Đối thủ của U23 Việt Nam tối nay có quê hương đẹp như tranh vẽ thế này đây

Thứ Hai, ngày 27/08/2018 18:00 PM (GMT+7)

Du lịch Châu Á Sự kiện:

Các cầu thủ Syria với lối đá mạnh mẽ và đẩy bản lĩnh là đối thủ đáng gờm của Việt Nam trong trận tứ kết tối nay, tuy nhiên ít ai ngờ quê hương họ lại đẹp và cổ kính tới nhường này.

Valley of The Tombs

Đầu tiên phải kể đếnValley of The Tombs, Thung lũng của các ngôi mộ là một nơi chôn cất từ cổ xưa, nơi những người Palmyrenes đã tìm ra chỗ để an nghỉ sau khi chết. Người Palmyrenes là cư dân của thành phố cổ Palmyra, được cai trị bởi nữ hoàng mạnh mẽ và xinh đẹp Zenobia. Nằm ngay bên rìa thành phố cổ xưa, các lăng mộ trong các giai đoạn bảo tồn khác nhau có thể nhìn thấy ở cả hai phía của thung lũng và có thể dễ dàng được khách du lịch khám phá. Đây thực sự là một điểm đến đáng chú ý và ngoạn mục.

Hypogeum

Hypogeum là một hầm chôn dưới lòng đất. Hypogeum of Three Brothers cũng nằm ở thành Palmyra cổ đại, trong Thung lũng của các ngôi mộ. Ngôi mộ có niên đại khoảng 100BC và có những bức tranh bích họa tuyệt vời - bao gồm cả bức chân dung của ba anh em mãi mãi được chôn cất bên trong, trong số các hiện vật khác.

Souq al-Hamidiyya

Souq al-Hamidiyya là một ngôi chợ ngoài trời ở lối vào của Thành Phố Cổ Damascus. Du khách có thể tìm thấy mọi thứ từ hàng thủ công do người dân địa phương sản xuất hàng loạt được bán tại đây. Lối đi dạo chính được trưng bày bởi các cửa hàng lớn hơn trong khi những con hẻm nhỏ bằng đá ở hai bên đầy những cửa tiệm nhỏ xinh. Bản thân đường phố có niên đại từ thời La Mã, nhưng phần lớn kiến trúc xung quanh là từ thế kỷ 19.

Souq ở Aleppo

Souq ở Aleppo, Syria, có lẽ, một trong những khu mua sắm cổ kính nhất trong cả nước. Mặc dù đây là một ngôi chợ phát triển mạnh, nhưng không có nhiều thay đổi kể từ khi thành lập vào thế kỷ 13. Chợ ngoài trời đã giữ lại nhiều cảm giác ban đầu của nó bởi vì đó là nơi người dân địa phương vẫn mua sắm mọi thứ từ cửa hàng tạp hóa đến đồ gia dụng. Các chủ cửa hàng rất thân mật và được mời mời khách ghé thăm Souq uống trà. Souq là một trong những cách tốt nhất để trải nghiệm Syria "thực".

Điện thờ John the Baptist in Damascus

Đền thờ John the Baptist in Damascuslà một nơi thú vị để đến thăm ở Syria, do sự truyền thuyết tuyệt đối đằng sau nguồn gốc của nó. Truyền thuyết địa phương nói rằng trong quá trình xây dựng nhà thờ Hồi giáo Umayyad vào thế kỷ thứ 8, một quan tài đã được khai quật. Bên trong quan tài là cái đầu của John The Baptist. Cuối cùng họ buộc phải xây đền thờ cho John ngay trên mảnh đất này, đó là một cấu trúc hình mái vòm màu xanh lá cây ngày nay. Mặc dù tính xác thực của câu chuyện này và người trong đền thờ bị tranh chấp, ngôi đền vẫn là một điểm đến rất phổ biến đối với khách du lịch.

Crac des Chevaliers

Crac des Chevaliers là một lâu đài cổ ở ngoại ô Homs, Syria. Kiến trúc được xây dựng vào năm 1031 dọc theo tuyến đường duy nhất từ ​​Antioch đến Beirut như một thành trì quân sự. Do vị trí cách ly của nó khoảng 700m so với mực nước biển, đây là một trong những lâu đài được bảo vệ rất tốt. Crac des Chevaliers không bao giờ bị phá bởi các lực lượng đối lập và ngày nay đã trở thành lâu đài được bảo tồn tốt nhất trên thế giới.

Lâu đài Saladin

Lâu đài Saladin, nằm gần Latakia, Syria, là một ví dụ tuyệt vời về kiến ​​trúc lâu đài. Không ai biết Lâu đài Saladin cũ bao nhiêu tuổi, nhưng nó chắc chắn tồn tại trước 334BC. Lâu đài này là một pháo đài, có những bức tường dày 5 mét và một rãnh sâu gần 30 mét xung quanh nó. Tháp, chuồng ngựa, một bể chứa nước và một cung điện với bồn tắm vẫn còn nhìn thấy được trong các tàn tích của lâu đài ngày nay.

Latakia

Latakia, Syria là một điểm đến trọn gói cho khách du lịch ở Syria. Thành phố ven biển này có tất cả lịch sử và kiến ​​trúc ấn tượng như các khu vực khác của đất nước, nhưng cũng cung cấp rất nhiều tiện nghi hiện đại mà các khu vực khác không thể có. Do sự gần gũi của nó trên Biển Địa Trung Hải, Latakia là một điểm nóng cho những người đam mê thể thao dưới nước và bãi biển xinh đẹp tuyệt vời này.