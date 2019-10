Đức huy động Cảnh sát bảo vệ lễ hội bia lớn nhất thế giới

Thứ Bảy, ngày 19/10/2019 01:00 AM (GMT+7)

Lễ hội bia truyền thống của Đức (Oktoberfest) bắt đầu từ giữa tháng 10 kéo dài tới hết tháng. Ước tính có khoảng 6 triệu người sẽ đổ về Munich để tham dự Lễ hội bia đặc sắc này. Hơn 600 nhân viên cảnh sát và hàng trăm nhân viên quản lý sẽ làm nhiệm vụ giám sát lễ hội diễn ra trong vòng nhiều ngày.

Mỗi năm, hơn 4.000 đồ vật bị mất và được tìm thấy

Vùng tổ chức lễ hội năm nay là Theresienwiese, Munich, đã chính thức bắt đầu, trong lều bia "Schottenhamel". Những loại bia được sử dụng tại đây tuân thủ bộ luật Reinheitsgebot (German Beer Purity Law – tạm dịch là “Bộ luật giữ gìn sự thanh sạch của bia Đức”), bộ luật bia uy tín của người Đức.

Lễ hội bia khởi nguồn từ một cuộc đua ngựa chúc mừng đám cưới Hoàng gia. Các lều bia bắt đầu xuất hiện vào thế kỉ 19. Thị trưởng Munich, Dieter Reiter tuyên bố “O'zapft” và khui các thùng bia đầu tiên. Du khách đều đắm mình trong không khí truyền thống từ hóa trang khuôn mặt cho đến mặc các trang phục truyền thống như lederhousen (quần sooc da cho nam) hoặc dirndls (váy cho nữ).

Giá bia tăng, một cốc 1l có giá lên đến 350 ngàn đồng. Chiếc cốc thủy tinh lớn là biểu tượng chính thức của mùa lễ hội năm 2019. Bia được thưởng thức cùng các món ăn truyền thống của Đức như xúc xích nướng, đùi lợn nướng, bánh mì bretzel, và rau cải chua sauerkraut. Những người trung tuổi vui vẻ tận hưởng Lễ hội bia năm nay với những phần ăn rất lớn.

Oktoberfest là lễ kỷ niệm truyền thống của vùng Bavarian, do đó, bia duy nhất bạn tìm thấy trong lễ hội chỉ được ủ trong giới hạn thành phố Munich. Chỉ các loại bia phù hợp với tiêu chí này mới được coi là Bia Oktoberfest. Mỗi năm, hơn 4.000 đồ vật bị mất và được tìm thấy trong suốt lễ hội tháng mười. Những đồ vật bị bỏ quên “kinh điển” nhất mọi thời đại là kính, điện thoại, tiền, áo jacket, áo chui đầu và bộ răng giả.

Quấy rối tình dục thường diễn ra trong lễ hội

An ninh được tăng cường

Tuy nhiên, khoảng 600-800 người bị ngộ độc mỗi mùa lễ hội. Trong năm 2018, ít nhất 7.551 người cần được chăm sóc y tế và cảnh sát được gọi 2.031 lần Trong lễ hội dân gian lớn nhất thế giới, quấy rối tình dục và hành hung rất dễ xảy ra. Đội “Sichere Wiesn" ("Siêu nhận dạng") được thành lập để đảm bảo cho bạn có một cuộc vui chơi an toàn, thú vị, nhất là đối với các cô gái tại Oktoberfest.

Theo ban tổ chức, đơn vị "Siêu nhận dạng" này thực chất là những sĩ quan cảnh sát có khả năng ghi nhớ các đặc tính của con người trên mức bình thường. Cụ thể, những nhân viên cảnh sát này có thể nhận ra một người trong các điều kiện khác nhau và sau một khoảng thời gian dài.

Do đó, các thành viên trong đơn vị "Siêu nhận dạng" sẽ nhanh chóng xác định được các đối tượng tình nghi và tội phạm nằm trong danh sách đen của cảnh sát tại Lễ hội bia Oktoberfest. Ban tổ chức cũng cho biết cho đến nay, đơn vị "Siêu nhận dạng" đã có 37 thành viên và tất cả sẽ được triển khai tại Lễ hội bia Oktoberfest năm nay, chủ yếu làm nhiệm vụ tại các khu vực kiểm soát lối vào.

Giá bia năm nay tăng

Ngoài ra, Cảnh sát bang Bavaria cũng muốn mở rộng hệ thống giám sát hình ảnh bằng cách cử thêm nhiều cảnh sát tuần tra qua khu vực diễn ra Lễ hội bia Oktoberfest 2019 với máy ghi hình gắn trên quân phục của họ. Thiết bị này được gọi là máy ghi hình cơ thể. Trước đó, Ban tổ chức Lễ hội bia Oktoberfest ở Munich đã đề ra những quy định mới về việc kiểm soát an ninh nhằm đề phòng mọi nguy cơ có thể xảy ra tại lễ hội bia lớn và nổi tiếng nhất thế giới này, đặc biệt là sau các vụ tấn công hồi năm 2016 tại bang Bavaria, miền Nam nước Đức.

Lực lượng an ninh từng dựng một hàng rào di động bao quanh toàn bộ khu vực lễ hội bia, và hàng rào này có thể được gỡ bỏ chỉ trong vòng 50 giây khi phát sinh các trường hợp khẩn cấp. Ngoài ra, ba lô và tất cả các loại túi to, có thể chứa trên 3 lít nước, sẽ bị cấm đưa vào khu vực lễ hội. Tại các lối vào, lực lượng an ninh lên tới 450 người, thay vì thông thường khoảng 250 người, sẽ tiến hành kiểm tra nghiêm ngặt tư trang của du khách tới dự lễ hội. Cho đến nay, chưa có thông tin nào về nguy cơ bất ổn xảy ra với Lễ hội bia Oktoberfest, sự kiện hằng năm thu hút du khách từ khắp các nơi trên thế giới.

Các biện pháp an ninh nêu trên được áp dụng trong bối cảnh vừa xảy ra hàng loạt vụ tấn công bạo lực, trong đó có những vụ mang yếu tố Hồi giáo cực đoan tại bang Bavaria làm nhiều người thương vong.