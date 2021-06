Nóng: "Ông lớn" nào đang dẫn đầu bảng xếp hạng EURO 2020?

Thứ Hai, ngày 14/06/2021 06:20 AM (GMT+7)

VCK EURO 2020 đã bắt đầu khởi tranh và "ông lớn" nào của châu Âu đang có lợi thế sau lượt trận đầu tiên?

Sau nhiều ngày chờ đợi, ngày hội bóng lớn nhất của châu Âu - VCK EURO 2020 cuối cùng đã chính thức khởi tranh vào rạng sáng ngày 12/6. Những trận đấu đã diễn rất hấp dẫn và xen lẫn đó là những bất ngờ đầy cảm xúc. Sau 3 ngày tranh tài, một số "ông lớn" của châu Âu đã ra trận và số phận của họ ra sao?

ĐT Ý thắng ĐT Thổ Nhĩ KỲ với tỉ số 3-0 và đang dẫn đầu bảng A

ĐT Italia là ứng viên vô địch đầu tiên thi đấu và thầy trò HLV Mancini không làm người hâm mộ thất vọng. Sau khi không thể chọc thủng lưới đối phương trong hiệp một, ĐT Italia đã tạo nên hiệp hai tưng bừng và khởi đầu là pha đá phản lưới của Demiral bên phía Thổ Nhĩ Kỳ. Immobile và Insigne ghi bàn sau đó để ấn định tỉ số 3-0.

Chiến thắng với cách biệt lớn giúp ĐT Italia dễ dàng có được vị trí đầu tiên của bảng A sau lượt đấu thứ nhất. Trong trận đấu còn lại, Xứ Wales và Thụy Sĩ đã chia điểm trong một trận cầu có 2 bàn thắng.

Ở bảng B, ĐT Bỉ cũng có trận ra quân cực kỳ thuận lợi dù phải tới làm khách của ĐT Nga. Romelu Lukaku chỉ mất 10 phút để tìm được mảnh lưới của đối phương. Trước khi hiệp một kết thúc, Meunier nhân đôi cách biệt trước khi hiệp một kết thúc. Hậu vệ cánh này có thêm một kiến tạo khi chuyền bóng giúp Lukaku hoàn thành cú đúp ở phút 88.

Ba điểm và hiệu số bàn thắng/thua là +3 cũng giúp ĐT Bỉ có ngôi đầu bảng B. ĐT Phần Lan bằng điểm nhưng xếp ở vị trí thứ hai do kém hiệu số. Họ đã cùng ĐT Đan Mạch trải qua trận đấu quá cảm xúc và dài hơn thường lệ rất nhiều do Christian Eriksen bất ngờ đột quỵ trên sân. Rất may, tiền vệ người Đan Mạch đã tỉnh lại sau đó dù bác sĩ tiết lộ đã lúc Eriksen "đã chết".

Sterling giúp ĐT Anh có chiến thắng quan trọng và tạm thời đứng đầu bảng D

Ở bảng D, ĐT Anh cũng đã vượt qua thử thách đầu tiên mang tên Croatia. HLV Gareth Southgate khiến nhiều người ngỡ ngàng khi đưa Trippier sang cánh trái thay vì sử dụng Luke Shaw hay Ben Chillwell. Mặc dù vậy, Sterling đã kịp thời tỏa sáng giúp "Tam sư" giành trọn 3 điểm. Do trận đấu còn lại giữa CH Séc và Scotland chưa diễn ra nên thầy trò HLV Southgate tạm thời giữ ngôi đầu bảng.

Bảng C có lẽ là bảng đấu sở hữu hai trận đấu kịch tính nhất ở vòng 1 tính cho tới thời điểm hiện tại. ĐT Bắc Macedonia đã có màn thể hiện khá tốt trước ĐT Áo nhưng như vậy là chưa đủ giúp họ có điểm. Pandev cùng các đồng đội tạm thời xếp cuối bảng sau trận thua 1-3.

Trong khi đó, Hà Lan và Ukraine tạo nên cuộc rượt đuổi hấp dẫn và kịch tính. Sau 45 phút đầu không có bàn thắng, ĐT Hà Lan có liền hai bàn thắng ở các phút 52 và 58. Tuy nhiên, Yarmolenko và Yaremchuk cũng liên tiếp ghi bàn ở các phút 75 và 79 giúp Ukraine gỡ hòa. Denzel Dumfries kịp thời lập công ở những phút cuối giúp ĐT Hà Lan có được chiến thắng nghẹt thở. Tuy nhiên, họ chỉ xếp thứ hai sau ĐT Áo do kém hiệu số.

BẢNG XẾP HẠNG EURO 2021 Đội ST Thắng Hòa Bại Tg Th HS Điểm Bảng A 1 Italia 1 1 0 0 3 0 +3 3 2 Xứ Wales 1 0 1 0 1 1 +0 1 3 Thụy Sỹ 1 0 1 0 1 1 +0 1 4 Thổ Nhĩ Kỳ 1 0 0 1 0 3 -3 0 Bảng B 1 Bỉ 1 1 0 0 3 0 +3 3 2 Phần Lan 1 1 0 0 1 0 +1 3 3 Đan Mạch 1 0 0 1 0 1 -1 0 4 Nga 1 0 0 1 0 3 -3 0 Bảng C 1 Áo 1 1 0 0 3 1 +2 3 2 Hà Lan 1 1 0 0 3 2 +1 3 3 Ukraine 1 0 0 1 2 3 -1 0 4 Bắc Macedonia 1 0 0 1 1 3 -2 0 Bảng D 1 Anh 1 1 0 0 1 0 +1 3 2 Scotland 0 0 0 0 0 0 +0 0 3 Cộng Hòa Séc 0 0 0 0 0 0 +0 0 4 Croatia 1 0 0 1 0 1 -1 0 Bảng E 1 Ba Lan 0 0 0 0 0 0 +0 0 2 Tây Ban Nha 0 0 0 0 0 0 +0 0 3 Thụy Điển 0 0 0 0 0 0 +0 0 4 Slovakia 0 0 0 0 0 0 +0 0 Bảng F 1 Pháp 0 0 0 0 0 0 +0 0 2 Đức 0 0 0 0 0 0 +0 0 3 Bồ Đào Nha 0 0 0 0 0 0 +0 0 4 Hungary 0 0 0 0 0 0 +0 0

