Công viên duy nhất trên thế giới cho phép đào kim cương thoải mái chỉ với 10 đô la

Thứ Năm, ngày 07/10/2021 19:00 PM (GMT+7)

Nếu bạn không sợ bị dính một chút bụi bẩn dưới móng tay, hãy đến thăm Công viên Crater of Diamonds ở Tiểu bang Murfreesboro, Arkansas để có thể mang về một viên ngọc lấp lánh.

Công viên Crater of Diamonds có một miệng núi lửa được tạo bởi các điều kiện địa chất độc đáo và sản sinh ra vô số loại đá quý. Với 10 đô la, du khách có thể dành cả ngày để đào kho báu bị chôn giấu và có khả năng mang về một viên đá quý có giá trị lớn hơn gấp nhiều lần so với giá vé vào cửa khiêm tốn.

Miệng núi lửa này đã được hình thành trong hàng triệu năm. Vào cuối những năm 1800, một nhà địa chất học tên là John Branner nghi ngờ rằng có thể có một mỏ kim cương được giấu ở đâu đó ở Arkansas vì đất của bang này gần giống với đất được tìm thấy ở các vùng giàu kim cương khác. Tuy nhiên, việc tìm kiếm kim cương của John Branner không mang lại kết quả nào. Vào đầu những năm 1900, một nông dân tên là John Wesley Huddleston tình cờ gặp một viên đá lấp lánh dưới ánh mặt trời. Viên đá lấp lánh đó hóa ra là một viên kim cương đáng giá rất nhiều tiền. Và từ đó, miệng núi lửa này bắt đầu được chú ý tới.

Kể từ khi Công viên Crater of Diamonds đi vào hoạt động năm 1972, đã có hơn 30.000 viên kim cương được khai quật bởi những du khách tới tham quan. Du khách cũng có thể tìm thấy các loại đá quý khác, chẳng hạn như thạch anh tím và ngọc hồng lựu. Công viên Crater of Diamonds có Trung tâm Khám phá Kim cương giúp những người săn kim cương phát hiện những viên kim cương chưa được đánh bóng trong tự nhiên. Các nhân viên kiểm lâm của công viên Crater of Diamonds được đào tạo để giúp du khách xác định bất kỳ loại đá quý nào có thể được phát hiện bên trong công viên.

“Săn” kim cương đòi hỏi rất nhiều sự kiên nhẫn. Du khách được khuyến khích mang giày không thấm nước và quần áo cũ. Hầu hết những người săn kim cương đều chìm trong bùn đất hàng vài giờ để tìm những viên ngọc lấp lánh dưới ánh mặt trời. Du khách có thể mang theo dụng cụ “săn” kim cương của riêng mình hoặc có thể thuê xô và xẻng.

Không phải mọi thợ săn kim cương có thể tìm thấy những viên ngọc quý, nhưng rất nhiều người đã dành vài giờ để đào bới trong Công viên Crater of Diamonds và ra về với một số “chiến lợi phẩm” ấn tượng. Viên kim cương Strawn-Wagner - một trong những viên kim cương hoàn mỹ nhất trên thế giới được tìm thấy và viên kim cương Uncle Sam khổng lồ 40,23 carat đều được phát hiện trong miệng núi lửa này. Những người theo chủ nghĩa lãng mạn sẽ thường tìm kiếm ở đây để có một viên kim cương lấp lánh gắn trên nhẫn cưới hoặc nhẫn đính hôn.

