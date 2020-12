Con đường "hàn gắn những trái tim tan vỡ" được mệnh danh là ngoạn mục nhất hành tinh

Thứ Năm, ngày 10/12/2020 12:00 PM (GMT+7)

Nếu bạn đang mang tâm trạng buồn chán, hãy ghé thăm Đường Đại Tây Dương của Na Uy. Atlanterhavsveien là một tuyến đường du lịch ở phía tây bắc Na Uy rất thu hút sự chú ý của giới truyền thông quốc tế và được đánh giá là con đường ngoạn mục nhất hành tinh.

Con đường uốn lượn này đã được nhiều người gọi là “Công trình xây dựng thế kỷ của Na Uy”, “con đường tốt nhất thế giới” và “nơi tốt nhất thế giới để hàn gắn trái tim tan vỡ”...Dưới đây là lý do tại sao.

Con đường kết nối văn hóa, phong cảnh và lịch sử

Atlanterhavsveien, được gọi là Đường Đại Tây Dương chạy ngang qua một quần đảo gồm các đảo nhỏ và khu trượt tuyết ở hạt More og Romsdal. Xuyên suốt 8,3km giữa Kristiansund và Bud, con đường nối đảo Averoy với đất liền nhờ việc sử dụng sáng tạo những cây cầu. Khánh thành vào năm 1989, sau nhiều "trận chiến" với các yếu tố của thiên nhiên (cụ thể là bão), con đường chính thức trở thành một trong những tuyến đường ngắm cảnh tuyệt đẹp của Na Uy. Đi trên con đường này, bạn sẽ có cơ hội ngắm nhìn những cảnh quan ven biển Na Uy nổi bật nhất, các hòn đảo nhỏ xinh đẹp được nối với nhau bằng con đường đắp cao đi qua những ngôi làng đẹp như tranh vẽ và phong cảnh hùng vĩ của Biển Na Uy.

Toàn bộ trải nghiệm hơi giống với cảm giác bạn có được khi đi tàu lượn siêu tốc. Con đường ngoằn ngoèo như uốn mình trên những dòng sóng lớn. Ở đoạn Hustadvika sẽ khiến bạn cảm thấy dường như không có gì ngăn cách giữa bạn cùng ánh hoàng hôn và đường chân trời. Bên cạnh đó, cầu Storseisundet, cây cầu lớn nhất trong số 8 cây cầu trên tuyến đường này cũng mang lại cho bạn cảm giác tuyệt vời khi lái xe qua và chụp ảnh từ xa. Thậm chí, một trong những cây cầu này còn được làm đặc biệt để mọi người có thể câu cá vì toàn bộ khu vực này từng là điểm câu cá phổ biến của người dân địa phương.

Một con đường với nhiều giải thưởng

Do vị trí và cách xây dựng ấn tượng, Đường Đại Tây Dương đã giành được nhiều giải thưởng và danh hiệu. Đầu tiên và quan trọng nhất là “Công trình xây dựng thế kỷ của Na Uy” - được trao tặng năm 2005 bởi NRK (đài truyền hình quốc gia) và ngành xây dựng. NRK và Ut.no cũng đặt tên con đường là “Tuyến đường tuyệt vời nhất của Na Uy” vài năm sau đó. Năm 2006, The Guardian gọi con đường Đại Tây Dương là “tuyến đường tốt nhất thế giới”, xếp hạng nó trên các điểm tham quan như Himalayas. Năm 2011, Fifth Gear gọi đây là “nơi tốt nhất thế giới để thử xe”, biến Đại Tây Dương thành một điểm nóng để quay quảng cáo xe hơi.

Nơi dừng chân và ngắm nhìn

Xuyên suốt Đường Đại Tây Dương, có những điểm ngắm cảnh để bạn có thể đậu xe hoặc đi bộ để thưởng ngoạn phong cảnh. Ví dụ, đường mòn ngắm cảnh trên cao ở đảo Eldhusoya với các vị trí nhô ra mặt biển được đổ bê tông và có lan can kính nằm trên một con đường dài 150m cho bạn cơ hội để thực sự khám phá khu vực này.

Nguồn: https://baogiaothong.vn/con-duong-34han-gan-nhung-trai-tim-tan-vo34-duoc-menh-danh-la-ngoan-muc-...Nguồn: https://baogiaothong.vn/con-duong-34han-gan-nhung-trai-tim-tan-vo34-duoc-menh-danh-la-ngoan-muc-nhat-hanh-tinh-d488753.html