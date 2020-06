Đảo ma của Nhật Bản liệu có đáng sợ như tên gọi?

Thứ Ba, ngày 16/06/2020 19:00 PM (GMT+7)

Hòn đảo Gunkanjima còn có biệt danh là Battleship Island nằm ở một nơi rất bí ẩn cách khoảng 14km ngoài khơi bờ biển Nagasaki, Nhật Bản, giống như một chiến hạm neo khổng lồ bị bỏ hoang rất nhiều năm, mà bạn chỉ có thể tiếp cận bằng thuyền du lịch.

Gunkanjima, một hòn đảo bỏ hoang ngoài khơi Nagasaki, từng là một điểm khai thác than thịnh vượng. Thật khó để tưởng tượng rằng vào cuối những năm 1950, hòn đảo này đã từng là nơi định cư của hơn 5.200 người, chủ yếu là các công nhân thuộc công ty khai thác than và gia đình của họ, khiến nơi đây trở thành nơi đông dân nhất trên hành tinh - gấp 9 lần mật độ dân số của Tokyo.

Năm 1890, Mitsubishi đã mua đảo Gunkanjima để khai thác than. Trong suốt thời gian này. các mỏ than ở đảo đã được khai thác tới 15,7 triệu tấn. Vào năm 1974, khi than đã quá cạn kiệt, cư dân Gunkanjima bắt đầu đóng gói hành lý và rời đi.

Vào năm 2012, bộ phim "Skyfall" bao gồm những cảnh ma quái được quay tại Gunkanjima đã khiến cho hòn đảo hoang tàn sau nhiều năm bị bỏ rơi được gắn thêm cái tên "Đảo ma" và năm 2015, đảo Gunkanjima được vinh danh là Di sản Thế giới của UNESCO.

Tuy nhiên, hiện Gunkanjima đã trở thành một điểm du lịch với các du thuyền sang trọng đưa du khách đến đây du ngoạn 2 lần mỗi ngày và cả 7 ngày trong một tuần.

Sau 40 phút đi thuyền với vô số cơ hội ngắm nhìn những hình ảnh tuyệt vời, du khách sẽ cập bến hòn đảo chính. Khi bước chân lên đảo Gunkanjima, bạn sẽ thấy nó ít ma quái hơn so những hình ảnh nhìn từ bên ngoài. Đảo cũng có một con đường xi măng được đánh dấu với các tấm chắn bằng kim loại mà các hướng dẫn viên sẽ dẫn bạn đúng đường, đảm bảo du khách không bị lạc. Trong suốt hành trình, du khách sẽ được giới thiệu kỹ lưỡng về lịch sử phong phú của Gunkanjima.

Các tòa nhà cao tầng bằng bê tông hiện giờ chỉ còn là một đống đá vụn hoặc hoang tàn đổ nát nhưng đã từng là những căn hộ nhỏ, hiện đại được trang bị các thiệt bị điện mới nhất vào thời điểm đó, bao gồm cả tivi và máy giặt...

Trước đây, do quá đông người trên hòn đảo nhỏ chật chội nên tại đây không có không gian dành cho trẻ em và lũ trẻ phải chơi trên nóc các tòa nhà, nơi còn được tận dụng để trồng rau. Bởi trên đảo thời điểm đó chỉ toàn là bê tông vào mùa hè rất nóng, vì vậy trên đảo cũng có một hồ bơi để mọi người thư giãn.

Trước khi đến đây, du khách được ghé thăm Bảo tàng Kỹ thuật số Gunkanjima ở Nagasaki. Đó cũng là một nơi để bạn tìm hiểu kỹ hơn về lịch sử phức tạp của hòn đảo. Tại đây, bạn sẽ được biết trong Thế chiến II vào năm 1945, khi quả bom nguyên tử được thả trên Nagasaki, tác động duy nhất đối với Gunkanjima chỉ là một cơn gió mạnh thổi vào hòn đảo.

Thời gian tốt nhất để ghé thăm Đảo Ma là vào tháng 9 và tháng 10. Thời điểm tệ nhất là tháng 12, tháng 1 và tháng 6 khi sóng quá mạnh khiến bạn dễ bị say sóng cũng như những cảnh quan xung quanh đảo không được đẹp.

