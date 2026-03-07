Tháng 3, Hà Nội “thả thính” lòng người bằng sắc trắng tinh khôi của mùa hoa sưa vội vã

Hoa sưa nở trắng tinh khôi tại đường Thanh Niên vào ngày 6/3/2026. (Ảnh: Nguyen Thuong)

Mùa hoa sưa thường đến rất nhanh và đi cũng rất vội, chỉ kéo dài khoảng một đến hai tuần vào đầu tháng 3. Giữa nhịp sống hối hả, chợt một sáng thức dậy, người Hà Nội bỗng ngỡ ngàng khi thấy những tán cây khẳng khiu sau mùa đông dài bỗng chốc "thay áo mới". Những chùm hoa li ti như những hạt tuyết nhỏ, kết lại thành từng bông trắng muốt, bồng bềnh như những đám mây sà xuống phố phường.

Dưới ánh nắng nhạt buổi sớm hay trong làn sương mờ, hoa sưa mang đến cảm giác bình yên lạ kỳ. Những cánh hoa mong manh chỉ cần một làn gió nhẹ cũng đủ bay lả tả, phủ trắng vỉa hè như những tấm thảm tinh khôi, tạo nên khung cảnh “chữa lành” cho bất cứ ai vô tình đi ngang. Cũng vì thế mà mỗi mùa hoa sưa nở, nhiều du khách đến Hà Nội lại không khỏi ngẩn ngơ.

Những "tọa độ" ngắm hoa sưa đẹp nhất thủ đô

Nếu du khách muốn lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt đẹp với loài hoa này, đừng bỏ lỡ những cung đường được mệnh danh là "thiên đường hoa sưa" dưới đây:

1. Đường Thanh Niên: Bản giao hưởng trắng ven hồ

Hoa sưa mang vẻ đẹp tinh khiết, mong mạnh. (Ảnh: Nguyen Thuong)

Không thể không nhắc đến con đường nằm giữa Hồ Tây và Hồ Trúc Bạch. Giữa không gian lộng gió, những cây sưa cổ thụ bung nở trắng xóa, soi bóng xuống mặt nước mênh mông.

Đi dạo nơi đây vào buổi chiều tà, khi sắc trắng hoa sưa hòa cùng ánh hoàng hôn vàng rực trên Hồ Tây, du khách sẽ cảm nhận một Hà Nội lãng mạn, tựa như những thước phim điện ảnh Hàn Quốc.

2. Công viên Bách Thảo: "Thánh địa" của những gốc sưa cổ thụ

Mùa hoa sưa chỉ trong vòng 2 tuần, bắt đầu từ tháng 3 hàng năm. (Ảnh: Nguyen Thuong)

Tọa lạc tại số 1 Hoàng Hoa Thám, đây là nơi sở hữu những gốc sưa lâu đời và to lớn nhất Hà Nội. Bước chân vào Bách Thảo mùa này, du khách sẽ ngỡ như lạc vào một khu rừng tuyết.

Những tán sưa khổng lồ bung nở trắng xóa giữa không gian xanh mướt của cỏ cây, tạo nên một phông nền hoàn hảo cho những bộ ảnh mang phong cách thơ mộng, cổ điển.

3. Phố Ngọc Hà: Góc nhỏ bình yên dưới vòm hoa

Nếu du lịch Hà Nội vào mùa này không khó để bắt gặp những cây hoa sưa nở trắng tinh khôi. (Ảnh: Nguyen Thuong)

Phố Ngọc Hà mùa này mang một vẻ đẹp rất riêng. Đoạn gần Bảo tàng Hồ Chí Minh và lối vào làng hoa cũ có những gốc sưa cổ thụ tán rộng, hoa nở dày đặc bao phủ cả một góc trời. Đứng ở đây, trong không gian yên tĩnh và thoảng hương xuân, du khách sẽ cảm nhận được vẻ đẹp của một Hà Nội xưa cũ, chậm rãi và đầy hoài niệm.

4. Khu Ngoại giao đoàn Trung Tự (phố Đặng Văn Ngữ)

Hoa sưa nở vào mùa xuân. (Ảnh: Nguyen Thuong)

Nếu du khách thích một phong cách hiện đại và trẻ trung, khu Ngoại giao đoàn Trung Tự (ngõ 6 Đặng Văn Ngữ) chính là điểm đến số một. Tại đây, những hàng sưa được trồng thẳng tắp, tán thấp và nở hoa đồng đều, tạo thành một dải lụa trắng muốt chạy dọc theo các tòa nhà chung cư cũ. Đây là nơi hiếm hoi mà du khách có thể đứng rất gần những chùm hoa trắng li ti để ghi lại những khung hình "siêu thực".

5. Phố Phan Chu Trinh và Lý Thái Tổ

Hoa sưa. (Ảnh: Nguyen Thuong)

Đây là nơi có hàng sưa nở rực rỡ và dày nhất khu vực trung tâm. Những tán sưa trắng muốt vươn dài, rủ xuống con phố hiện đại, tạo nên sự tương phản đầy thú vị. Đặc biệt, khu vườn hoa trước cửa Nhà hát Lớn là điểm check-in không thể bỏ qua với những ai yêu vẻ đẹp hào hoa của Hà Nội.

6. Phố Hoàng Diệu và Phan Đình Phùng

Các con phố nở rộ hoa sưa. (Ảnh: Nguyen Thuong)

Sắc trắng của hoa sưa dường như sinh ra để dành cho những bức tường vàng cổ kính của khu di tích Hoàng Thành Thăng Long. Tại đây, hoa sưa không chỉ mang vẻ đẹp tự nhiên mà còn mang hơi thở của lịch sử, cổ kính và trang nghiêm. Đi bộ dưới hàng sấu già xanh ngắt, xen lẫn sắc trắng của sưa, bạn sẽ cảm nhận được trọn vẹn sự thanh thản của tâm hồn.

Ngoài ra còn có các địa điểm có thể ngắm hoa sưa như phố Kim Mã, hồ Giảng Võ, hồ Đắc Di, Quang Trung, Trần Hưng Đạo, Tôn Thất Đạm, Lê Lai, vườn hoa Hàng Đậu…

Du khách thích thú ngắm nhìn hoa sưa trên các con phố của Hà Nội. (Ảnh: Nguyen Thuong)