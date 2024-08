Phố cổ Hội An liên tục được bình chọn là điểm đến được yêu thích của du khách quốc tế

Mới đây, Giải thưởng World’s Best Awards 2024 của tạp chí du lịch nổi tiếng hàng đầu Travel+Leisure đã công bố danh sách 25 thành phố được yêu thích nhất thế giới do độc giả bình chọn, trong đó Hội An(Quảng Nam) vinh dự đứng ở vị trí thứ tư với tổng điểm 90,67.

Travel+Leisure nhận định không có gì ngạc nhiên khi Hội An được độc giả đánh giá cao. Thành phố ven biển này là nơi lý tưởng dành cho những tín đồ sành ăn, với bánh mì và cao lầu là những món ăn được ưa chuộng hàng đầu.

Phố Hội cũng là điểm đến dành cho những ai yêu thích lịch sử và kiến trúc cổ mang phong cách ấn tượng. Được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới, nơi đây được đánh giá là một trong những thương cảng sầm uất và thịnh vượng bậc nhất từ những thế kỷ trước.

Trước đó, tháng 6 vừa qua, tờ The Post Office UK (Bưu điện Vương quốc Anh), phố cổ Hội An là một trong những điểm đến giá trị nhất thế giới trong năm 2024.

Các tiêu chí mà The Post Office UK đưa ra để xếp hạng dựa trên việc xem xét các yếu tố có khả năng ảnh hưởng đến việc đưa ra quyết định cho kỳ nghỉ năm 2024 của du khách, từ tỷ giá hối đoái đến chi phí ăn uống và tham quan các nơi nổi tiếng của mỗi điểm đến.

Từ đó, tạp chí này đưa ra danh sách điểm đến du lịch giá trị nhất toàn cầu, nơi tiền của du khách trở nên có giá trị hơn với các mức chi phí rẻ và hợp lý.

Cũng theo đánh giá của The Post Office UK, Hội An là một trong những thành phố quyến rũ nhất của Việt Nam. Nơi đây không có sự hối hả, nhộn nhịp như các thành phố lớn. Du khách có thể dành buổi sáng trên những bãi biển hoang sơ, buổi chiều tham quan các di tích lịch sử hấp dẫn và tìm kiếm những món ngon nhất tại chợ đêm Hội An.

Với vẻ đẹp cổ kính, những con phố nhỏ xinh xắn, và nền văn hóa phong phú, Hội An đã thu hút hàng triệu du khách mỗi năm. Du khách có thể thưởng thức ẩm thực độc đáo, tham quan các di tích lịch sử, và tận hưởng không gian yên bình, thơ mộng.

Một trong những trải nghiệm không thể bỏ qua khi đến Hội An là dạo bộ qua các con phố cổ, nơi những ngôi nhà cổ với kiến trúc độc đáo vẫn được bảo tồn nguyên vẹn. Các làng nghề truyền thống như làng gốm Thanh Hà, làng mộc Kim Bồng, và làng rau Trà Quế cũng là điểm đến hấp dẫn, nơi du khách có thể tìm hiểu về quá trình sản xuất và thậm chí tự tay làm thử các sản phẩm.

Hội An còn nổi tiếng với các lễ hội truyền thống như lễ hội đèn lồng, diễn ra vào các ngày rằm hàng tháng. Vào dịp này, toàn bộ phố cổ rực rỡ ánh đèn lồng, tạo nên một khung cảnh huyền ảo và lãng mạn. Đây cũng là cơ hội để du khách thưởng thức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc như hát bài chòi, múa lân, và các trò chơi dân gian.

Tất cả những yếu tố trên đã giúp Hội An không chỉ trở thành một điểm đến giá trị về chi phí mà còn là một điểm đến lý tưởng cho những ai muốn trải nghiệm sự giao thoa giữa quá khứ và hiện tại, giữa văn hóa và thiên nhiên.

Tháng 5, Chuyên trang du lịch Travel Off Path của Mỹ cho rằng, Hội An hội tụ đủ điều kiện để trở thành điểm đến của dân du mục số, đặc biệt là phí sinh hoạt thấp nhưng mang lại chất lượng sống tốt là yếu tố quan trọng nhất.

Theo Travel Off Path, chi phí sinh hoạt tại Hội An là điều hấp dẫn nhất với khách du lịch phương Tây. Họ không cần phải chi quá nhiều tiền để có được cuộc sống chất lượng.

“Khả năng chi trả là yếu tố chính mà khách du mục số tính đến khi lựa chọn điểm dừng chân kế tiếp, bên cạnh yếu tố văn hóa và sự đa dạng về dịch vụ. Những thành phố khác thường được biết đến là những điểm du lịch lý tưởng cho các cặp đôi, nhưng Hội An mới chính là nơi ổn định cho dân du mục số”, chuyên trang du lịch Mỹ nhận định.

Bài viết trên Travel Off Path cũng chỉ ra, khách du mục số chỉ cần phải bỏ ra khoảng 840 đô la (khoảng 21 triệu đồng) mỗi tháng để có thể tận hưởng cuộc sống tại Hội An, với đầy đủ các nhu cầu cơ bản của khách du mục số, bao gồm phí lưu trú và ăn uống hằng ngày. Con số này thấp hơn rất nhiều khi so sánh với một vài thành phố nổi tiếng ở Mỹ hay Tây Âu.

“Một tô phở ở Hội An chưa tới 2 đô la. Tính trong một tháng, bạn rất khó có thể chi hết 150 đô cho việc mua sắm tại cửa hàng tạp hóa”, Travel Off Path cho hay.

Chuyên trang du lịch này cũng không ngần ngại gọi Hội An là phố cổ đẹp nhất Việt Nam, bởi lẽ, Hội An sở hữu nhiều công trình kiến trúc độc đáo và bản sắc văn hóa đặc trưng.

Bên cạnh đó, vị trí địa lý thuận lợi của Hội An khi phố cổ nằm sát biển có thể giúp khách du mục số thuận tiện trải nghiệm các bãi biển hoang sơ của miền Trung. Đồng thời, dịch vụ du lịch đa dạng, tiện nghi dành cho khách phương Tây tại Hội An cũng là một điểm cộng lớn.

Cuối cùng, yếu tố an toàn an ninh tại Hội An cũng được Travel Off Path cho rằng rất thích hợp cho những khách du mục số tìm kiếm trải nghiệm du lịch và làm việc trong yên bình. “Người dân địa phương Việt Nam hiếu khách, tốt bụng bậc nhất châu Á, bất kể tình hình kinh tế như thế nào. Ngoài ra, nhịp sống ở Hội An thư thả hơn, không vội vã như Hà Nội và TP.HCM”.

