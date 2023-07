Nhờ những điểm check-in tuyệt đẹp thế này mà Cát Bà mới được mệnh danh là đảo ngọc!

Du lịch Cát Bà

Những điểm du lịch Cát Bà du khách nhất định nên ghé thăm

Dưới ống kính của các nhiếp ảnh gia, vùng biển này hiện lên như một bức tranh thiên nhiên, đẹp không kém các vùng biển du lịch ở các quốc gia khác (Ảnh: Hai Le Cao)

Bãi Cát Cò - điểm du lịch Cát Bà: Bãi tắm Cát Cò là một trong những điểm du lịch Cát Bà thu hút đông đảo du khách quan quan. Nơi đây được chia làm ba khu: Cát Cò 1, Cát Cò 2, Cát Cò 3 và xung quanh chúng được bao bọc bởi núi rừng xanh mát. Ngày nay, bãi Cát Cò vẫn là điểm du lịch đặc biệt, giữ nguyên nét đẹp hoang sơ như chưa từng bị khai phá.

Vịnh Lan Hạ: Vịnh Lan Hạ là một trong những điểm du lịch được ví như Vịnh Hạ Long thu nhỏ. Bởi lẽ, nơi đây có vô số những hòn đảo nhỏ trên hòn đảo lớn này và những bãi cát dưới chân núi đá. Ngoài ra, du lịch Cát Bà, du khách đừng quên đi thuyền ghé thăm bãi biển, đến làng chài nổi Vạn Giá khám phá cuộc sống của ngư dân trên biển.

Pháo đài Thần công Cát Bà

Pháo đài Thần công Cát Bà là khu di tích lịch sử tọa lạc tại ngọn đồi cao 177m so với mực nước biển. Đây là nơi lưu giữ hai khẩu pháo lịch sử với trọng lượng hàng chục tấn. Đứng trên pháo đài thần công, du khách có thể thoải mái ngắm nhìn khung cảnh đảo Cát Bà thơ mộng. Ngoài ra, những hòn đảo lớn nhỏ mang vẻ đẹp hoang sơ sẽ khiến du khách say đắm.

* Làng Việt Hải Cát Bà

Làng Việt Hải Cát Bà có diện tích khoảng 141ha với khoảng 70 hộ dân sinh sống. Nơi đây được thiên nhiên ưu ái ban tặng khung cảnh đẹp hữu tình với bốn bề rừng biển cùng những dãy núi đá vôi trập trùng.

Cát Bà nổi tiếng với nhiều điểm du lịch hấp dẫn cùng những hoạt động trải nghiệm đầy thú vị chờ du khách ghé thăm và vui chơi

Làng Việt Hải Cát Bà là điểm du lịch sinh thái được nhiều du khách trong và ngoài nước yêu thích. Đây là nơi mà du khách lựa chọn để hòa mình vào sự bình yên, hoang sơ của thiên nhiên rừng biển. Bên cạnh đó, khi đến tham quan làng, du khách có thể tham gia các hoạt động để tìm hiểu về đời sống địa phương như: nấu cơm bằng bếp củi, trồng rau, gặt lúa,...

Cát Bà nổi tiếng với làn nước trong xanh, tuyệt đẹp. Chính vì vậy, nơi đây được gọi tên là "Đảo ngọc Cát Bà"

Trải nghiệm những hoạt động thú vị ở đảo Cát Bà Hải Phòng

Ngoài khám phá những địa điểm du lịch nổi tiếng, đến Cát Bà Hải Phòng, bạn còn được trải nghiệm những hoạt động thú vị:

Chèo thuyền Kayak: Chèo thuyền Kayak là một trải nghiệm khá thú vị đối với du khách yêu thiên nhiên. Ngồi trên chiếc chuyền Kayak, ngắm khung cảnh non nước hữu tình mà tạo hóa ban tặng cho Cát Bà, chắc chắn, du khách sẽ cảm thấy đây là những giây phút thư giãn khó quên. Check in trên biển: Trong hành trình du lịch Cát Bà Hải Phòng, du khách có thể check in những tấm hình có một không hai. Ngoài ra, du khách sẽ được ngắm hoàng hôn nơi chân trời hay dậy sớm đón những tia nắng đầu tiên, thưởng thức những món ăn thượng hạng được làm từ các đầu bếp nổi tiếng... Đây chắc chắn là một trải nghiệm khó quên đấy nhé.Thưởng thức hải sản: Đến Cát Bà, bạn đừng quên thưởng thức những món hải sản thơm ngon như: nem cua bể, mực chiên, ghẹ hấp me, tôm tít hấp bia, tôm nướng,... Đây đều là những món ăn ngon đậm chất vùng biển được nhiều du khách yêu thích.

Chèo thuyền Kayak là một trong những hoạt động vui chơi được nhiều du khách ưa chuộng

Ngoài ra, Cát Bà còn được mệnh danh là "miền biển hoang dã" (Ảnh: Hai Le Cao)

Du khách ghé thăm đảo Ngọc Cát Bà, ai ai cũng phải say đắm trước vẻ đẹp hoang sơ cùng làn nước biển trong veo (Ảnh: Lưu Hồng Dung)

Đảo Cát Bà từ lâu đã nổi tiếng là điểm thu hút du khách thập phương

Vẻ đẹp tuyệt vời của quần đảo Cát Bà (Ảnh: Hai LeCao)

Một góc núi đá nơi đảo ngọc Cát Bà (Ảnh: HaiLeCao)

Bạn Lê Cao Hải, du khách ghé thăm quần đảo Cát Bà đã chia sẻ: "Mình đã đặt chân lên hòn đảo Cát Bà trên dưới 10 lần có dư, nhưng đây thật sự là lần đầu tiên mình được lênh đênh nhiều giờ trên biển để đi đến những điểm thiên nhiên hoang dã thật sự của quần đảo tuyệt vời này."

Du khách Lê Cao Hải cùng gia đình (Ảnh: HaiLeCao)

Trên đây là một số những điểm vui chơi ở Cát Bà. Du khách có thể tham khảo để có những trải nghiệm thú vị nhất. Bên cạnh đó, Cát Bà còn có những món hải sản biển cực ngon đang chờ du khách khám phá. Gia đình và Xã hội sẽ tiếp tục cập nhật trong bài viết tiếp theo. Chúc bạn sẽ có những chuyến nghỉ dưỡng bổ ích và thú vị bên người thân.

(Một số thông tin trong bài được cập nhật đến ngày 31/3/2023)

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]