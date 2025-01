10 quốc gia người dân đi du lịch nhiều nhất thế giới

Dữ liệu của Our World in Data, tổ chức phân tích thị trường dựa trên nghiên cứu của hàng trăm nhà sử học kinh tế, chỉ ra công dân Luxembourg đi du lịch nhiều nhất thế giới. Theo đánh giá từ các chuyên gia, mức sống cao và vị trí địa lý không có biển nhưng lại nằm giữa Pháp, Đức, Bỉ tạo thuận tiện cho công dân nước này đi du lịch xuyên quốc gia. Trung bình mỗi năm, một người dân Luxembourg thực hiện 4,3 chuyến du lịch quốc tế.

Trong bảng xếp hạng hộ chiếu quyền lực nhất thế giới 2025 của Henley Passport Index công bố hôm 8/1, hộ chiếu Luxembourg nằm trong top 4, cùng bảng với Áo, Đan Mạch, Ireland, Hà Lan, Thụy Điển và Na Uy. Công dân nước này được phép nhập cảnh không cần xin trước visa hoặc chỉ cần xin visa cửa khẩu, giấy phép du lịch điện tử hoặc e-visa tại 191 quốc gia, vùng lãnh thổ. Đây cũng là một trong những lý do thúc đẩy người Luxembourg đi du lịch nhiều hơn và quanh năm.

Đứng thứ hai trong danh sách các quốc gia có người dân đi du lịch quốc tế nhiều nhất là Slovenia. Quốc gia Trung Âu được mệnh danh là "ngôi sao đang lên" của châu lục nhờ có những thành phố lịch sử và cổ kính, hồ nước trong xanh, những đỉnh núi cao chót vót. Không chỉ sở hữu cảnh quan thu hút khách du lịch, người dân nước này cũng rất "chịu khó" đi chơi. Trung bình một năm, họ du lịch quốc tế 1,4 lần. Người Bỉ đứng thứ ba với số lần xuất ngoại trung bình đạt 1,3 lần.

Các chuyến xuất ngoại này được Our World In Data tính cả các chuyến nghỉ dưỡng hoặc công tác, và có lưu trú qua đêm.

Giới trẻ Luxembourg thường tụ tập trong các quán bar với bạn bè để trò chuyện, giải trí. Ảnh:DLG

Tháng 10/2024, Hiệp hội Du lịch Anh (ABTA) chỉ ra người Anh đang đi nghỉ nhiều hơn bao giờ hết, với trung bình 3,94 lần trong năm 2024. Tuy nhiên số liệu này chỉ dựa trên khảo sát 2.000 người, không mang tính đại diện cho toàn quốc.

"Du lịch đã tăng mạnh trong những thập kỷ gần đây", Our World in Data nhận xét. Hàng không tăng mạnh đã mở ra cơ hội đi du lịch trong và ngoài nước dễ dàng hơn cho người dân trên thế giới. Trước năm 2019, lượng người đi du lịch quốc tế tăng gấp đôi so với năm 2000. Theo đánh giá của Our World in Data, du lịch quan trọng đối với du khách và người dân ở quốc gia họ đến thăm. Với du khách, đi du lịch giúp họ hiểu biết và trân trọng hơn về con người, nền văn hóa ở mỗi quốc gia họ đến.