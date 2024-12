10 thành phố hấp dẫn nhất thế giới 2024

Paris đứng đầu danh sách Thành phố hấp dẫn nhất thế giới 2024, theo báo cáo của Euromonitor International, công ty nghiên cứu thị trường toàn cầu có trụ sở tại Anh. Đây là lần thứ tư liên tiếp thủ đô Pháp giành vị trí đầu bảng theo chỉ số xếp hạng của đơn vị này. Kinh đô ánh sáng nổi với các biểu tượng như tháp Eiffel, nhà thờ Đức Bà, bảo tàng Louvre. Năm 2024, thành phố có sự kiện nổi bật là Thế vận hội Olympic. Ảnh: Yovan Verma

Đứng thứ hai trong bảng xếp hạng là Madrid, thủ đô của Tây Ban Nha. Thành phố giàu lịch sử và văn hóa, nổi bật với những công trình kiến trúc ấn tượng như cung điện Hoàng gia và quảng trường Mayor. Madrid cũng là trung tâm nghệ thuật với bảo tàng Prado danh tiếng và khu Gran Via sôi động. Ẩm thực thành phố hấp dẫn với món gà hầm đậu cocido madrileño, khai vị tapas, bánh ngọt churros. Với lối sống thư thái và các lễ hội truyền thống đặc sắc, Madrid là điểm đến hút khách tại châu Âu. Ảnh: Florian Wehde

Xếp thứ ba là Tokyo, Nhật Bản, là một trong hai điểm đến ở châu Á vào danh sách Thành phố hấp dẫn nhất thế giới 2024. Tokyo hấp dẫn bởi sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại. Thành phố nổi tiếng với các địa danh như đền Senso-ji, tháp Tokyo, khu Shibuya sôi động và khu Ginza sang trọng. Tokyo còn thu hút du khách nhờ nền văn hóa độc đáo, ẩm thực nổi tiếng như sushi, ramen hay bánh mochi. Ảnh: Yu Kato

Rome, thủ đô Italy, xếp thứ tư trong bảng xếp hạng, là điểm đến du lịch hấp dẫn với sự kết hợp giữa lịch sử, nghệ thuật và ẩm thực. Thành phố nổi tiếng với các địa danh như đấu trường La Mã, đền Pantheon, đài phun nước Trevi, quảng trường Piazza Navona. Tháng 9, chính quyền Rome đã giới hạn số lượng khách tham quan tại một số địa điểm, như khu khảo cổ Pompeii, với 20.000 người mỗi ngày, để bảo vệ các di sản văn hóa trước tình trạng quá tải du lịch. Ảnh: Chris Czermak

Vị trí thứ 5 là Milan, thành phố lớn thứ hai của Italy, nổi bật với sự hòa quyện giữa lịch sử, nghệ thuật và thời trang. Du khách đến đây có thể chiêm ngưỡng nhà thờ Duomo di Milano với kiến trúc Gothic, tham quan Bảo tàng Nghệ thuật Brera với các tác phẩm nghệ thuật giá trị và khám phá Galleria Vittorio Emanuele II, một trong những trung tâm mua sắm lâu đời nhất thế giới.

Thành phố này cũng là điểm đến nổi tiếng với các sự kiện lớn như Tuần lễ thời trang Milan, hội chợ thiết kế quốc tế Salone del Mobile. Milan còn hấp dẫn du khách với ẩm thực đặc trưng như cơm nghệ tây risotto alla Milanese và thịt bê cotoletta alla Milanese, cùng với các khu mua sắm cao cấp như Quadrilatero d'Oro, nơi có các thương hiệu thời trang danh tiếng. Ảnh: Lodewijk Hertog

Đứng thứ 6 là New York, được mệnh danh là "Thành phố không ngủ", với nền văn hóa đa quốc gia. Du khách có thể khám phá các địa điểm nổi tiếng như tượng Nữ thần Tự do, công viên Trung tâm, bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan và trải nghiệm không khí sôi động tại quảng trường Times Square. Năm 2024, New York dự kiến đón khoảng 60 triệu lượt khách quốc tế, tăng 70% so với năm trước. Ảnh: Luca Bravo

Amsterdam, Hà Lan, đứng vị trí thứ 7, thành phố nổi tiếng với các địa danh như bảo tàng Rijks, kênh đào Amsterdam, quảng trường Dam và nhà Anne Frank. Năm 2018, Amsterdam đón khoảng 18 triệu lượt khách du lịch, cao hơn dân số của thành phố. Dự kiến con số này có thể tăng lên 42 triệu du khách vào năm 2030. Lượng khách du lịch lớn đã gây áp lực lên cơ sở hạ tầng và chất lượng cuộc sống của người dân địa phương. Để đối phó với tình trạng quá tải du lịch, Hội đồng thành phố Amsterdam đã thông qua chính sách cân bằng du lịch, bao gồm việc giới hạn số lượng khách lưu trú qua đêm và khuyến khích du khách tham quan các khu vực ít đông đúc hơn. Ảnh: Azhar J

Vị trí thứ 8 là Sydney, bang New South Wales, Australia, nổi tiếng với các biểu tượng như Nhà hát Opera, Cầu Cảng Sydney và bãi biển Bondi. Thành phố này thu hút du khách không chỉ bởi cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp mà còn bởi nền văn hóa đa dạng và ẩm thực phong phú.

Mùa xuân ở Sydney bắt đầu từ tháng 9 đến tháng 11, khí hậu mát mẻ, dễ chịu, thích hợp cho các hoạt động tham quan và khám phá. Mùa hè từ tháng 12 đến tháng 2, thời tiết ấm áp và nắng đẹp, thích hợp cho các hoạt động ngoài trời như tắm biển và tham gia lễ hội. Ảnh: Dan Freeman

Vị trí thứ 9 là Singapore, đại diện duy nhất của Đông Nam Á trong top 10. Thành phố nổi tiếng với các địa danh như Gardens by the Bay, Marina Bay Sands, Universal Studios Singapore và khu phố Chinatown. Năm 2024, Singapore dự kiến đón từ 15 đến 16,5 triệu lượt khách quốc tế, với doanh thu du lịch đạt khoảng 27 đến 29 tỷ đô la Singapore. Ảnh: Annie Spratt

Xếp thứ 10 là Barcelona, thủ phủ của vùng Catalonia, Tây Ban Nha. Thành phố nổi tiếng với các địa danh như Sagrada Família, Công viên Güell và khu phố cổ Gothic. Là điểm du lịch hàng đầu châu Âu, Barcelona thường xuyên trong cảnh quá tải du khách.

Đầu tháng 7, hàng nghìn người biểu tình, dùng súng nước phun vào du khách ở Barcelona cùng khẩu hiệu: "Du khách về nhà đi". Các cuộc biểu tình tương tự cũng diễn ra tại quần đảo Balearic, nơi có Mallorca, một điểm nóng du lịch khác của Tây Ban Nha. Theo Viện thống kê quốc gia Tây Ban Nha, lượng khách quốc tế đến trong mùa hè năm nay tiếp tục tăng, với gần 11 triệu lượt khách đến trong tháng 8, tăng 7% so với cùng kỳ năm ngoái. Ảnh: Kaspars Upmanis

