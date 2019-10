Kỳ quái hang đá “quỷ ám” khiến mọi vật… hóa đá

Do khả năng biến các đồ vật thành đá trong thời gian ngắn, hang đá kỳ quái này từng được cho là bị “quỷ ám”…

Điều kinh dị bên trong “ngôi nhà ma ám”

Nằm bên bờ sông Nidd, gần thị trấn Knaresborough, phía bắc Yorkshire (Anh), hang đá Petrifying Well được mở cửa lần đầu tiên cho khách tham quan ghé thăm vào năm 1630. Cho tới tận ngày nay, hang đá Petrifying Well vẫn gây kinh ngạc với khả năng biến mọi vật bên trong thành đá mau chóng.

Miệng hang Petrifying Well trông giống như hộp sọ người.

Suốt nhiều thập kỷ, người dân địa phương cho rằng hang đá Petrifying Well chịu lời nguyền của ác quỷ, một phần do miệng hang trông giống như hộp sọ khổng lồ. Họ thường xuyên sống với nỗi lo sợ bị biến thành đá nếu chẳng may chạm vào nước giếng.

Đặc biệt, hiện tượng địa chất này xảy ra với tốc độ rất nhanh. Một số người ưa mạo hiểm thử thả những vật dụng hàng ngày xuống hang để theo dõi sự biến đổi. Nhiều đồ vật hóa thành đá sau vài tuần ngắn ngủi, trong đó có mũ đội đầu của phụ nữ vào thế kỷ 19.

Du khách tham quan hang đá kỳ quái Petrifying Well.

Gần đây hơn, khách tham quan để lại những con gấu bông, ấm nước, thậm chí xe đạp trong hang. Thực tế, các đồ vật bị bao phủ bởi lớp vỏ khoáng chất cứng, tương tự cách măng đá hình thành trong hang động.

"Khi trông thấy những con gấu bông treo dưới giếng cùng với quần áo, mũ đội đầu, giày dép và thậm chí chiếc ô, tôi nhận ra bản thân đang quan sát một hiện tượng địa chất kỳ thú. Gấu bông nhỏ hóa đá sau 3-5 tháng. Các đồ vật rỗng lớn hơn mất từ 6-12 tháng. Đồ vật không rỗng như mũ bảo hiểm của lính cứu hỏa cần tới 18 tháng", một du khách có tên Monty White chia sẻ.

Các nhà khoa học đã lấy mẫu nước từ hang đá này để phân tích và phát hiện nước trong hang chứa lượng khoáng chất cao, tạo thành lớp phủ bao bọc đồ vật. Theo thời gian, lớp phủ này cứng dần như quá trình hình thành măng đá nhưng với tốc độ nhanh hơn nhiều. Thực tế, lượng calcite (CaCO3) trong nước cao đến mức khách tham quan được yêu cầu không uống nước tại đây.

Do hàm lượng khoáng chất cao, nước trong hang đá kỳ quái này có khả năng biến các vật thể thành đá.

Nhiều con gấu bông bị "hóa đá" trong hang sau đó được đem bán tại các cửa hàng lưu niệm.

Người đầu tiên phát hiện ra hang đá kỳ quái này là John Leyland, nhà khảo cổ của vua Henry VIII. Ông đến thăm hang đá này vào năm 1538 và cho biết có nhiều người đã khỏi bệnh khi tắm hoặc uống nước trong hang. Tuy nhiên, khi chứng kiến những đồ vật trong hang hóa đá, người dân bắt đầu sợ hãi và không tin vào khả năng chữa bệnh của nguồn nước này nữa.