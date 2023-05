Những trải nghiệm nhất định nên thử cùng người yêu đi du lịch Hà Giang

Tại sao nên cùng người yêu đi du lịch Hà Giang?

Hà Giang là địa điểm khá quen thuộc trong những chuyến "mật ngọt“ của tình yêu đôi lứa. Nơi đây nổi tiếng với những phong cảnh thiên nhiên, thơ mộng, phù hợp để hai bạn có những trải nghiệm thú vị và lãng mạn. Nếu bạn đã tìm được một nửa phù hợp thì còn chần chừ gì mà không thử ngay 12 trải nghiệm cùng người yêu đi du lịch Hà Giang dưới đây.

Nếu bạn đã tìm được một nửa phù hợp thì còn chần chừ gì mà không thử ngay 16 trải nghiệm ý nghĩa cùng người yêu khi đi du lịch Hà Giang nhé.

1. Cùng nhau vi vu trên các cung đèo ở Hà Giang

Các cung đèo ở Hà Giang nổi tiếng gây thương nhớ đối với lữ khách. Đặc biệt là với những người ưa cảm giác mạo hiểm. Một trong những câu hỏi được nhiều người quan tâm nhất khi đến đây chính là “Ở Hà Giang có những cung đèo nào?”

Khi vượt qua những con đèo uốn lượn mạo hiểm sẽ là phần thưởng cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp dành cho hai bạn.

Khi vượt qua những con đèo uốn lượn mạo hiểm sẽ là phần thưởng cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp dành cho hai bạn. Điều này thực sự mang ý nghĩa rất lớn đối những cặp đôi "mê xê dịch" trên dải đất Việt. Tại Hà Giang cung đường nào cũng đẹp tuyệt như 9 cung đèo Pv Gia đình và Xã hội đã khám là:

Đèo Mã Pí Lèng Hà Giang

Điều này thực sự mang ý nghĩa rất lớn đối với những cặp đôi đam mê "xê dịch" trên dải đất Việt.

Đèo Gió Hà Giang

Đừng quên check in tại những cung đường 2 bạn đã đi qua tại Hà Giang nhé

Đèo Tà Làng Hà Giang

Cùng người thương khám phá núi rừng ở Hà Giang

Dốc Thẩm Mã

Theo chân cặp đôi dễ thương Check in Hà Giang với những địa điểm đẹp như tranh vẽ

Dốc Bắc Sum

Check in Lũng Cú Hà Giang cũng là địa điểm được các cặp đôi lựa chọn

Dốc Chín Khoanh

Cùng người thương trải nghiệm những cung đèo tại Hà Giang để có thêm những khoảnh khắc ý nghĩa

Đèo Si Phai Hà Giang

Nếu đi du lịch Hà Giang cùng người thương thì đừng quên lưu giữ kỉ niệm tình yêu đôi lứa của hai bạn

Dốc Pải Lủng Hà Giang

Ngoài ra, 2 bạn có thể check in tại đỉnh Chiêu Lầu Thi Hà Giang

Dốc Xín Cái Hà Giang

Nhiều khung cảnh ở Hà Giang đơn sơ, mộc mạc nhưng lại tạo nên những bức ảnh vô cùng thơ mộng. Nếu có cơ hội đến Hà Giang cùng người thương, đừng quên lưu giữ những kỉ niệm đẹp tại đây nhé..

2. Check in tại "Nhà của Pao" (Thung Lũng Sủng Là)

Khung cảnh nhà của Pao khá mộc mạc, giản dị nhưng lại khiến du khách không khỏi "động lòng". Cánh cổng dẫn vào nhà của Pao được làm bằng gỗ, hai bên là tường đá chồng ghép nhau. Mỗi dịp xuân về, những loài hoa đào, hoa mận đua nhau nở trắng xóa cả một góc bản làng.

Cùng nắm tay nhau check in tại Nhà của Pao

Khung cảnh nơi đây hòa với thiên nhiên, mang lại gam màu hài hòa, bình yên đẹp đến nao lòng. Đi Hà Giang cùng người yêu thì nhất định không thể bỏ lỡ địa điểm này đâu nhé.

Check in tại nhà của Pao

Nhà của Pao - điểm check in lãng mạn cho các cặp đôi yêu nhau

3. Nắm tay nhau check in tại Dốc Thẩm Mã

Dốc Thẩm Mã chỉ dài khoảng 5km nhưng lại là cung đèo nguy hiểm bậc nhất tại Hà Giang nói riêng, và miền Bắc nói chung. Dù không quá cao nhưng đoạn dốc sâu và khúc cua đoạn đường này sẽ khiến bạn "thót tim".

Phượt Hà Giang cùng người thương là cảm giác bình yên và hạnh phúc của tình yêu đôi lứa

Nếu đã cùng nhau vượt qua cung đường nguy hiểm này thì một chiếc ảnh nắm tay nhau ở Dốc Thẩm Mã mang ý nghĩa vô cùng lớn lao. Nó minh chứng cho tình yêu đôi lứa bền chặt, có thể cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, gian nan và thử thách.

4. Cắm trại trên đồi thông Yên Minh

Khu rừng sẽ khiến bạn say đắm với những cây thông thẳng tắp, cao vút như xuyên tận mây. Địa hình nơi đây khá bằng phẳng, rất thích hợp để bạn cắm trại qua đêm. Có thể nói, rừng thông Yên Minh là điểm cắm trại ở Hà Giang khiến du khách khó cầm lòng.

Âm thanh xào xạc tiếng gió xen lẫn tiếng chim hót sẽ mang đến cảm giác bình yên cho hai bạn.

Âm thanh xào xạc tiếng gió xen lẫn tiếng chim hót sẽ mang đến cảm giác bình yên cho hai bạn. Khung cảnh trữ tình nơi này chắc hẳn rất phù hợp để các cặp đôi có những khoảnh khắc lãng mạn.

5. Thưởng thức tách caffe trên Cổng Trời Quản Bạ

Điểm check in Quản Bạ Hà Giang

Cổng trời Quản Bạ được coi là địa điểm check in nổi tiếng khi đến Quản Bạ Hà Giang. Từ trên cao nhìn xuống, bạn sẽ thấy vẻ đẹp hùng vĩ, phong cảnh hữu tình của núi rừng Hà Giang. Với bầu không khí trong lành, dịu mát sẽ đem lại cho bạn cảm giác vô cùng dễ chịu.

Nhâm nhi tách cafe bên người mình thương và cùng nhau ngắm cảnh thiên nhiên hùng vĩ là cảm giác ai cũng muốn trải nghiệm.

Còn gì bằng khi sớm mai thức dậy, được nhâm nhi tách cafe bên người mình thương và cùng nhau ngắm cảnh thiên nhiên hùng vĩ. Nghe đến đây chắc hẳn ai cũng háo hức muốn trải nghiệm cảm giác này.

6. Cùng người yêu ngắm khung cảnh trên Sông Nho Quế

Đây là một trong những điểm check in Hà Giang thu hút du khách đông đảo nhất. Đến đây, bạn sẽ được du thuyền ngắm cảnh núi non hùng vĩ bao quanh lòng sông xanh biếc. Bên cạnh đó, bạn có thể đi bè hay chèo kayak ở ngay trên dòng Nho Quế.

Được tay trong tay cùng người mình thương dưới dòng sông Nho Quế thì còn trải nghiệm nào thú vị hơn đúng không?

Đặc biệt, đừng quên mang theo máy ảnh, flycam để lưu giữ những khoảnh khắc hòa mình với thiên nhiên. Được tay trong tay cùng người mình thương dưới dòng sông Nho Quế thì còn trải nghiệm nào thú vị hơn đúng không?

Bạn sẽ được tay trong tay cùng người mình thương dưới dòng sông Nho Quế

Đến đây, bạn sẽ được du thuyền ngắm cảnh núi non hùng vĩ bao quanh lòng sông xanh biếc. (Ảnh:St)

7. Tất nhiên phải thử những món đặc sản Hà Giang cùng người mình thương

Hà Giang là mảnh đất được tạo hóa ưu ái cho nhiều nguồn nguyên - nhiên liệu quý. Có lẽ vì vậy, những món ăn đặc sản Hà Giang cũng mang những nét đặc trưng riêng biệt.

Tất nhiên phải thử những món đặc sản cùng người mình thương

Không chỉ khiến du khách mê mẩn với phong cách trữ tình, nơi đây còn khiến du khách "động lòng" bởi . Cùng người thương ăn thử những món ăn ngon nhất xứ sở hoa tam giác mạch thì còn gì bằng.

8. Check in phong cách Hàn Quốc trên vườn hoa tam giác mạch

Check in với hoa tam giác mạch vô cùng lãng mạn và mang về những tấm hình cực phẩm "Hàn Quốc giữa lòng Hà Giang". (Ảnh:St)

Bạn hãy tưởng tượng mình sẽ được đi trong thiên đường ngập tràn sắc tím của hoa tam giác mạch. Vào tháng 10, tháng 11 dương lịch, lối dẫn vào làng Lũng ngập tràn hoa tam giác mạch bung nở. Chính điều này đã thu hút các cặp đôi về Sủng Là, check in với hoa tam giác mạch vô cùng lãng mạn và mang về những tấm hình cực phẩm "Hàn Quốc giữa lòng Hà Giang".

9. Ghé nhà Vương để cùng nhau có thêm nhiều kiến thức

Ghé nhà Vương để cùng nhau có thêm nhiều kiến thức

Dinh thự Vua Mèo (Dinh thự họ Vương) là một công trình lớn được xây dựng từ cuối thế kỉ 19. Nơi đây mang nét kiến trúc độc đáo kết hợp của nhiều nền văn hóa cũng như những câu chuyện bí ẩn xung quanh. Nếu đi Hà Giang cùng người thương, hãy cũng nhau đến Dinh thự họ Vương để trau dồi thêm những kiến thức văn hóa dân tộc nhé.

10. Cùng nhau thưởng thức rượu ngô

Đây là đặc sản được chế biến từ những bàn tay khéo léo của người H'Mông. Rượu được nấu từ ngô hạt và được trồng nhiều tại Hà Giang. Tiếp theo là ngô được ủ men lá rồi được chưng cất thủ công truyền thống.

Đừng quên thưởng thức chút rượu ngô , nhâm nhi miếng thịt trâu gác bếp mang hương núi rừng Đông Bắc để có những kỉ niệm đáng nhớ cùng người mình thương.

Vì vậy nên rượu có màu trong suốt, thơm nồng, đặc biệt không gây đau đầu. Đừng quên thưởng thức chút rượu ngô , nhâm nhi miếng thịt trâu gác bếp mang hương núi rừng Đông Bắc để có những kỉ niệm đáng nhớ cùng người mình thương.

Cùng người yêu đi du lịch Hà Giang và 'ăn sập' những đặc sản vùng cao Đông Bắc

11. Check in tại cung đường bất kì ở Hà Giang

Nhiều bạn trẻ chọn nơi này để chụp ảnh kỉ niệm quãng thời gian yêu nhau

Nếu muốn có những bức hình đẹp tự nhiên, tại sao hai bạn không thử check in tại một cung đường bất kì. Bạn sẽ tháy bất ngờ bởi cảnh đẹp non nước hữu tình nơi đây đấy. Hãy thử một lần cùng người thương nắm tay nhau và lưu giữ những hình ảnh của hai bạn nhé.

Hãy thử một lần cùng người thương nắm tay nhau và lưu giữ những hình ảnh của hai bạn nhé.

Ở Hà Giang hầu hết các cung đường đều mang điểm nhấn hoang sơ núi rừng. Vì vậy 2 bạn có thể thoải mái check in tại bất cứ cung đường nào ở đây nhé. Đơn giản, không cầu kì nhưng vẫn có những bức ảnh đẹp phải không nào?

12. Lưu giữ kỉ niệm tình yêu nồng cháy của hai bạn trên đèo Mã Pí Lèng

Ở Hà Giang hầu hết các cung đường đều mang điểm nhấn hoang sơ núi rừng.

Cung đường này cũng là nơi bạn chiêm ngưỡng khung cảnh thiên nhiên độc đáo. Từ trên cao nhìn xuống, bạn sẽ thấy dòng sông Nho Quế như một dải lụa xanh dưới chân núi. Đây chính là nét đẹp hoang sơ, hùng vĩ không phải ai cũng đủ can đảm để chiêm ngưỡng. Phần thưởng cho những cặp đôi can đảm là bức ảnh check in vô cùng lãng mạn nơi này nhé.

Check in tại những cung đường bất kì ở Hà Giang cũng thấy vẻ đẹp lãng mạn và thơ mộng nơi này (Ảnh:St)

Trên đây là top 11 trải nghiệm bạn nhất định nên thử nếu có cơ hội đến Hà Giang cùng người mình thương. Hy vọng bài viết trên sẽ giúp bạn có thêm những ý tưởng trải nghiệm cùng người yêu khi đi du lịch Hà Giang. Chúc hai bạn sẽ có những khoảnh khắc lãng mạn tại Hà Giang và một tình yêu bền chặt, hạnh phúc.

