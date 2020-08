Khám phá bên trong thị trấn giàu nhất Trung Quốc

Những tòa nhà chọc trời, taxi trực thăng, công viên giải trí theo chủ đề và những dãy biệt thự sang trọng, điều này thật xa hoa trong một thị trấn nhỏ.

Thị trấn Hoa Tây nằm ở phía đông tỉnh Giang Tô của Trung Quốc, được mệnh danh là "ngôi làng giàu nhất" đất nước. Mỗi cư dân được cho là có hơn một triệu nhân dân tệ (hơn 3.3 tỷ đồng) trong ngân hàng và mỗi gia đình được chính quyền cấp cho xe hơi và biệt thự khi họ chuyển đến sống tại đây. Tuy nhiên, nếu rời đi bạn sẽ mất tất cả.

Ngôi làng thuộc thành phố Giang Âm ở tỉnh Giang Tô, một vùng ven biển có truyền thống nổi tiếng với tài nguyên nông nghiệp phong phú và cảnh quan đẹp.

Hoa Tây có biệt danh là "làng giàu nhất Trung Quốc" vào năm 2003 khi tuyên bố đạt chỉ tiêu kinh tế hằng năm lên tới 100 tỷ nhân dân tệ (hơn 330 tỷ đồng), theo chiến lược kinh tế và thực tiễn của Trung Quốc hiện đại.

Một năm sau, Hoa Tây tuyên bố mức lương trung bình hằng năm của cư dân là 122.600 nhân dân tệ (hơn 400 triệu đồng) - gấp khoảng 40 lần thu nhập trung bình của một nông dân ở Trung Quốc.

Để thể hiện sức mạnh kinh tế của mình, thị trấn thậm chí đã chi 3 tỷ nhân dân tệ (gần 10 tỷ đồng) để xây dựng tòa nhà chọc trời của riêng mình vào năm 2011.

Tòa nhà cao tới 330m nổi bật trên bầu trời Hoa Tây. Người dân rất tự hào với tòa nhà ấn tượng cao hơn tháp Eiffel (324m) ở Paris, cao hơn 9m so với Tòa nhà Chrysler (319m) ở New York và cao hơn 18m so với Shard (309m) ở Trung tâm London.

Bên trong tòa nhà cao chót vót này là khách sạn Long Wish International Hotel "siêu 5 sao" vô cùng xa hoa luôn lấp lánh tỏa ánh sáng vàng. Khách sạn rất sang trọng với 826 phòng, gồm 16 phòng tổng thống và một phòng tổng thống vàng có giá 100.000 nhân dân tệ/ đêm (hơn 330 triệu đồng).

Các phòng tổng thống được trưng bày rất xa hoa với các hình thức đại diện tiêu biểu cho ý tưởng giàu có của Trung Quốc như đèn chùm pha lê lớn, kệ mạ vàng, phòng tắm bằng đá cẩm thạch và đồ nội thất bằng gỗ gụ.

Trên tầng 60, trong khu vực của phòng tổng thống vàng, không chỉ có khung cảnh tuyệt vời để thưởng thức, mà còn có bức tượng khổng lồ của một con bò được chế tác từ một tấn vàng nguyên chất.

Khu dân cư được xây dựng rất đẹp, hiện đại và sang trọng với khoảng 2.000 cư dân, mỗi người có hơn một triệu nhân dân tệ (3.3 tỷ đồng) trong tài khoản ngân hàng của mình.

Hoa Tây cũng có công ty vận tải xa xỉ của riêng mình, không phải ô tô, mà là máy bay trực thăng để đưa đón cư dân. Nhà điều hành là công ty hàng không Tongyong cho biết, tất cả các hành trình đến các thành phố xung quanh có thể được thực hiện trong vòng chưa đầy 10 phút.

Nơi đây có một công viên giải trí, nơi lưu giữ các bản sao của các di tích nổi tiếng, như Khải Hoàn Môn.

Một bản sao của Thiên An Môn cũng được góp mặt tại đây.

Trong các công trình kiến ​​trúc nổi bật trên toàn thế giới được sao chép tại đây cũng có Nhà hát Opera Sydney.

Như thể tất cả những điều trên là không đủ, thị trấn ấn tượng còn xây dựng di tích nổi tiếng khác của Trung Quốc như Vạn Lý Trường Thành và Tử Cấm Thành.

Ngoài ra, một bảo tàng chứa 800 di tích cổ đã được xây dựng với diện mạo giống với Bảo tàng Cung điện nổi tiếng hàng đầu của Trung Quốc.

Hoa Tây cũng rất nổi tiếng với những ngôi chùa lớn được xây dựng vào năm 2001. Những công trình này được cho là được xây dựng bằng vàng.

Dù rất nổi tiếng nhưng người dân Hoa Tây giữ gìn các phương tiện giúp mình giàu có như một bí mật lớn. Các phương tiện truyền thông đến đây bị kiểm soát rất nghiêm ngặt, các nhà báo không được phép tiến vào thị trấn mà không được các quan chức địa phương xem xét kỹ lưỡng. Tuy nhiên, nhiều đoàn khách du lịch vẫn được ghé đến thăm quan điểm đến xuất sắc này.

Theo lời đồn đại, cư dân Hoa Tây hầu hết làm việc cho các công ty thuộc sở hữu của thị trấn và nhận 30% lương bằng tiền mặt, phần còn lại của tài sản được quản lý bởi các công ty dưới dạng vốn nổi. Ngoài ra, tiền thưởng hằng năm của người dân, thường gấp 3 lần tiền lương của họ, không thể được rút ra. Thay vào đó, chúng được trả dưới dạng cổ phiếu công ty.

Sau gần 2 thập kỷ được xây dựng và phát triển, Hoa Tây vẫn là một trong những cộng đồng giàu có, bí ẩn và gây tranh cãi nhất ở Trung Quốc.

