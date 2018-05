Những điểm đến “mát lạnh” ở vùng Gió Lào Nghệ An

Thứ Hai, ngày 28/05/2018 19:00 PM (GMT+7)

Nghệ An, nơi có món “đặc sản” gió Lào thổi thông những triền núi, đến phố thị tưởng chừng không phải là cái tên nằm trong kế hoạch du lịch của nhiều người, thế nhưng, nơi đây lại đang sở hữu những địa điểm “siêu đẹp”.

Nghệ An là tỉnh có tiềm năng phát triển du lịch, với nhiều di tích đã đi vào tục ngữ dân gian, bởi những giá trị nổi bật về lịch sử, cũng như đời sống văn hóa và tâm linh.

Ngoài ra, Nghệ An là nơi sinh sống của 6 dân tộc Kinh, Thái, Thổ, H’Mông, Khơ Mú, Ơ Đu với nhiều nét văn hóa riêng. Mảnh đất này vẫn còn lưu giữ được các giá trị văn hóa đặc sắc với nhiều loại hình di sản văn hóa phi vật thể, trong đó có 3 di sản đã được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và 1 di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại là Dân ca ví, dặm Nghệ Tĩnh đã được UNESCO công nhận.

Nghệ An còn sở hữu 82km đường bờ biển, có nhiều bãi tắm đẹp như Cửa Lò, Diễn Thành, biển Quỳnh…; có Khu Dự trữ sinh quyển miền Tây được UNESCO công nhận là Khu Dự trữ sinh quyển thế giới. Với những tài nguyên trên, thiên nhiên đã ban tặng cho mảnh đất gió Lào này những điểm đến mê hút lòng người.

Bãi biển Cửa Lò

Cửa Lò là một trong những bãi biển nổi tiếng nhất của du lịch Nghệ An với lượng khách du lịch đổ về đông vô cùng vào mùa hè. Đây cũng là một địa điểm chụp ảnh lý tưởng, sở hữu nhiều góc hình siêu đẹp... (Ảnh: ST)

Đảo chè Thanh Chương

Nằm ở miền Tây xứ Nghệ, nơi nổi tiếng với khí hậu khô nóng, khắc nghiệt vô cùng nhưng bạn sẽ cảm giác “mát lạnh” khi bước vào “ốc đảo” chè ở huyện Thanh Chương. Những quả đồi được phủ bởi màu xanh ngắt ngút ngàn của những cây chè, đan xen ở giữa là những hồ nước. Nếu đặt chân đến đây khi ánh nắng bắt đầu le lói, du khách sẽ được hít thở bầu không khí rất trong lành, dịu mát. Đến đây, ngoài việc đứng trên các đồi chè ngắm nhìn khung cảnh rộng lớn, xanh miết thì bạn cũng có thể mua vé đi thuyền hoặc xuồng máy dạo quanh đồi chè. (Ảnh: ST)

Cánh đồng hoa Hướng Dương

Rộng 100ha nằm ở nông trường 19/5, xã Nghĩa Sơn, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An, nơi đây được ghi nhận là cánh đồng hoa hướng dương lớn nhất Việt Nam. Cứ đến mỗi mùa hoa nở, nơi đây lại đón lượng lớn du khách đến đây tham quan và chụp ảnh. Địa điểm này “hot” đến mức được rất nhiều nghệ sĩ chọn làm nơi quay các MV ca nhạc hay thực hiện các bộ hình thời trang của mình. (Ảnh: ST)

Đảo Lan Châu

Đây là đảo đẹp nhất Cửa Lò với khung cảnh có chút gì đó rất cổ kính, rất tĩnh lặng và nên thơ. Đảo Lan Châu với con đường đá cùng ngọn hải đăng tuy không quá lộng lẫy, nhưng vẫn sở hữu nét đẹp bình yên giữa một Lan Châu mê đắm lòng người. Đến đây, bạn sẽ có cơ hội thưởng thức hải sản tươi ngon, các du thuyền đưa bạn tham quan đảo cũng như các môn thể thao dưới nước đang dần hoàn thiện hơn. (Ảnh: ST)

Thành cổ Nghệ An

Nơi đây là chứng tích của lịch sử từ thời nhà Nguyễn đến những cuộc kháng chiến chống thực dân xâm lược của nhân dân ta và một địa điểm du lịch ở Nghệ An. Do đó, thành cổ đã trải qua nhiều lần trùng tu nhưng vẫn bị phá hủy gần hết. Cổng Tiền Môn là cổng còn nguyên vẹn nhất trong ba cổng của thành. Du khách đến đây sẽ có cơ hội tìm hiểu kĩ càng về lịch sử nước nhà cũng như tầm quan trọng của mảnh đất xứ Nghệ trong suốt dọc chiều dài lịch sử. (Ảnh: ST)

Cánh đồng nuôi cừu

Ngay Nghệ An nay cũng đã có một cánh đồng nuôi cừu siêu đáng yêu. Đàn cừu được nuôi trên một cánh đồng ở xóm 11, xã Bảo Thành, huyện Yên Thành , tỉnh Nghệ An. Số lượng cừu ở đây khá đông xen lẫn giữa khung cảnh toàn núi rừng trùng điệp ở Nghệ An, cùng đồng cỏ xanh ngắt nên đảm bảo ai đến đây cũng sẽ có những bức ảnh lung linh để khoe với bạn bè. (Ảnh: ST)

Bãi Lữ

Bãi Lữ là địa điểm du lịch Nghệ An hội tụ cả núi, biển và rừng nên nơi đây dĩ nhiên là một điểm đến thu hút với phong cảnh thoáng đãng, thiên nhiên hòa hợp giữu màu xanh ngắt, trong vắt của nước cùng màu xanh bạt ngàn của rừng núi. Ngoài ra, gần đây khu nghỉ dưỡng Bãi Lữ Resort được xây dựng với chuỗi những nhà ở liền kề bé xinh giữa xung quanh bao bọc bởi cây cối và hướng ra biển vô cùng lãng mạn. (Ảnh: ST)

Biển Diễn Thành

Cách TP. Vinh khoảng 40km, dọc trục đường QL1A, du khách sẽ đến được bãi Diễn Thành, một bãi tắm rộng, cát thoai thoải thuộc huyện Diễn Châu. Diễn Thành có sóng nhẹ, nước ở đây cũng không sâu. Biển Diễn Thành mới chỉ phổ biến đối với người dân địa phương nên nơi đây không ồn ào như các điểm du lịch biển khác, vẫn giữ được vẻ hoang sơ và chưa hề bị tác động bởi con người. (Ảnh: ST)

Làng Sen quê Bác

Làng Sen hay làng Kim Liên là nơi đã sinh thành và nuôi dưỡng nên vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc ta. Sau luỹ tre xanh cùng những hàng cau là ngôi nhà lá 5 gian đơn sơ, mộc mạc của gia đình cụ phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, thân phụ của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đến thăm làng Sen quê Bác, bạn không chỉ có cơ hội tìm hiểu kĩ hơn về nơi ở, cuộc sống tuổi thơ của Bác Hồ mà còn cảm nhận được không khí mộc mạc, yên bình với những mái nhà tranh, những rặng cau, hàng tre đung đưa nhẹ trong gió. (Ảnh: ST)

Vườn quốc gia Pù Mát

Đây là một trong những khu rừng quốc gia sở hữu nhiều động thực vật quý hiếm nhất cả nước. Đến với Pù Mát, bạn sẽ có cơ hội quan sát những loài thực vật với những hình dạng kì lạ lần đầu bạn được nhìn thấy, hay những cây cổ thụ to lớn,… Đã tới nơi này, bạn khó có thể bỏ qua thú vui tản bộ trong rừng ngắm khung cảnh thiên nhiên hoang dã, tận hưởng làn không khí trong lành của khu rừng. Ngoài ra, bạn hoàn toàn có thể đặt một tour du lịch trải nghiệm sống cùng những hộ dân tộc thiểu số trong vùng đệm và thưởng thức những món đậm chất miền núi…(Ảnh: ST)

Hang Thẩm Ồm

Trong tiếng Thái, Thẩm Ồm có nghĩa là Hang Lớn, nằm ở độ cao 15m, hướng Đông Bắc, thuộc địa phận huyện Qùy Châu, tỉnh Nghệ An. Các nhà khảo cổ học đã phát hiện các hiện vật bằng đá, đồng, các xương và răng động vật hoá thạch ở đây. Điều này đã minh chứng, nơi đây có dấu vết của người Việt cổ cách ngày nay khoảng 20 vạn năm. Vậy nên, nơi đây sẽ dẫn lối bạn vào một không gian vừa có chút bí ẩn lại vừa hoành tráng với các nhũ đá với các hình thù phong phú, đa dạng. (Ảnh: ST)

Thác Xao La

Thuộc địa phận huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An, con thác này khá hùng vĩ với chiều cao và chiều rộng đều ấn tượng (mỗi chiều chừng 30 đến 35m). Ngắm nhìn ngọn thác này, bạn sẽ ấn tượng bởi dòng nước từ trên cao mạnh mẽ dội xuống vách đá hai bên. Ngoài ra, bạn sẽ có cơ hội để cùng các chàng trai, cô gái Thái chung uống một sừng rượu cần…(Ảnh: ST)