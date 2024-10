Sắc thu đến sớm ở Prague

Theo anh Nguyễn Tất Thịnh, hướng dẫn viên người Việt sống tại CH Czech hơn 20 năm, mùa thu Prague thường bắt đầu từ giữa tháng 10 và kết thúc vào giữa tháng 11, khi lá cây rụng hết để chuẩn bị đón đông. Năm 2021, thủ đô Prague được tạp chí Time Out bình chọn là "thành phố đẹp nhất thế giới" nhờ cảnh quan thiên nhiên, kiến trúc cùng bề dày lịch sử, văn hóa.

Trên ảnh là toàn cảnh Prague được anh Thịnh chụp từ pháo đài lịch sử Vyšehrad, một điểm du lịch nổi tiếng của thành phố, ngày 12/10. Được xây dựng vào thế kỷ X, bên trong pháo đài là Vương cung thánh đường St Peter và St Paul cùng nghĩa trang Vyšehrad, nơi an nghỉ cuối cùng của những danh nhân như nhà soạn nhạc Antonín Dvořák và Bedřich Smetana. Ảnh: Nguyễn Tất Thịnh

Năm nay, mùa thu đến sớm hơn, lá cũng ngả vàng sớm hơn do thời tiết lạnh. Ban ngày, nhiệt độ tại Prague khoảng 10-15 độ C, ban đêm thấp hơn, dưới 10 độ C.

Trên ảnh, cây cối hai bên bờ sông Vltava đều đã ngả vàng, chỉ sót lại một phần lá xanh hôm 12/10. Từ pháo đài Vyšehrad, du khách có thể nhìn được khu vực bờ sông Vltava. Ảnh: Nguyễn Tất Thịnh

Thiên nga dạo chơi hai bên bờ sông Vltava, phía xa là cầu Palacky, một trong những biểu tượng nổi tiếng của thành phố có từ thế kỷ XIX. Ảnh: Nguyễn Tất Thịnh

Theo anh Thịnh, thời điểm lá vàng rực rỡ nhất tại thành phố là vào cuối tháng 10. Sắc thu tại Prague nói riêng và châu Âu nói chung chủ yếu là màu vàng, ít có lá đỏ.

Bức ảnh trên được nhiếp ảnh gia Hà Tomas, sống tại Prague, chụp vào ngày 15/10, khi lá trên cây bắt đầu vàng rực.

Ảnh: Hà Tomas

Phố Mariánské Hradby, quận Praha 1, một trong những cung đường đẹp và nổi tiếng nhất thành phố, thu hút du khách đến check in. Ảnh: Hà Tomas

Phố Mariánské Hradby cũng là một trong những địa điểm được du khách yêu thích khi đến Prague. Nơi này được nhiều người đánh giá đẹp nhất vào mùa thu, khi hai hàng cây bên đường lá chuyển vàng rực rỡ và có tuyến buýt 22 chạy qua, dẫn đến thành cổ. Ảnh: Hà Tomas

Hai hàng cây trên đường dẫn đến Prague Castle, một quần thể các lâu đài ở Prague và là nơi ở, làm việc của tổng thống CH Czech. Ảnh: Hà Tomas

Từ giữa tháng 10, lá vàng trên cây bắt đầu rụng. Thời tiết cũng lạnh hơn, người dân ra đường phải mang theo áo khoác.

Bức ảnh được anh Ha Tomas chụp tại quận Prague 4 vào ngày 15/10. Ảnh: Ha Tomas

Hàng cây trồng ven sông Vltava đang chuyển sang lá vàng. Ảnh: Ha Tomas

Cầu Charles, cây cầu nổi tiếng nhất Prague với du khách, bắc qua sông Vltava. Người Việt sống tại đây thường gọi cầu Charles là cầu Tình.

Cầu Charles với mái vòm bằng đá có từ thời trung cổ, được xây dựng từ thế kỷ XIV, dưới sự bảo trợ của Vua Charles IV và hoàn thành vào thế kỷ XV. Ảnh: Ha Tomas

Bình minh tại Prague vào một ngày "săn thu" giữa tháng 10. Ảnh: Ha Tomas

