Xôn xao hình ảnh tang lễ Phương Mỹ Chi, nữ ca sĩ bức xúc nói câu này

Chủ Nhật, ngày 03/10/2021 09:51 AM (GMT+7)

Phương Mỹ Chi bức xúc khi bị các YouTuber, trang tin lá cải tung tin qua đời.

Những ngày vừa qua, showbiz Việt bàng hoàng trước sự ra đi của ca sĩ Phi Nhung. Trên mạng xã hội, bạn bè, đồng nghiệp cùng người hâm mộ liên tục gửi lời tiễn đưa, xót thương nữ ca sĩ.

Trong lúc chưa hết đau thương vì Phi Nhung, mới đây, dư luận lại bức xúc vì Phương Mỹ Chi bị đồn qua đời vì mắc Covid-19. Cụ thể, một số kênh YouTube đã cắt ghép hình ảnh của nữ ca sĩ cho vào ảnh thờ, kèm tiêu đề: “Phương Mỹ Chi qua đời”.

Bức xúc trước thông tin sai sự thật, Phương Mỹ Chi chụp lại video ác ý về mình rồi đăng lên story Instagram: “Sao ác quá ta? Không hiểu luôn? Ghi mấy tin này thì được gì ta?”.

Trước đó, Phương Mỹ Chi cũng chia sẻ về việc bị trù ẻo qua đời do nhiễm Covid-19. Cô nhắn nhủ lại người đã nhắn tin kém duyên: “Bệnh này nguy hiểm lắm, em đừng trù người khác. Chị may mắn bình an rồi”.

Hồi tháng 8/2021, Phương Mỹ Chi cho biết gia đình cô đều đã bị nhiễm Covid-19 và tự chữa trị dưới sự hướng dẫn của bác sĩ. Thông báo này khiến khán giả phần nào bớt lo lắng, bởi trước đó, cô ruột của nữ ca sĩ là Quế Như đã không thể qua khỏi sau khi nhiễm bệnh: "Một tháng Chi cảm thấy khá là đau buồn vì mình mất đi 2 người thân. Đó cũng là một áp lực tâm lý lớn dành cho gia đình Chi nhưng Chi đã cố gắng động viên cả nhà để mọi người có một tinh thần tốt nhất để vượt qua dịch bệnh".

Không chỉ Phương Mỹ Chi, rất nhiều sao Việt từng bị các YouTuber, trang tin lá cải tung tin qua đời như NSND Hồng Vân, NSƯT Hoài Linh, nhạc sĩ Trần Tiến… Đây là hành vi đáng lên án, cần có biện pháp để chấn chỉnh trong thời gian tới.

