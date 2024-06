Những con tàu khổng lồ, lớn nhất thế giới

Icon of the Seas

Vào ngày 27/11/2023, Icon of the Seas đã được chuyển giao từ nhà máy đóng tàu Meyer Turku ở Phần Lan cho hãng du lịch tàu biển Royal Caribbean. Đây là một trong những tàu đầu tiên sử dụng năng lượng khí tự nhiên hóa lỏng (LNG), với nhiều cải tiến và tính năng mới. Những điểm nổi bật bao gồm 6 đường trượt kỷ lục, quán bar hồ bơi đầu tiên trên biển, hồ bơi vô cực treo đầu tiên, hiên tắm nắng, AquaDome ngoạn mục, khu giải trí 3 tầng và hơn 40 điểm ăn uống.

- Đi vào hoạt động: Tháng 1 năm 2024

- Tổng trọng tải: 250.800 tấn

- Chiều dài: 365 mét

- Sàn hành khách: 18 tầng

- Phòng khách: 2.805 phòng

- Sức chứa hành khách: 5.610 người

- Sức chứa thủy thủ đoàn: 2.350 người

Utopia of the Seas

Vào ngày 13/6/2024, Utopia of the Seas đã gia nhập đội tàu của hãng Royal Caribbean từ nhà máy đóng tàu Chantiers de l’Atlantique. Con tàu này có nhiều tính năng tương tự các tàu du lịch khác của hãng nhưng nổi bật với đường trượt khô Ultimate Abyss lớn nhất. Đây cũng là tàu đầu tiên cung cấp các chuyến du ngoạn cuối tuần kéo dài 3 hoặc 4 đêm.

- Đi vào hoạt động: Tháng 6 năm 2024

- Tổng trọng tải: 236.860 tấn

- Chiều dài: 362 mét

- Sàn hành khách: 16 tầng

- Phòng khách: 2.834 phòng

- Sức chứa hành khách: 5.668 người

- Sức chứa thủy thủ đoàn: 2.290 người

Wonder of the Seas

Wonder of the Seas, từng giữ danh hiệu tàu du lịch lớn nhất thế giới từ Symphony of the Seas vào năm 2022, nhưng đã mất vương miện này khi Icon of the Seas xuất hiện. Con tàu được đóng tại xưởng Chantiers de l'Atlantique ở Saint Nazaire, Pháp và bàn giao vào ngày 27/1/2022. Wonder of the Seas được chia thành các khu vực theo chủ đề, với khu dân cư Suite dành cho Royal Suite Guest, bao gồm Suite Sun Deck với bể ngâm, nhà hàng riêng, quầy bar và các sảnh khách. Khu vực này còn có Ultimate Family Suite lớn nhất. Các tiện ích mới khác gồm nhà hàng Mason Jar Southern Restaurant & Bar, Wonder Playscape và The Vue Bar. Con tàu khởi hành chuyến đi đầu tiên từ Fort Lauderdale, Florida, vào ngày 4/3/2022.

- Đi vào hoạt động: Tháng 3 năm 2022

- Tổng trọng tải: 236.857 tấn

- Chiều dài: 362 mét

- Sàn hành khách: 16 tầng

- Phòng khách: 2.867 phòng

- Sức chứa hành khách: 5.734 người

- Sức chứa thủy thủ đoàn: 2.300 người

Symphony of the Seas

Symphony of the Seas là tàu du lịch thứ 25 của hãng Royal Caribbean, là tàu du lịch lớn thứ 4 thế giới. Con tàu được đóng tại xưởng STX France và bàn giao cho hãng vào ngày 23/3/2018. Chuyến đi xem trước đặc biệt đầu tiên diễn ra vào ngày 31/3/2018.

- Đi vào hoạt động: Tháng 3 năm 2018

- Tổng trọng tải: 228.081 tấn

- Chiều dài: 362 mét

- Sức chứa hành khách: 5.518 người

- Sức chứa phi hành đoàn: 2.100 người

Harmony of the Seas

Đây là tàu du lịch lớn thứ 5 thế giới, và là tàu đầu tiên thuộc hạng tàu Oasis có cầu trượt vực thẳm cao 10 tầng nằm phía sau con tàu.

- Đi vào hoạt động: Tháng 5 năm 2016

- Tổng trọng tải: 227.500 tấn

- Chiều dài: 362 mét

- Sức chứa hành khách: 5.480 người

- Sức chứa phi hành đoàn: 2.100 người

Oasis of the Seas

Oasis of the Seas đã đưa ngành du lịch biển lên tầm cao mới khi ra mắt vào cuối năm 2009. Được đóng tại xưởng STX ở Turku, Phần Lan, con tàu này có các tính năng đột phá như Zip-line và AquaTheater. Năm 2019, Oasis of the Seas trải qua một đợt nâng cấp trị giá 165 triệu USD, bổ sung thêm các đường trượt nước mới, đường trượt The Ultimate Abyss, địa điểm ăn uống mới và diện mạo mới mẻ.

- Đi vào hoạt động: Tháng 12 năm 2009

- Tổng trọng tải: 226.838 tấn

- Chiều dài: 362 mét

- Sức chứa hành khách: 5.400 người

- Sức chứa phi hành đoàn: 2.394 người

Allure of the Seas

Allure of the Seas từng phá kỷ lục của Royal Caribbean vào thời điểm đó với 7 khu phố riêng biệt và vô số không gian ăn uống, giải trí. Con tàu này khác biệt so với các tàu lớn khác trong ngành du lịch biển nhờ có các tính năng như Zip-line và AquaTheater.

- Đi vào hoạt động: Tháng 10 năm 2010

- Tổng trọng tải: 225.282 tấn

- Chiều dài: 362 mét

- Sức chứa hành khách: 5.400 người

- Sức chứa phi hành đoàn: 2.384 người

MSC World Europa

MSC World Europa là tàu đẳng cấp thế giới đầu tiên của MSC Cruises, được đóng tại nhà máy Chantiers de l'Atlantique ở St. Nazaire, Pháp. Được bàn giao vào tháng 10/2022, nó trở thành tàu du lịch lớn nhất từ trước đến nay của hãng MSC. Đây là tàu du lịch lớn thứ hai chạy bằng khí tự nhiên hóa lỏng (LNG), đưa MSC vào một kỷ nguyên mới về tính bền vững. Con tàu lớn thứ 8 thế giới này có hơn 30 địa điểm ăn uống và một đường trượt Drop dài 76 mét phía sau con tàu.

- Đi vào hoạt động: Tháng 10 năm 2022

- Tổng trọng tải: 215.863 tấn

- Chiều dài: 333 mét

- Sức chứa hành khách: 6.762 người

- Sức chứa thủy thủ đoàn: 2.138 người

Arvia

Arvia là tàu du lịch hạng Excel thứ hai của P&O Cruises có trụ sở tại Anh. Được đóng tại xưởng Meyer Werft ở Papenburg, Đức, con tàu này hiện là chiếc lớn nhất trong đội tàu của P&O và là chiếc tàu lớn nhất từng được chế tạo dành riêng cho thị trường Anh.

- Đi vào hoạt động: Năm 2022

- Tổng trọng tải: 184.700 tấn

- Chiều dài: 344 mét

- Sức chứa hành khách: 5.200 người

- Sức chứa thủy thủ đoàn: 1.800 người

Costa Smerald

Costa Smeralda là tàu du lịch đầu tiên chạy bằng khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Costa Cruises, và cũng là con tàu lớn nhất từng được đóng cho hãng này. Được giao từ xưởng Meyer Turku ở Phần Lan vào ngày 5/12/2019, chuyến đi đầu tiên của con tàu rời Savona vào ngày 31/12/2019.

- Đi vào hoạt động: Tháng 12 năm 2019

- Tổng trọng tải: 185.000 tấn

- Chiều dài: 337 mét

- Sức chứa hành khách: 6.600 người

- Sức chứa phi hành đoàn: 1.500 người

- Số cabin khách: 2.600

