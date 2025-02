10 quốc gia an toàn nhất để du lịch

Các chuyên gia từ công ty bảo hiểm du lịch lớn bậc nhất thế giới Berkshire Hathaway Travel Protection đã đưa ra danh sách những quốc gia an toàn nhất năm 2025. Danh sách được khảo sát từ những du khách từng đến quốc gia cụ thể, các chỉ số như Chỉ số Hòa bình toàn cầu, điểm an toàn từ GeoSure Global. Theo đơn vị bảo hiểm, cách đánh giá này đảm bảo sự cân bằng, không có điểm số nào mang đến nhiều lợi thế hơn cho một quốc gia. Ảnh: Independent

Iceland thăng hạng từ vị trí thứ 9 năm ngoái lên dẫn đầu. Quốc gia này chỉ có một con đường chính là đường vòng quốc lộ 1, dài hơn 1.300 km, bao quanh toàn bộ đảo và kết nối hầu hết khu vực quan trọng. Con đường không bao giờ đông đúc nên các chuyên gia từ hãng bảo hiểm du lịch nhận xét ''rất khó để xảy ra tai nạn giao thông khi chẳng có phương tiện nào tham gia''.

Nguy cơ về tội phạm cũng rất thấp nhưng bù lại du khách chịu rủi ro về tai nạn tự nhiên khi Iceland còn những ngọn núi lửa đang hoạt động, sẵn sàng phun trào. Ảnh: IcelandTours

Australia xếp thứ hai với vị trí xa các khu vực đông dân trên thế giới như châu Âu, Mỹ nên người sống ở đây đều có những lý do chính đáng để định cư như sinh ra tại Australia, tìm kiếm cơ hội việc làm. Điều này khiến đất nước có tỷ lệ tội phạm thấp, đặc biệt được đánh giá cao bởi các bậc phụ huynh tham gia khảo sát.

Tuy nhiên, Australia có nhiều loài động vật hoang dã nguy hiểm như cá sấu, rắn độc, các loài xâm lấn. Ngoài ra, siêu bão và cháy rừng cũng là những mối nguy tiềm ẩn cần lưu tâm. Ảnh: Four Paws Australia

Canada rơi xuống hạng 3 sau khi xếp hạng nhất năm ngoái. Tỷ lệ tội phạm ở Canada rất thấp và mật độ dân số nước này cũng thấp thứ 9 thế giới. Các chuyên gia từ Berkshire Hathaway Travel Protection nói ''rất khó để có tội phạm nếu không có thủ phạm và nạn nhân''. Dù vậy, Canada cũng có nhiều loài động vật hoang dã nguy hiểm như gấu, nai sừng tấm hay xuất hiện ở đường cao tốc xuyên quốc gia. Ảnh: Kayak

Ireland có vị trí không đổi so với năm trước. Điểm đáng quan tâm khi du lịch Ireland là những con đường cực kỳ hẹp, có thể gây khó khăn với người nước ngoài. Tuy nhiên, việc du lịch Ireland cũng dễ dàng và du khách không cần một hướng dẫn viên du lịch để khám phá. Ảnh: Lonely Planet

Thụy Sĩ giảm ba bậc so với năm trước. Các thành phố lớn của Thụy Sĩ như Basel, Zurich, Bern hay Geneva có mức độ an toàn từ 85-90%, theo công ty công nghệ GeoSure Global. Tuy nhiên, trộm cắp vẫn là điều khó tránh nếu du lịch tới đây. Ngoài ra, tuyết lở và lũ lụt thường xuyên xảy ra trong vài năm trở lại đây cũng là điều cần lưu tâm. Ảnh: Railbookers

New Zealand thăng 5 hạng so với năm trước. Vị trí biệt lập còn hơn Australia khiến tỷ lệ du khách gặp phải tội phạm ngẫu nhiên giảm đi đáng kể. Ảnh: Business Traveler USA

Đức thăng 11 hạng so với năm trước lên vị trí thứ 6, được đánh giá cao vì ''có trật tự, quản lý tốt và rất nhiều khách du lịch. Các thành phố phổ biến với du khách có mức an toàn cao và vùng nông thôn còn an toàn hơn nữa. Ảnh: Lonely Planet

Na Uy vẫn nằm trong top 10 dù giảm 5 bậc so với năm trước. Ngoài Oslo - một trong những thủ đô an toàn nhất châu Âu, cả nước hầu hết là vùng nông thôn. Phía bắc của Na Uy có hơn 220.000 con tuần lộc và rất ít người. Nếu du lịch tới vùng Svalbard nổi tiếng ở phía bắc, du khách sẽ gặp nhiều nguy hiểm nếu bị ốm do thiếu cơ sở y tế. Ảnh: Expedia

Nhật Bản xếp thứ 9 so với 12 năm ngoái và các chuyên gia nhận xét ''đây là ngoại lệ hiếm hoi của quy tắc chỉ quốc gia thưa dân mới an toàn''. Nhật Bản trong top 50 quốc gia có mật độ dân số cao nhất nhưng tỷ lệ giết người thấp thứ 12 toàn cầu. Ảnh: Bnesim

Đan Mạch: tụt hai bậc so với năm trước, vẫn là quốc gia đáng đến với những người dân theo tinh thần Hygge luôn nồng nhiệt chào đón du khách. Điều duy nhất cần lưu tâm về an toàn là không rẽ phải khi đèn đỏ. Ảnh: Goaway Travel