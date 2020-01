Top địa danh của Việt Nam được báo Tây ca ngợi hết lời năm 2019

Chủ Nhật, ngày 12/01/2020 01:00 AM (GMT+7)

Trong năm 2019, nhiều địa danh của Việt Nam được báo nước ngoài ca ngợi và đánh giá cao dựa trên trải nghiệm của du khách. Điều này cho thấy Việt Nam có nhiều điểm đến hấp dẫn, cuốn hút du khách quốc tế.

Vịnh Hạ Long là một trong những địa danh của Việt Nam được báo Tây ca ngợi nhiều trong năm 2019. Nổi bật là việc Hoppa - trang web chuyên về trung chuyển sân bay công bố Vịnh Hạ Long của Việt Nam xếp thứ 5 trong danh sách những điểm đến hấp dẫn nhất châu Á.

Kênh CNN của Mỹ cũng ca ngợi việc dùng trực thăng tham quan Vịnh Hạ Long là một trải nghiệm thú vị giúp du khách ngắm toàn cảnh vẻ đẹp của danh thắng này từ trên cao.

Năm 2019, Hội An của Việt Nam trở thành điểm đến được truyền thông quốc tế nhắc đến nhiều. Điển hình là việc chuyên trang du lịch nổi tiếng Travel & Leisure bình chọn Hội An lại tiếp tục được vinh danh ở vị trí số 1 trong top 15 thành phố tuyệt vời nhất thế giới.

Chuyên trang Travel Triangle cũng bình chọn Hội An xếp ở vị trí thứ 4 trong danh sách Những điểm nghỉ hè tốt nhất thế giới năm 2019.

Hà Nội là điểm đến được báo chí nước ngoài đánh giá cao trong năm 2019. Cụ thể, tờ The Guardian của Anh ca ngợi đài quan sát ở tầng 65 tháp Lotte Center, Hà Nội nằm trong top 10 nơi có view từ trên cao đẹp nhất thế giới.

Giải thưởng thường niên "Traveler's Choice Awards" của trang TripAdvisor - trang mạng của Mỹ chuyên về đánh giá, chia sẻ trải nghiệm du lịch của du khách trên toàn cầu vinh danh thủ đô Hà Nội là một trong 25 điểm hấp dẫn nhất thế giới năm 2019.

Trong khi đó, Tp. Hồ Chí Minh lọt top 10 thành phố năng động nhất thế giới năm 2019. Bảng xếp hạng này do Jones Lang LaSalle (JLL) thực hiện dựa trên chỉ số tăng trưởng thành phố (CMI).

Năm 2019, tạp chí Time Out xếp hạng quận 3 ở Tp. Hồ Chí Minh có tên trong danh sách 50 khu phố tuyệt vời nhất thế giới

Thành phố Đà Nẵng được tạp chí The New York Times danh tiếng của Mỹ chọn vào top 52 điểm đến hấp dẫn nhất năm 2019. Đà Nẵng ngày càng nổi tiếng và được The New York Times ví như Miami của Việt Nam.

Theo bảng xếp hạng của Forbes, Đà Nẵng là một trong 8 thành phố đẹp có chi phí sống rẻ nhất đối với người ngoại quốc.

Nguồn: https://infonet.vn/top-dia-danh-cua-viet-nam-duoc-bao-tay-ca-ngoi-het-loi-2019-post325622.info