh khiến nguồn hàng khan hiếm. Bên cạnh đó, gần lễ 8/3 sức mua của thị trường lớn hơn nên nhiều người cũng tranh thủ đẩy giá lên cao.

Hoa hồng là một trong những loại hoa tươi tăng giá mạnh nhất trong dịp 8/3.

Theo khảo sát của phóng viên tại chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), giá hoa hồng Mộc Châu dao động từ 250.000 – 350.000 nghìn đồng/bó 50 bông, hồng Tây Tựu từ 120.000 – 150.000 đồng/bó 50 bông, hồng Đà Lạt khoảng 150.000/bóng 30 bông tùy kích thước hoa và màu sắc.

Ngoài ra, nhiều loại hoa khác cũng có xu hướng tăng giá từ 20 – 30% so với ngày thường. Cụ thể: hoa phăng khoảng 150.000 đồng/bó 10 bông trong khi trước đó chỉ khoảng 60.000 – 80.000 đồng/bó; hoa mao lương 150.000 đồng/bó; hoa hạnh phúc 250.000 đồng/bó 10 cành; hoa ly từ 110.000 – 180.000 đồng/bó.

Chị Gia Linh - chủ một điểm thu mua hoa Đà Lạt ở chợ Quảng An cho biết: cửa hàng đã phải thu mua hoa trước lễ 8/3 khoảng 10 ngày để có được giá tốt. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của thời tiết và dịch bệnh, giá hoa năm nay vẫn cao hơn so với mọi năm và có thể sẽ cao đỉnh điểm trong ngày 7 – 8/3.

Tiểu thương thẫn thờ dưới trời mưa vì không bán được hàng dù đã sắp hết đêm.

Không khí mua bán tại chợ hoa Quảng An trước ngày 8/3.

Tại một quầy hoa tươi cắm lẵng hoặc bó, các chủ cửa hàng cho biết mức giá thấp nhất khoảng 250.000 đồng/bó thì mới có lãi. Theo đó, những bó hoa được cắm tỉ mỉ từ nhiều loại hoa khác nhau như hồng, lan, ly, lavender..., giá mỗi lẵng hoa dao động từ 300 nghìn đến 600 nghìn đồng.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của dịch bệnh nên nhiều tiểu thương tại chợ mở bán hoa online trên các kênh thương mại điện tử, thay vì chỉ bán buôn và bán lẻ tại chợ như trước đây. Doanh thu từ việc bán hàng online dao động khoảng 30 – 40%/tổng doanh thu tại cửa hàng trong dịp 8/3.

Chủ yếu bán buôn và phân phối cho các cửa hàng hoa tươi nên hoa tại chợ Quảng An thường rẻ hơn nhiều so với mức giá chung của thị trường.

Thời điểm hiện tại, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 cùng với sự thay đổi thất thường của thời tiết, liên tục mưa lạnh kéo dài nên hoạt động mua bán tại chợ hoa không đông đúc như trước. Nhiều tiểu thương cố bám trụ đến hết đêm nhưng vẫn ngậm mùi chở hoa về.

