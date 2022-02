Các điểm du lịch hút khách du xuân dịp Tết

Từ ngày mùng 2 Tết, nhiều điểm tham quan du lịch bắt đầu mở cửa thu hút khách tới vui chơi, nghỉ dưỡng trong những ngày Tết.

Hôm nay, Khu du lịch sinh thái Tràng An, Ninh Bình bán vé trở lại phục vụ khách du lịch. Thời gian bán vé từ 7h đến 17h tất cả các ngày trong tuần.

Với việc cho phép các khu điểm du lịch ở Ninh Bình mở cửa trở lại, năm 2022, Ninh Bình phấn đấu đón 3,5 triệu lượt khách du lịch. Trong đó, với kỳ vọng từ tháng 7 năm 2022 sẽ đón khách quốc tế trở lại, phấn đấu đạt doanh thu du lịch ước đạt 2.000 tỷ đồng.

Trong ngày đầu mở cửa, điểm du lịch thu hút khá đông khách tới thăm quan. Chị Nguyễn Hà (Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết, quê chồng chị ở Ninh Bình nên gia đình về ăn Tết ở quê và đưa cả bố mẹ chồng cùng các con đi du lịch tại khu sinh thái Tràng An nhân dịp đầu năm mới.

"Về quê chồng đón Tết, cả nhà cũng nhân dịp này để đi chơi, vãn cảnh cùng nhau trong những ngày đầu Xuân mới. Trong ngày mở cửa dịp Tết, cảnh sắc tại khu sinh thái khiến du khách thấy thư thái sau một năm vất vả làm việc", chị Hà chia sẻ.

Khu di tích và rừng quốc gia Yên Tử cũng được mở cửa trở lại để phục vụ du khách du Xuân từ mùng 1 Tết. Khá đông du khách đã đến tham quan theo nhóm nhỏ cùng gia đình trong ngày đầu mở cửa để vãn cảnh đầu năm.

Dù đón khách từ ngày 29 Tết nhưng đến ngày mùng 2 tết, lượng khách đến Đà Lạt mới tấp nập hơn. Ghi nhận từ UBND TP Đà Lạt, giá phòng tại Đà Lạt dịp tết năm nay tăng khoảng từ 20 tới 30%.

Theo thống kê của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Lâm Đồng, Đà Lạt có 35.000 phòng khách sạn và homestay và đến nay, các khách sạn có sao đều đã được đặt kín khách từ ngày 29 tháng Chạp đến hết ngày 10 tháng Giêng (âm lịch).

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Lâm Đồng cho biết, toàn bộ nhân sự cho ngành du lịch, lữ hành, khách sạn tại Lâm Đồng với 13.500 người đều đã được tiêm 3 mũi vắc xin ngừa COVID-19.

Với việc tiêm đủ liều vắc xin, áp dụng nghiêm quy tắc 5K như hiện nay, TP Đà Lạt là địa bàn du lịch an toàn trong dịp Tết Nguyên đán. Ngay từ 20 tháng Chạp, các khu điểm du lịch lớn tại Đà Lạt đã hoàn tất quy trình đón khách có áp dụng 5K; đồng thời, thiết lập kết nối thông tin với các đơn vị có chức năng phòng chống dịch để hỗ trợ khi cần.

Tuy nhiên, do dịp Tết Nguyên đán năm nay là một mùa du lịch đặc biệt, ngành du lịch vừa đón khách, vừa kiểm soát dịch. Do đó, việc đi lại, ăn ở sẽ khó khăn hơn so với những năm trước nên du khách đến Đà Lạt cần có kế hoạch từ trước dù là đi theo đoàn hay đi cá nhân. Việc này không chỉ thuận tiện cho du khách về chỗ ăn, ở mà còn thuận lợi cho đơn vị tiếp đón thực hiện đầy đủ các quy tắc kiểm soát dịch.

Những ngày đầu năm mới, Mộc Châu (Sơn La) thu hút rất đông khách đến du lịch, nghỉ dưỡng bởi dịp Tết Nguyên đán là mùa hoa mận nở nở rộ. Tại nhiều điểm tham quan, vườn mận, vườn mai, những đoàn xe nối dài chở theo nhiều gia đình chờ đến lượt vào chụp ảnh, thưởng ngoạn cảnh đẹp của mùa Xuân.

Dịp Tết Nguyên đán cũng là thời điểm các công ty lữ hành tất bật khởi đầu năm mới Nhâm Dần. Đại diện Vietravel, cho hay chỉ tính riêng từ mùng 2 đến mùng 4 Tết, công ty sẽ tổ chức 4 chuyến bay charter (thuê bao nguyên chuyến) đưa gần 1.000 khách từ TPHCM đến Phú Quốc thăm quan, nghỉ dưỡng.

Theo Vietravel, các tour dịp Tết năm nay vẫn giữ mức giá bình ổn. Công ty còn triển khai chương trình khuyến mại để kích cầu du lịch. Khách hàng sẽ được tổ chức các chương trình du lịch giảm giá khi đi theo nhóm và nhận quà tặng là vé máy bay khứ hồi nội địa của Vietravel Airlines đi kèm nhiều ưu đãi hấp dẫn khác...

Trong dịp Tết, bên cạnh một số địa phương còn vắng khách, thị trường du lịch nội địa đã bắt đầu sôi đội trở lại tại những địa danh như Phú Quốc, Đà Lạt, Mũi Né hay xa hơn là các vùng Tây Bắc. Theo nhận định của các công ty lữ hành, 2022 được dự báo là năm sẽ bùng nổ trở lại của du lịch khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát ngày càng tốt hơn.

