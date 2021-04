Giải mã cây cầu kỳ quái khiến hàng trăm con chó đi qua đều muốn tự tử

Thứ Năm, ngày 22/04/2021 10:00 AM (GMT+7)

Ước tính từ những năm 1950 có tới khoảng 600 trường hợp chó tự tử tại cùng một vị trí trên cầu Overtoun (Scotland). Cho đến nay, bí ẩn này vẫn chưa có lời giải.

Theo IFL Science, hàng chục năm qua, cầu Overtoun (ở Milton, Dumbarton, Scotland) đã trở thành cơn ác mộng với nhiều người nuôi chó. Lý do đến từ việc có rất nhiều chú chó khi đi qua đây đều giở chứng, bất ngờ "phi thân tự tử” qua thành cầu ở độ cao 15m. Chính vì thế cây cầu được xây vào năm 1895 còn được gọi là "cầu tử thần".

Cầu Overtoun ở Milton, Dumbarton, Scotland, được xây dựng vào năm 1895.

Sự việc kỳ lạ bắt đầu từ những năm 1950. Và trong vòng 50 năm có khoảng 600 trường hợp chó nhảy cầu, trong đó 50 con đã mất mạng. Thậm chí, một số con sau khi sống sót vẫn tìm cách... nhảy tiếp. Những sự việc tương tự diễn ra thường xuyên đến mức người ta không thể không đặt dấu chấm hỏi về sự bất thường này, kéo theo hàng loạt suy đoán được đưa ra để lý giải cho hiện tượng trên.

Một trong những câu chuyện được nhiều người biết đến có liên quan đến truyền thuyết của người Celtic. Theo đó, Overtoun là nơi có nhiều năng lượng từ thế giới khác và cầu Overtoun là ranh giới giữa 2 thế giới. Loài chó vốn được xem là sinh vật có khả năng cảm nhận được linh hồn hay năng lượng đến từ thế giới bên kia. Và vì ranh giới ở cầu Overtoun là quá mỏng nên khi đi qua đây chúng vô tình bị thu hút mà nhảy xuống, trở thành hành vi "tự sát" trong mắt loài người.

Song nhà văn Paul Owen bác bỏ giả thuyết này. Ông cho rằng cây cầu đã bị... ám bởi linh hồn của phu nhân Overton, vợ Nam tước Overton. Nam tước Overton chính là người xây dựng tòa lâu đài cổ từ thế kỷ 19 mang tên Overtoun, ngay cạnh cầu Overtoun. Ông mất vào năm 1908. Vị phu nhân sau đó phải sống trong đau khổ trước khi trút hơi thở cuối cùng 23 năm sau đó. Tương truyền những năm cuối đời, bà đã ngày ngày bước dọc theo cây cầu, nơi trước kia từng cùng chồng đi qua rất nhiều lần. Tất nhiên, đây chỉ là những đồn đoán, lý giải không có căn cứ của người xưa.

Sau này khi bắt tay vào nghiên cứu các nhà khoa học đã đưa ra giả thuyết đáng tin cậy hơn. Cụ thể, theo David Sands, chuyên gia tâm lý động vật, một con chó - dù thông minh đến đâu - cũng không thể căng thẳng đến mức tìm cách kết liễu cuộc đời vì bản năng sinh tồn của chúng quá mạnh. Hơn nữa, loài chó có bản tính hiếu động, vui tươi, thích khám phá nên không thể xuất hiện tâm trạng quá tiêu cực được.

Đồng thời Sands cũng nhanh chóng bác bỏ giả thuyết về "tầm nhìn". Cụ thể, nhiều người cho rằng ở khu vực nhảy, tầm nhìn rất hạn chế. Với góc nhìn này không thể cảm nhận được chiều cao thực tế mà giống như một mặt phẳng trải rộng, điều đó có thể kích thích lũ chó lao tới. Nhưng theo Sands, với góc nhìn của chó thì tất cả những gì chúng thấy là một thành cầu cao và dày, không liên quan gì đến hành vi bỗng dưng muốn nhảy xuống bên dưới.

Cầu Overtoun là địa điểm diễn ra nhiều vụ "tự sát" của chó nuôi.

Ông cho rằng, mùi hương của động vật sinh sống dưới cầu mới là thứ thu hút những con chó. Khi đi qua cầu, cụ thể là khúc cầu phía cuối bên phải, những con chó đánh hơi thấy mùi của chồn nâu, chồn thông hoặc một số động vật có vú khác. Đây là những loài có mùi hết sức đặc trưng, nhất là chồn nâu. Thậm chí, với con người, bạn sẽ nhận ra mùi của chồn nâu từ cách xa cả chục mét. Thế nên, với loài vật có khứu giác siêu việt như chó, chúng sẽ không thể cưỡng lại mùi hương mạnh như thế này nên sẽ nhanh chóng nhảy chồm lên thành cầu và trượt ngã do mặt đá vát nghiêng.

Được biết, chồn nâu tới sinh sống trong khu vực từ thập niên 1950, trùng khớp với thời gian xảy ra các vụ chó nhảy cầu đầu tiên. Giả thuyết này cũng giúp lý giải tại sao chó chỉ nhảy khỏi cầu vào những ngày nắng đẹp, khi mùi hôi của chồn phát tán mạnh nhất.

Để kiểm tra giả thuyết, vị chuyên gia đã tiến hành hàng loạt thí nghiệm. Kết quả là 70% chó tham gia thí nghiệm đều đuổi theo chồn, chứng tỏ mùi của loài này rất hấp dẫn đối với chúng.

Giải thích tại sao hiện tượng kỳ quái không xảy ra ở các cây cầu khác dù chồn sống gần sông suối trên khắp Scotland, Sands cho rằng, lý do nằm ở thiết kế của cây cầu với lan can cao hơn phần lớn chiều cao của chó nuôi. Chúng không thể nhìn thấy mặt dốc ở bên kia trong khi bị lôi cuốn bởi mùi của chồn nên cứ thế nhảy lên lan can và cho rằng sẽ đáp xuống mặt đất cứng mà không ngờ bị trượt chân và ngã chết.

Một hiệp hội về động vật ở Scotland cũng từng tiến hành điều tra nguyên nhân dẫn tới việc chó nhảy cầu nhưng thất bại. Ngày nay, người nuôi chó được khuyến khích dắt thú cưng bằng dây khi đi qua cầu Overtoun để tránh tai nạn đáng tiếc xảy ra.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/giai-ma-cay-cau-ky-quai-khien-hang-tram-con-cho-di-qua-deu-muon-tu-tu...Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/giai-ma-cay-cau-ky-quai-khien-hang-tram-con-cho-di-qua-deu-muon-tu-tu-a512005.html