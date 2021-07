Xót xa nghệ sĩ Việt "mùa Covid": Người ăn cơm nguội cả tháng, người không dám nằm viện vì tốn kém

Thứ Bảy, ngày 24/07/2021 00:14 AM (GMT+7)

Nghệ sĩ Mạc Can, Hoàng Lan, Hồng Sáp trải lòng về những khó khăn gặp phải trong thời điểm dịch Covid-19.

Khi các sự kiện nghệ thuật ngừng hoạt động, điều đó đồng nghĩa với việc thu nhập của giới nghệ sĩ bị ảnh hưởng. Nhiều nghệ sĩ lớn tuổi đã lâm cảnh khó khăn, túng thiếu trong “mùa Covid" năm nay.

Nghệ sĩ Mạc Can: “Ăn cơm nguội cả tháng”

Nghệ sĩ Mạc Can sinh năm 1945, gây ấn tượng với khán giả thông qua các vai diễn trong truyện cổ tích Việt Nam, phim Đất phương Nam... Ngoài ra ông còn là nhà văn với nhiều tác phẩm tiểu biểu như Tấm ván phóng dao, Những bầy mèo vô sinh... Hiện tại, nam nghệ sĩ có cuộc sống khó khăn, bệnh tật bủa vây, phải ở nhà thuê, khi bệnh thì nhờ em gái chăm sóc. Ông sống chủ yếu bằng tiền nhuận bút và cát sê đóng phim.

Nghệ sĩ Mạc Can chiến đấu với nhiều căn bệnh hiểm nghèo ở tuổi xế chiều.

Trước đó, diễn viên 75 tuổi từng lên tiếng về thông tin “đói đến mức không có rau ăn”, phải xin các vai diễn lớn nhỏ: “Tính tôi tự trọng, tôi không xin một đồng xu nào của ai hết. Tôi cảm thấy tôi còn sống được, dù khó cách mấy cũng không xin. Thứ hai là tôi không xin vai, dù có quen biết cách mấy. Tôi không cho phép tôi làm điều đó".

Được biết, từ sau khi biết bệnh tình của mình, sức khỏe của nghệ sĩ Mạc Can yếu đi nhiều hơn, cần phải có xe đẩy và người dìu đi. Chia sẻ về cuộc sống cá nhân, nghệ sĩ Mạc Can cho biết, do dịch bệnh ngày càng phức tạp nên từ lâu ông không có show diễn, ảnh hưởng nhiều đến kinh tế để trang trải cuộc sống và điều trị bệnh.

Do bệnh tật cùng với ảnh hưởng của dịch Covid nên cuộc sống của nghệ sĩ rơi vào cảnh túng thiếu.

Đã gần một tháng rồi tôi chỉ toàn ăn cơm nguội, cộng thêm bệnh gout cũng khiến chân tôi khập kễnh, khó khăn trong việc đi lại nên thường chỉ quanh quẩn trong nhà, hạn chế ra ngoài” , nghệ sĩ chia sẻ. Ông cho biết tự uống thuốc và tập luyện tại nhà.

Mang trong mình nhiều căn bệnh của tuổi già nhưng nghệ sĩ Mạc Can vẫn rất hài hước và đáng yêu mỗi khi gặp gỡ mọi người. Nghệ sĩ Mạc Can nhắn nhủ các anh chị em nghệ sĩ cố gắng vượt qua đại dịch Covid-19 lần này và mong những người làm nghệ thuật đừng bỏ nghề và cố gắng phục vụ khán giả hết tâm, hết lòng.

Nghệ sĩ Hoàng Lan – Không nằm viện vì sợ tốn kém

Hoàng Lan từng gây ấn tượng với các vai diễn chủ yếu là phản diện, đặc biệt là loạt chương trình "Trong nhà ngoài phố" nổi tiếng một thời của Đài truyền hình TP.HCM. Tuy nhiên, một thời gian dài khán giả không còn thấy Hoàng Lan xuất hiện cho đến khi tin nữ nghệ sĩ đang chống chọi với đủ thứ bệnh khiến không những đồng nghiệp mà công chúng đều thương cảm.

Hoàng Lan ở nhờ chỗ người em ở quận 11 sau khi không còn đủ tiền thuê nhà.

Từ ngày xa rời sân khấu, ban đầu nữ nghệ sĩ còn cầm cự bằng tiền dành dụm đi diễn nhiều năm. Đến khi bệnh tật làm của cải lần lượt vơi đi, lại không có chồng con còn người thân ai cũng nghèo, bà buộc phải tự mình kiếm sống qua ngày.

Khoảng 2 năm trở lại đây, Hoàng Lan thuê mặt bằng nhỏ ở chung cư Ngô Gia Tự (quận 10) để mở quán ăn bình dân "kiếm đồng ra đồng vào". Tuy nhiên, đại dịch COVID-19 cũng tước đi nguồn sống lay lắt của bà. Do buôn bán ế ẩm dần đến không còn đủ tiền thuê nhà, nữ nghệ sĩ buộc lòng đóng cửa quán. Tháng 9/2020 khi bệnh tật trở nặng, nữ nghệ sĩ quay trở lại bệnh viện.

Chi phí thuốc men và sinh hoạt hàng ngày của nghệ sĩ phải nhờ vào tiền từ thiện nên bà không có ý định quay trở lại bệnh viện.

Hiện tại, Hoàng Lan đang ở tạm một phòng trọ tại chung cư quận 11. Trước Tết, bệnh viện khuyến cáo bà về nhà dưỡng bệnh do dịch Covid-19. Em nuôi của nghệ sĩ Hoàng Lan cho biết cuộc sống của bà gặp nhiều khó khăn. Mọi chi phí sinh hoạt, thuốc men đều phải nhờ vào tấm lòng của những nhà hảo tâm. Do mắc nhiều bệnh, đi đứng bất tiện và tốn kém chi phí điều trị nên nghệ sĩ Hoàng Lan có ý định không nhập viện nữa.

Nghệ sĩ Hồng Sáp – 85 tuổi vẫn bươn chải vì cảnh nghèo

Nghệ sĩ Hồng Sáp sinh năm 1937 tại Hà Nội, khi 14 tuổi bà đã bước lên sân khấu cải lương với vai trò diễn viên múa minh họa. Sau nhiều năm cố gắng thì cuối cùng nữ nghệ sĩ cũng được đảm nhận vai chính và vai thứ chính trong các vở diễn: Tấm Cám, Tình sử A Nàng, Lá chắn biên thùy, Sấm dậy hận lòng thơ, Hai dòng sữa mẹ,… Ngoài ra, bà còn tham gia góp mặt trong một số bộ phim truyền hình như: Dốc Tình, Xóm cào cào, Mùi ngò gai, Tình cha con, Mây trắng ngang trời,…

Nữ nghệ sĩ nổi tiếng với nhiều vai diễn ấn tượng.

Được biết, lúc trước nữ nghệ sĩ sống ở đình Nhơn Hòa, quận 1, TP. HCM. Sau này thì bà không được ở đó nữa nên phải đi thuê một căn phòng nhỏ ở quận 7 và hàng tháng nghệ sĩ Hồng Sáp phải chi trả khoảng 3 triệu đồng tiền nhà.

Nói về cuộc sống hiện tại của mình, nữ nghệ sĩ bộc bạch, thỉnh thoảng bà mới có vai diễn và được gọi đi quay còn thường ngày thì bà làm việc tại phòng cho thuê trang phục. “Tôi không có lương tháng, chỉ là ai đến mướn đồ, tôi đi theo phụ bận thì một ngày được 300.000 đồng tiền công. Nếu không ai mướn thì đói. Một năm qua, thỉnh thoảng, tôi mới được đi làm. Cuộc sống bấp bênh, tôi chỉ mong có show để kiếm sống qua ngày” – Nghệ sĩ Hồng Sáp bày tỏ.

Nghệ sĩ Hồng Sáp 85 tuổi vẫn bươn chải kiếm tiền vì cảnh nghèo.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid, cuộc sống của nữ nghệ sĩ lâm vào cảnh túng thiếu, khó khăn khi không có thu nhập hàng ngày. Nghệ sĩ Hồng Sáp chia sẻ, nhiều năm nay căn bệnh thấp khớp đã khiến bà không đi lại nhiều được. Mỗi tháng bà nhận được hơn một triệu đồng từ Hội sân khấu TP. HCM. Và thỉnh thoảng thì nghệ sĩ Hồng Sáp cũng được một số đồng nghiệp và khán giả hỗ trợ 1-2 triệu đồng.

