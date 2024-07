Nhiều khách sạn giảm giá 50% cho du khách mắc kẹt ở đảo Cát Bà

Theo thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạnHải Phòng, rạng sáng 23/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,1 độ Vĩ Bắc; 107,6 độ Kinh Đông, trên vùng ven biển Quảng Ninh - Hải Phòng.

Vùng biển vịnh Bắc Bộ (bao gồm đảo Bạch Long Vĩ) có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8-9, giật cấp 11, biển động rất mạnh.

Khu vực ven biển hải Phòng (bao gồm cả khu vực Cát Hải, Hòn Dấu) có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10.

Vịnh Bắc Bộ bao gồm cả huyện đảo Bạch Long Vĩ và vùng biển Hải Phòng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông mạnh. Khu vực đất liền Hải Phòng có gió mạnh cấp 5-6, giật cấp 8-9.

Trung tâm thị trấn Cát Bà (Hải Phòng) mưa trắng trời sáng 23/7.

Vùng biển vịnh Bắc Bộ (bao gồm đảo Bạch Long Vĩ) độ cao sóng 2,0-3,0m, vùng biển ven Hải Phòng sóng biển cao 1,5-2,0m.

Dự báo chiều 23/7, ven biển Hải Phòng có triều cường cao, mực nước tại Hòn Dấu 3,8-4,0m, làm chậm quá trình thoát lũ trên các sông, gây ngập tại khu vực trũng, thấp ven biển, ven sông.

Từ sáng 23/7 đến ngày 24/7 khu vực Hải Phòng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông.

Lượng mưa tại các quận huyện: Lê Chân, Hồng Bàng, Ngô Quyền, An Lão, An Dương, Kiến An, Kiến Thụy, Tiên Lãng, Vĩnh Bảo, Thủy Nguyên, Hải An, Dương Kinh, Đồ Sơn và huyện đảo Cát Hải từ 80-120mm, có nơi trên 150mm, riêng huyện đảo Bạch Long Vĩ từ 30-60mm.

Một cây xanh trên phố Trần Quang Khải (Hải Phòng) bị mưa dông quật đổ đè trúng ô tô trên đường.

Người dân Hải Phòng lưu thông trên phố sáng 23/7.

Theo ghi nhận của PV sáng 23/7, tại trung tâm TP Hải Phòng mưa lớn kéo dài, gió đã giảm, rất may mưa dông không gây ra tình trạng ngập lụt hoặc thiệt hại về tài của người dân.

Tại đảo Cát Bà, mưa lớn kèm gió mạnh kéo dài nhiều giờ, lượng chức năng khuyến cáo người dân và du khách hạn chế ra đường.

Hiện trên đảoCát Bà có hơn 3.800 du khách đang lưu trú, mắc kẹt do ảnh hưởng bởi bão, trong đó 435 khách du lịch quốc tế.

Theo ghi nhận của PV Tiền Phong, có khoảng 30 khách sạn, cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú tại Cát Bà đã giảm 50% giá dịch vụ cho khách du lịch mắc kẹt trên đảo do ảnh hưởng bảo cơn bão số 2.

Huyện Cát Hải duy trì 2 tổ công tác đặc biệt ứng trực phòng chống bão, cấm các hoạt động giao thông vận tải đường thuỷ nội địa, cáp treo, vui chơi giải trí trên các khu vực biển đảo, ven sông phòng chống bão số 2.

Bãi biển tại Đồ Sơn sáng 23/7.

Huyện Cát Hải yêu cầu các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn huyện xây dựng phương án đảm bảo an toàn, hỗ trợ cho khách du lịch đang lưu trú tại cơ sở mình trong thời gian có bão.

Đề nghị hỗ trợ, giảm giá tối đa các dịch vụ cho khách, khuyến khích giảm giá 50% dịch vụ phòng nghỉ tại các cơ sở lưu trú trong trường hợp khách du lịch bị mắc kẹt bất khả kháng không kịp về đất liền do ảnh hưởng của bão số 2.

