Khám phá trụ sở phi thuyền như phim viễn tưởng, giá tỷ USD của Apple

Thứ Hai, ngày 11/10/2021 19:00 PM (GMT+7)

Apple Park là một trong những trụ sở làm việc có kinh phí xây dựng đắt đỏ bậc nhất với kiến trúc độc đáo và không gian sáng tạo. Đây cũng là tác phẩm cuối cùng của Steve Jobs.

Rạng sáng 15/9 (giờ Việt Nam), trong sự kiện "California Streaming", Apple đã chính thức cho ra mắt dòng sản phẩm iPhone 13, iPad thế hệ mới tại Nhà hát Steve Jobs bên trong tổng hành dinh Apple Park tọa lạc ở Cupertino, bang California (Mỹ). Đây là trụ sở chính của Apple, đi vào hoạt động vào năm 2017 với kinh phí xây dựng lên tới 5 tỷ USD, hiện là nơi làm việc cho hơn 12.000 nhân viên.

Buổi ra mắt iPhone 13 được tổ chức tại Nhà hát Steve Jobs bên trong Apple Park

Apple Park là một khu phức hợp khổng lồ của Apple với diện tích hơn 2,8 triệu mét vuông, có thiết kế vòng tròn chu vi khoảng 1,6km với rất nhiều mảng xanh bên trong lẫn bao quanh bên ngoài. Các vật liệu xây dựng cao cấp của Apple Park, kính cường lực và thiết kế phức tạp đã khiến Apple Park trở nên nổi bật ở Thung lũng Silicon, nơi có một số bất động sản giá trị nhất thế giới.

Apple Park là trụ sở chính của Apple ở Cupertino, California (Mỹ) có phí xây dựng lên tới 5 tỷ USD.

Góc nhìn Apple Park từ trên máy bay

Khác với trụ sở cũ Infinite Loop có phần khép kín và biệt lập, Steve Jobs muốn mang hơi thở thiên nhiên với những mảng xanh lớn, màu nắng và vị gió vào Apple Park, qua đó tạo không gian làm việc thoải mái cho tất cả nhân viên. Cảm hứng này đến với Steve Jobs sau một lần ông đi qua công viên Hyde Park ở London (Vương quốc Anh).

Rất nhiều cây xanh được trồng để tạo mảng xanh trong khuôn viên trụ sở

Khu vực bên trong Apple Park bao gồm: khán phòng trên đồi Steve Jobs Theater sức chứa 1000 người, bãi đỗ xe, thanh hấp thụ chống động đất, hầm lát gạch dẫn từ đường vào The Ring. Ngoài ra còn có khu vực tập thể thao, hệ thống thông gió, những cửa kính và các tấm pin năng lượng khổng lồ và công viên siêu rộng lớn. Hầu hết các khu vực tại Apple Park đều không mở cửa cho người lạ, ngoại trừ nhà hát, trung tâm cho khách tham quan và Apple Store.

Khu vực Apple Store đón tiếp khách tham quan và mua sắm

Sơ đồ các khu vực chính của Apple Park gồm 1. Khán phòng trên đồi; 2. Bãi đỗ xe; 3. Thanh hấp thụ chấn động; 4. Hầm lát gạch dẫn từ đường vào The Ring; 5. Khu vực tập thể thao; 6. Cơ chế thông gió tự nhiên của The Ring; 7. Tấm pin năng lượng mặt trời ; 8. Những cửa kính khổng lồ. 9. Công viên bên trong The Ring.

Toàn bộ Apple Park đều sử dụng 100% năng lượng tái tạo với các tấm pin mặt trời khổng lồ đặt trên mái nhà có tổng công suất 17 megawatt. Thiết kế khoa học khiến tòa có thể làm mát bằng gió tự nhiên mà không cần chạy điều hòa hay máy sưởi trong suốt 9 tháng/năm, tiết kiệm hàng triệu USD khi vận hành.

Những tấm pin năng lượng mặt trời lắp đặt trên mái nhà có tổng công suất 17 megawatt giúp Apple Park tiết kiệm hàng triệu USD mỗi năm

Tòa nhà chính của Apple được đặt tên “The Ring” được thiết kế có hình dạng vành khuyên được bao bọc bởi những tấm kính cong khổng lồ. Chu vi tòa The Ring lên đến 1,6 km, gồm 4 tầng, 9 lối vào và 2 cửa kính lớn cao 16m. Jony Ive - Cựu giám đốc thiết kế của Apple cho biết, The Ring thực chất không nằm trên mặt đất mà nó được đặt trên 700 mâm thép không gỉ khổng lồ, có khả năng dao động đồng đều nhằm bảo vệ nền móng công trình khỏi các thảm họa tự nhiên như động đất.

Tòa nhà chính The Ring được đặt trên 700 mâm thép không gỉ khổng lồ giúp nền móng vững chắc trước các thảm họa thiên nhiên

Tại Apple Park, nhà hát Steve Jobs là nơi nhận được nhiều sự chú ý nhất. Nhà hát này không có cột và trần mái được phủ bằng các tấm sợi carbon với tầm nhìn 360 độ về các không gian cây xung quanh. Mỗi tấm sợi carbon mái nặng đến 73 tấn, dài 21m và rộng 3,4m được đỡ bằng các khung kim loại, tổng cộng có 44 tấm trên mái nhà. Từ sảnh có một cầu thang máy dẫn xuống hội trường dưới lòng đất với quy mô 1.000 chỗ ngồi. Bãi đỗ xe sức chứa 350 xe.

Khu vực nhà hát Steve Jobs với sức chứa 1.000 chỗ ngồi

Steve Levy - nhà báo của tờ chuyên về kiến trúc và công nghệ Wired khi được mời tham quan Apple Park đã nhận định, Steve Jobs đã hình dung ra nó, ông biết chính xác nên dùng loại gỗ nào để ốp tường, nên trồng cây gì để tạo cảnh quang đẹp, và từng góc của tòa nhà nên như thế nào để Apple Park có thể giúp mọi người làm việc cùng với nhau với đầu óc mở hơn. Lực lượng nhân viên của ông tăng nhanh trong 10 năm qua, họ đã lấp đầy hơn 100 tòa nhà trong quá trình tạo ra những sản phẩm tuyệt vời. Đây là một tòa nhà đáng kinh ngạc. Nó giống như một chiếc phi thuyền đáp xuống Trái đất.

Chi phí xây dựng các tòa nhà bên trong Apple Park

Apple Park về đêm đẹp tuyệt đẹp với hàng trăm bóng đèn led năng lượng mặt trời

Sau khi Steve Jobs mất, Tim Cook dù khó khăn nhưng vẫn giữ được những gì Jobs đặt vào Apple Park. Hiện Apple Park đang đứng thứ 6 trong danh sách, sau khu nghỉ dưỡng Marina Bay Sands ở Singapore (5.5 tỷ USD), hai công trình thuộc thánh địa Mecca (Arab Saudi) gồm tháp Abraj Al Bait (15 tỷ USD) và Nhà thờ hồi giáo Mecca (100 tỷ USD) đang dẫn đầu.

