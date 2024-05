Vựa sen lớn nhất miền Bắc nằm ở đâu?

Câu trả lời đúng là đáp án A:

Tỉnh Đồng Tháp thuộc đồng bằng sông Cửu Long, nằm hai bên bờ sông Tiền, diện tích trên 3.300 km2. Đồng Tháp có 50 km đường biên giới với Campuchia (phía tây bắc); giáp các tỉnh Long An, Tiền Giang (phần phía bắc sông Tiền); các tỉnh Vĩnh Long, An Giang và TP Cần Thơ (phần phía nam sông Tiền). Năm 2007, UBND Đồng Tháp công bố biểu tượng (logo) của tỉnh. Tác phẩm do họa sĩ Quang Trình ở Trung tâm Văn hóa Đồng Tháp, hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam sáng tác. Biểu tượng tỉnh Đồng Tháp được thể hiện theo hình tròn cách điệu bông hoa sen và con sếu. Sen là loài hoa đặc trưng ở Đồng Tháp, các cánh sen tượng trưng cho thành phố và các huyện, thị xã. Sếu đầu đỏ là một trong những loài chim quý hiếm ở Khu bảo tồn vườn quốc gia Tràm Chim (Tam Nông, Đồng Tháp). Chim sếu đang múa là hình ảnh của sự thanh bình, thịnh vượng, môi trường thiên nhiên trong lành. Hướng vươn lên của các cánh sen biểu thị sự phát triển; vòng tròn hình bông lúa thể hiện nền kinh tế nông nghiệp chủ lực của tỉnh Đồng Tháp.