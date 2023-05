Top 10 điểm check in Quản Bạ Hà Giang vô cùng chất lượng có thể bạn chưa biết

Check in Quản Bạ Hà Giang có gì "hot"?

Quản Bạ là một huyện cách thành phố Hà Giang khoảng hơn 40km. Nơi đây nổi tiếng là miền núi đá với nhiều địa điểm lý thú như hang động, làng văn hoá, cổng trời,… Bên cạnh đó, điểm check in Quản Bạ Hà Giang được ví như "Đà Lạt" thu nhỏ.

Bên cạnh tứ đại đỉnh đèo Việt Nam, Quản Bạ Hà Giang là một trong những điểm check in có nhiều khung cảnh cực đẹp mà bạn nhất định nên ghé thăm

Du khách sẽ có cơ hội được tận hưởng bầu không khí trong lành từ độ cao 1000m so với mực nước biển và thả mình với thiên nhiên hùng vĩ. Ngoài ra, đây còn được gọi là "ngôi nhà chung” của 14 dân tộc anh em.

Với mong muốn lan tỏa giá trị vẻ đẹp vùng cao Đông Bắc, PV Gia đình và Xã hội gửi tặng đến bạn đọc top 10 địa điểm check in Quản Bạ Hà Giang hấp dẫn nhất. Với những trải nghiệm chân thực nhất, hy vọng bạn đọc sẽ có những thông tin hữu ích cho hành trình khám phá của mình.

Top 10 địa điểm check in Quản Bạ Hà Giang

1. Check in Quản Bạ Hà Giang tại cổng trời

Điểm dừng chân thơ mộng nơi cổng trời Quản Bạ Hà Giang - điểm check in lý tưởng

Cổng trời Quản Bạ được coi là địa điểm check in nổi tiếng khi đến Quản Bạ Hà Giang. Đến đây, du khách sẽ được trải nghiệm cảm giác đứng trên đỉnh núi cao đến hơn 1500m so với mực nước biển. Cổng trời chính là cửa ngõ đi lên cao nguyên Đồng Văn gió ngàn.

Lạc trôi giữa biển mây bồng bềnh tại cổng trời Quản Bạ Hà Giang (Ảnh:St)

Từ trên cao nhìn xuống, bạn sẽ thấy vẻ đẹp hùng vĩ, phong cảnh hữu tình của núi rừng Hà Giang. Với bầu không khí trong lành, dịu mát sẽ đem lại cho bạn cảm giác vô cùng dễ chịu.

2. Check in Quản Bạ với khung cảnh Núi Đôi

Núi Đôi Quản Bạ Hà Giang nổi tiếng với nhiều câu chuyện cổ tích ly kì hấp dẫn (Ảnh: St)

Núi Đôi là một tuyệt tác của tạo hóa dành cho giới phượt thủ khi check in Quản Bạ Hà Giang. Hình ảnh hai quả núi đôi đan xen trong những cánh ruộng bậc trùng điệp khiến người nhìn không khỏi thích thú. Bên cạnh đó, xung quanh Núi Đôi là cánh đồng Tam Sơn như một "tấm thảm" khổng lồ.

Những thửa ruộng bậc thang vàng chói thơm mùi lúa chín ở Quản Bạ Hà Giang

Ngày nay, núi đôi đã trở thành điểm check in nổi tiếng của du khách. Bất kể ai cũng muốn lưu giữ một bức hình kỉ niệm nơi Núi Đôi Hà Giang tuyệt đẹp.

3. Check in Quản Bạ Hà Giang tại chợ Quyết Tiến

Chợ Quyết Tiến nằm tại xã Quyết Tiến, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. Lâu nay, xã Quyết Tiến vẫn giữ được vẻ yên bình hiền hoà được mây mù bao phủ quanh năm. Phiên chợ Quyết Tiến được diễn ra vào ngày cuối tuần đều đặn.

Chợ Quyết Tiến ở Quạn Bạ Hà Giang - bảo tàng sống về văn hóa, con người (Ảnh:St)

Khuôn viên chợ Quyết Tiến khá rộng, nằm ngay sát Quốc lộ 4. Ngoài ra, chợ bày bán rất nhiều các loại nông sản, món ăn, đồ lưu niệm,… Bất kể du khách nào đến đây cũng muốn một lần ghé thăm chợ Quyết Tiến, lưu lại những bức ảnh kỉ niệm check in Quản Bạ Hà Giang. Đừng bỏ lỡ phiên chợ đặc biệt và thú vị này nhé.

4. Check in Quản Bạ Hà Giang với hình ảnh cây cô đơn

Sức hút tọa độ cây cô đơn Quản Bạ Hà Giang cheo leo bên cung đèo (Ảnh:St)

Cái tên khiến du khách ai ai cũng tò mò. Đây hẳn là điểm check in Quản Bạ Hà Giang đang nổi "rần rần" được các bạn trẻ đặc biệt yêu thích. Trên đường đi từ Quản Bạ đến Yên Minh, bạn sẽ bắt gặp hình ảnh cây cô đơn này. Chính vì vậy, nhớ quan sát và đừng quên lưu giữ kỉ niệm tại cây cô đơn ở Quản Bạ Hà Giang nhé.

5. Check in Quản Bạ tại động Lùng Khúy

Được mệnh danh là đệ nhất hang động ở Hà Giang – Động Lùng Khuý là địa điểm check in Quản Bạ Hà Giang mà bạn nên ghé thăm. Nơi đây sẽ khiến bạn phải sững sờ bởi sự lộng lẫy của kiệt tác thiên nhiên.

Động Lùng Khúy được tìm thấy và công bố từ năm 2015 (Ảnh:St)

Động Lùng Khúy được tìm thấy và công bố từ năm 2015. Hang động này đã nhanh chóng trở thành một địa điểm du lịch Hà Giang độc đáo, thu hút hàng ngàn lượt khách. Nếu đến check in Hà Giang đừng bỏ lỡ địa điểm có một không hai này nhé.

6. Check in Quản Bạ Hà Giang với Làng văn hoá du lịch Nặm Đăm

Làng văn hoá du lịch Nặm Đăm là một trong ba điểm du lịch hấp dẫn du khách tại Quản Bạ Hà Giang (Ảnh:St)

Nặm Đăm là một thôn trực thuộc thị trấn Tam Sơn, xã Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. Đến đây, bạn sẽ được khám phá nếp sống và phong tục tập quán của dân tộc Dao Chàm. Bên cạnh đó, những ngôi nhà trình tường với lối kiến trúc đơn sơ, mộc mạc, hay những lễ hội từ thuở xa xưa như cúng cơm mới, cầu mưa,… Tất cả đều tạo nên một vẻ đẹp “rất Việt Nam”, xứng danh là một địa điểm để du khách trong và ngoài nước đến thăm quan.

7. Check in Quản Bạ Hà Giang trong Làng văn hóa H'mong

Một điểm check in Quản Bạ Hà Giang không kém phần thú vị là Làng văn hóa H'mong. Ngôi làng này cũng là một trong những làng văn hoá tiêu biểu khác ở Hà Giang. Ngôi làng nằm tọa lạc giữa 2 khu vực là Đông Hà và Cán Tỷ.

Một điểm check in Quản Bạ Hà Giang không kém phần thú vị là Làng văn hóa H'mong (Ảnh:St)

Với vị trí này, nơi đây là địa điểm khá thuận lợi cho du khách khi di chuyển. Đồng thời, nơi đây cũng khá tiện lợi cho du khách nghỉ ngơi sau những chuyến đi dài mệt mỏi.

8. Sông Miện - Bát Đại Sơn - điểm check in Quản Bạ Hà Giang

Bát Đại Sơn là một xã trực thuộc huyện Quản Bạ Hà Giang, Bát Đại Sơn. Người dân sinh sống ở đây không quá đông, chưa tới khoảng 1000 hộ. Dân cư sinh sống chủ yếu là người Mông và Dao.

Bức tranh sông Miện nên thơ ở Quản Bạ Hà Giang

Vì nền kinh tế chủ yếu từ sản xuất nông nghiệp nên đời sống dân bản còn gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, người dân nơi đây vẫn giữ cho mình một nét hiền dịu, mộc mạc và hiếu khách. Đặc biệt, ở đây có con sông Miện hiền hòa là điểm check in Quản Bạ Hà Giang nổi tiếng.

Khung cảnh núi rừng Hà Giang tuyệt đẹp giữa thiên nhiên đại ngàn

Từ lâu, sông Miện đã trở thành điểm nhấn cho cả khu vực khi có du khách ghé thăm. Hãy thử rời xa ồn ào phố thị, về Hà Giang ngắm con sông Miện hiền hòa, lững lờ trôi chảy,... Chắc chắn nơi đây sẽ mang lại cho bạn cảm giác bình yên đến khó tả.

9. Check in Quản Bạ Hà Giang với cột mốc biên giới Việt Trung

Quản Bạ Hà Giang nổi tiếng với nhiều điểm check in thu hút du khách

Ngoài cột mốc số 0, cột mốc biên giới Việt Trung cũng là điểm check in thu hút du khách. Ít ai biết rằng, đây là điểm check in Quản Bạ Hà Giang có đường giáp ranh với Trung Quốc. Chính vì vậy, đây là điểm check in được các bạn trẻ đặc biệt yêu thích. Hệ thống cột kéo dài số 276 xã Tả Ván cho đến mốc số 339 tại xã Bát Đại Sơn.

10. Check in Quản Bạ Hà Giang tại hang Khố Mỷ

Di sản văn hóa giàu bản sắc ở Quản Bạ Hà Giang đi cùng sự phát triển của du lịch (Ảnh:St)

Một địa điểm cuối cùng không thể bỏ lỡ khi check in Quản Bạ Hà Giang là hang Khố Mỷ. Hang Khố Mỷ nổi tiếng với những cột thạch nhũ, các phiến đá vôi hàng trăm năm tuổi. Ngoài ra, nơi đây được ví như một hệ sinh thái thu nhỏ rất đáng để ghé thăm.

Đến đây, bạn được tận mắt chứng kiến những tạo hoá kì vĩ của thiên nhiên. Đó là cảm giác tuyệt vời và thoả mãn niềm đam mê khám phá của người ưa xê dịch. Nhớ ghé thăm hang Khố Mỷ, chắc chắn bạn sẽ không thể quên được trải nghiệm thú vị nơi này.

Quản Bạ Hà Giang cũng là nơi có lợi thế và tiềm năng lớn để phát triển du lịch.

Đặc biệt, tại Quản Bạ Hà Giang cũng là nơi có lợi thế và tiềm năng lớn để phát triển du lịch. Vì vậy còn chần chứ gì mà không đến và khám phá top 10 những địa điểm du lịch hấp dẫn tại Quản Bạ Hà Giang ngay thôi nào!

Không chỉ thu hút bởi vẻ đẹp hoang sơ hùng vĩ mà Quản Bạ Hà Giang còn mang đậm nét văn hóa dân tộc.

Ngày nay, du lịch Hà Giang đang trở thành điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài nước. Không chỉ thu hút bởi vẻ đẹp hoang sơ hùng vĩ mà nơi đây còn mang đậm nét văn hóa dân tộc. Tất cả những điều ấy đã tô lên một Hà Giang khoác màu "đất Việt" rất đáng để ghé thăm.

Ngoài ra, bạn có thể ghé thăm các khu chợ phiên ở Quản Bạ Hà Giang để trải nghiệm vùng văn hóa du lịch nơi này. (Ảnh:St)

Trên đây là top 10 địa điểm check in Quản Bạ Hà Giang mà PV Gia đình và Xã hội muốn chia sẻ đến bạn đọc. Ngoài ra, để biết thêm những kinh nghiệm cần thiết khi đi du lịch Hà Giang thì đừng quên ghé thăm Gia đình và Xã hội mỗi ngày để có thêm nhiều thông tin hữu ích. Hy vọng bằng những trải nghiệm thực tế, bài viết trên sẽ giúp hành trình khám phá Hà Giang của bạn được trọn vẹn hơn. Chúc bạn có chuyến trải nghiệm thực tế bổ ích và tràn đầy niềm vui!

Nguồn: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/top-10-diem-check-in-quan-ba-ha-giang-vo-cung-chat-luong-co-th...Nguồn: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/top-10-diem-check-in-quan-ba-ha-giang-vo-cung-chat-luong-co-the-ban-chua-biet-172230513084622632.htm