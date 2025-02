Ba ngôi chùa cầu tình duyên vào năm mới tại Hà Nội, hội F.A không thể bỏ qua

Chùa Trấn Quốc (nằm trên đường Thanh niên, quận Tây Hồ) là một trong những ngôi chùa đặc biệt nhất Hà Nội khi chùa có vị trí địa lý vô cùng đặc biệt, chùa được xây dựng trên một hòn đảo nằm ở phía đông Hồ Tây, quận Tây Hồ, Hà Nội. Đây là một trong những địa điểm quan trọng trong văn hóa tín ngưỡng của người dân thủ đô từ xưa đến nay. Đây cũng là nơi mà các bạn trẻ rất hay tìm đến để cầu cho mình một mối nhân duyên tốt đẹp đặc biệt vào mỗi dịp Tết.

Chùa Trấn Quốc nằm yên tĩnh, hòa hợp với phong cảnh bên bờ Hồ Tây thơ mộng.

Không phải ngẫu nhiên mà khi nói về các ngôi chùa cầu duyên ở Hà Nội mà chùa Hà (phố chùa Hà, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy) lại là một trong những cái tên được nhắc đến nhiều nhất. Các bạn trẻ có đôi đến chùa để cầu cho tình duyên thêm bền chặt, còn nếu bạn đang độc thân khi đến đây cầu duyên thì chỉ một thời gian sau bạn sẽ tìm được một nửa của mình.

Nét cổ kính của ngôi chùa hàng trăm năm tuổi.

Chắc hẳn ít nhiều bạn nghe nói đến am Mỵ Châu - thành Cổ Loa (xã Cổ Loa, huyện Đông Anh). Am Mỵ Châu là một am nhỏ nằm trong quần thể thành Cổ Loa. Am Mỵ Châu là biểu tượng của một tình yêu son sắt, thủy chung, cảm động biết bao người từ xưa đến nay của nàng Mỵ Châu với Trọng Thủy. Tuy chưa xác thực được câu chuyện đằng sau am Mỵ Châu và chuyện tình Mỵ Châu - Trọng Thủy, nhưng đây quả thực là một địa điểm cầu duyên vô cùng linh thiêng. Ngoài ra đây cũng là một địa điểm được các bạn trẻ lựa chọn để check-in vào mỗi dịp Tết đến Xuân về.

Toàn cảnh thành Cổ Loa - Nơi có am Mỵ Châu linh thiêng.

Lựa chọn ngày giờ tốt đi chùa cầu duyên đầu năm là yếu tố quan trọng, bởi những ngày cát lành đầu năm mang năng lượng mạnh mẽ, giúp lời cầu nguyện thêm phần linh nghiệm. Một số ngày tốt đầu năm 2025 gồm: - Mùng 1 Tết (Tức ngày 29/1/2025): Ngày đầu tiên của năm mới luôn được xem là thời điểm đẹp nhất để khởi đầu mọi việc. Đi chùa vào ngày này sẽ giúp mang lại may mắn, tình duyên thuận lợi. - Mùng 2 hoặc mùng 3 Tết: Hai ngày này cũng rất tốt để đi chùa cầu duyên, đặc biệt nếu bạn không có thời gian vào mùng 1. Đây vẫn là thời điểm tinh thần thoải mái, tràn đầy năng lượng mới mẻ. - Ngày rằm tháng Giêng (12/2/2025): Ngày trăng tròn đầu tiên của năm là dịp lý tưởng để dâng hương, cầu nguyện cho tình duyên và gia đạo. Giờ tốt đi chùa cầu duyên đầu năm: Ngoài ngày tốt, chọn giờ tốt cũng đóng vai trò quan trọng. Một số khung giờ tốt để đi chùa cầu duyên bao gồm: - Giờ Tý (23h-1h): Giờ khởi đầu ngày mới, tượng trưng cho sự khởi sắc trong các mối quan hệ. - Giờ Mão (5h-7h): Thời điểm sáng sớm, yên bình và linh thiêng, thích hợp để tĩnh tâm và cầu nguyện. - Giờ Ngọ (11h-13h): Giờ vượng dương khí, giúp tăng cường năng lượng tích cực trong lễ cầu duyên.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo