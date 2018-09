Không ai ngờ những ngôi làng xinh đẹp này lại ẩn chứa nhiều chuyện rùng rợn tới vậy

Thứ Hai, ngày 03/09/2018 19:00 PM (GMT+7)

Những địa điểm du lịch ma quái Sự kiện:

Do thiên tai và đô thị hóa, nước Ý tràn ngập những ngôi làng bị bỏ hoang. Du khách kéo tới đây rất đông không chỉ bởi vẻ đẹp thiên nhiên mà còn bởi những lời đồn ma ám đầy bí ẩn.

Craco, Basilica

Thị trấn trên đỉnh đồi này có niên đại từ thế kỷ thứ 11 và từng có dân số gần 2000 người. Nhưng nhiều cư dân của thị trấn đã di cư đến Bắc Mỹ vào đầu thế kỷ 20, đồng thời xảy ra vụ lở đất vào năm 1963 khiến nơi đây càng nhanh chóng trở thành vùng đất thưa người. Trận lụt lớn vào năm 1972 và trận động đất vào năm 1980 khiến cho Craco trở thành thị trấn bị bỏ hoang hoàn toàn. Theo truyền thuyết địa phương, khu vực này giờ chỉ còn là nơi trú ngụ của các hồn ma người chết trong các vụ động đất, lở đất và trận lụt lịch sử khi linh hồn của họ chưa siêu thoát được.

Consonno, Lombardy

Mario Bagno, một doanh nhân ở Milan đã mong muốn tận dụng lợi thế kinh tế những năm 1960 và đã mua lại vùng đất Consonno nơi rất gần với Milan. Ông dự định san bằng toàn bộ thị trấn và xây dựng lại, biến vùng đất quê này trở thành một khu du lịch kiểu Vegas, với các trung tâm mua sắm, nhà hàng, khách sạn hạng sang…Một sân bay và một vườn thú cũng được lên kế hoạch một cách chi tiết. Nhưng một vụ lở đất năm 1976 đã vùi lấp con đường dẫn vào thị trấn. Bagno từng cố gắng xây dựng lại con đường nhưng cái chết đột ngột của ông vào năm 1995 đã khiến kế hoạch 1 lần nữa sụp đổ, và từ đó đến nay Consonno vẫn bị bỏ hoang với vô số lời đồn đại về những yêu ma, bóng quỷ…

Balestrino, Liguria

Thị trấn có từ thời trung cổ bị bỏ hoang từ năm 1953, và một thị trấn mới vẫn mang tên này đã được xây dựng lại ngay gần đó là nơi sinh sống của hàng trăm người. Tuy bị bỏ hoang, nhưng thị trấn vẫn nổi tiếng khắp vùng bởi những truyền thuyết ma quỷ cũng như những kiến trúc dù đổ nát vẫn còn tuyệt đẹp của thị trấn cũ.

Gairo Vecchio, Sardinia

Bị bỏ hoang vào những năm 1960 sau một loạt các trận lũ tàn phá và người dân buộc phải di cư đến nơi an toàn hơn. Mặc dù bị bỏ hoang từ rất lâu, nhưng thị trấn vẫn còn rất đẹp và thu hút nhiều du khách đến thăm trong các mùa du lịch bất chấp những lời đồn đại là một trong những ngôi làng bị ma ám. Tuy nhiên, khách du lịch không được phép lại gần các ngôi nhà vì lý do an toàn.

Ninfa, Lazio

Thị trấn cổ Ninfa bị bỏ hoang từ thế kỷ 17, nhưng đã được hồi sinh bởi Gelasio Caetani vào những năm 1920, ngôi làng được xây dựng lại nhưng một khu vườn xinh đẹp. Nhưng nó lại bị bỏ hoang lần nữa sau một trận động đất, và giờ đây thị trấn vô cùng xinh đẹp này trở thành một điềm hút du khách với nhiều lời đồn đại về những câu chuyện ma quỷ.

Pentedadtino, Calabria

Được xây dựng như một thuộc địa của thành phố Chalsic của Hy Lạp trong những năm 640 trước công nguyên. Pentedadtino có cảnh quan và môi trường rất ngoạn mục, trong lành. Những kiến trúc cổ của thị trấn cũng vô cùng độc đáo và ấn tượng. Nhưng một trận động đất vào năm 1783 đã phá hủy một phần thị trấn và khiến cư dân bỏ đi. Đến đầu thế kỷ 20, thì nơi đây đã bị bỏ hoang triệt để. Mặc dù vậy, những tàn tích xinh đẹp của nó vẫn hấp dẫn vô số du khách đến thăm hàng năm.

Monterano, Lazio

Ngôi làng cổ này nằm gần ngay Rome, bị ảnh hưởng bởi một ổ dịch sốt rét trong thế kỷ 16, sau đó lại bị quân đội Pháp cướp phá vào năm 1799 khiến người dân bỏ ra đi hoàn toàn. Các tòa nhà nổi tiếng bao gồm cả nhà thờ San Bonaventura vẫn còn đứng vững dù thời gian đã mài mòn qua năm tháng. Ngôi làng này cũng năm trong tốp nhưng ngôi làng bị ma ám, cho dù vậy du khách vẫn kéo đến đây để chiêm ngưỡng vẻ đẹp dường như bất biến của các kiến trúc cổ.

Rocca Calascio, Abruzzo

Pháo đài trên đỉnh núi Rocca Calsscio đã bị lãng quên hàng thế kỷ cho đến năm 1985 được xuất hiện trong bối cảnh bộ phim viễn tưởng Ladyhawke. Sau đó nó lại quay trở lại là một thị trấn ma ám bị bỏ hoang từ rất lâu rồi. Thời gian gần đây Rocca lại được các du khách can đảm và đam mê kiến trúc cổ kéo tới bất chấp nó là một nơi bị ma ám.

Romagnano al Monte, Campania

Khu làng cổ này đã bị san bằng sau một trận động đất vào năm 1980, đẩy những người dân di cư đến một thị trấn phồn hoa khách cách đấy vài dặm. Mặc dù bị bỏ hoang từ đó và gắn liền với nhiều truyền thuyết ma quỷ, nhưng Romagnano vẫn là một trong những ngôi làng bị bỏ hoang thu hút du khách nhất nước Ý.

Curon Venosta, Trentino – Alto Adige

Thị trấn miền núi này bị san bằng vào năm 1950 để nhường chỗ cho một nhà máy thủy điện đòi hỏi sự hợp nhất của 2 hồ nước lớn. Tàn tích duy nhất còn sót lại của thị trấn từng một thời xinh đẹp này là tháp chuông của nhà thờ nhô ra trên mặt hồ nước và vào mua đông khi mặt nước đóng băng du khách có thể đi trên mặt hồ và lại gần tháp chuông. Có lẽ vẻ xinh đẹp chưa phai nhạt của thị trấn và hồ nước đóng băng chính là lý do kéo du khách đông đúc đổ về nơi đây.