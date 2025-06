Sốc: 1 nam ca sĩ Trung Quốc "khinh khỉnh" ra mặt khi xem Phương Mỹ Chi hát

Phương Mỹ Chi đang đại diện Việt Nam tham gia chương trình Sing! Asia 2025. Sau nghi vấn nữ ca sĩ 2K3 bị giám khảo Trương Lương Dĩnh và Tô Hữu Bằng chèn ép, cư dân mạng tiếp tục soi ra thí sinh Chu Phi Ca trong Sing! Asia luôn có thái độ thiếu tôn trọng, gây tranh cãi với giọng ca Vũ Trụ Có Anh. Tuy nhiên, liệu những nghi vấn khiến MXH dậy sóng này có thật sự phản ánh đúng bản chất sự việc?

Tranh cãi Chu Phi Ca "thái độ" ra mặt với Phương Mỹ Chi

Phương Mỹ Chi xuất hiện ở Sing! Asia từ tập 3, tức Trạm Vịnh Hạ Long (Việt Nam) do Đan Trường, Tô Hữu Bằng, Trương Lương Dĩnh làm giám khảo. Trong tập này, đối thủ đầu tiên của Phương Mỹ Chi chính là Chu Phi Ca. Chung cuộc, cô đã giành chiến thắng áp đảo 16-8 trước ca sĩ người Trung Quốc. Trên sân khấu, sau khi được công bố thua cuộc trước Phương Mỹ Chi, Chu Phi Ca không vui ra mặt, thở dài thất vọng.

Sau đó, Phương Mỹ Chi đụng độ Miyuna (Nhật Bản). Với tiết mục Rock Hạt Gạo, đại diện Việt Nam giành chiến thắng sít sao trước Miyuna. Phương Mỹ Chi giành được 13 phiếu bầu, còn thí sinh Nhật Bản được 11 phiếu bầu. Đối với chiến thắng của Phương Mỹ Chi, Chu Phi Ca được cho là tỏ thái độ không phục, coi thường năng lực của nữ ca sĩ 2K3 khi nói rằng: "Cô ấy có lẽ chưa bao giờ nghe Miyuna hát. Nhưng cuối cùng, cô ấy nhận được 12 phiếu bầu trực tiếp từ các giám khảo online để lội ngược dòng... Cô ấy hãy cẩn thận...".

Thái độ của Chu Phi Ca với Phương Mỹ Chi gây tranh cãi trái chiều trên MXH

Đến tập 4, ở trạm Singapore, Phương Mỹ Chi đã để thua cách biệt với tỷ số 3-20 trước Vương Hoằng Hạo. Chứng kiến Vương Hoằng Hạo đánh bại Phương Mỹ Chi, Chu Phi Ca liền dùng vô số từ ngữ hoa mỹ ca ngợi đồng hương. Thái độ ứng xử khác biệt 1 trời 1 vực của Chu Phi Ca đối với chiến thắng của Phương Mỹ Chi so với các thí sinh khác khiến netizen Việt không khỏi bức xúc, chỉ trích nam ca sĩ này dữ dội.

Nạn nhân của chiêu trò cắt ghép?

Bên cạnh sự giận dữ đám đông, cũng có không ít ý kiến bênh vực Chu Phi Ca. 1 số người chỉ ra rằng Chu Phi Ca vốn sở hữu gương mặt trông hơi cao ngạo và thường hay cười nhếch mép. Điều này khiến người xem dễ hiểu lầm anh thiếu thiện chí với Phương Mỹ Chi.

Hơn nữa, nếu chỉ dựa vào những phát ngôn và biểu cảm ngắn ngủi của Chu Phi Ca trong Sing! Asia, khó có thể khẳng định 100% rằng nam ca sĩ Trung Quốc này có thái độ lồi lõm, không ưa và cố tình "dìm" năng lực của đại diện Việt Nam. Không loại trừ khả năng video đã bị cắt ghép nhằm tạo drama, thu hút sự chú ý. Nếu không có bằng chứng rõ ràng từ toàn bộ footage (cảnh quay chưa chỉnh sửa), việc khẳng định Chu Phi Ca coi thường Phương Mỹ Chi là điều cần phải thận trọng, không nên suy đoán dựa trên cảm xúc cá nhân mà công kích hay vùi dập nam ca sĩ này.

1 phân cảnh lướt qua trên màn hình không thể hiện toàn bộ bối cảnh cảm xúc, tương tác và diễn biến của thí sinh trong suốt cuộc thi. Cho nên, không thể dựa vào 1-2 nhận xét hay biểu cảm của Chu Phi Ca để quy chụp, kết luận nam ca sĩ Trung Quốc có thái độ kém văn minh và thân thiện với Phương Mỹ Chi

Cũng cần phải nhớ rằng, "đặc sản" của các game show xứ tỷ dân đó chính là cắt ghép, chỉnh sửa nội dung nhằm gây sự chú ý. Giữa thời buổi show truyền hình cạnh tranh khốc liệt, cũng vì lợi nhuận và tỷ suất người xem, ekip sản xuất thường dàn dựng 1 số tình huống có chi tiết gây tranh cãi nhắm vào người tham gia. 1 trong những chiêu thức được các ekip sản xuất tận dụng triệt để đó chính là biên tập, cắt ghép "râu ông này cắm cằm bà kia" để biến thí sinh, nghệ sĩ nào đó trở nên hấp dẫn hoặc drama hơn. Qua bàn tay chỉnh sửa, cắt ghép của nhà đài Trung Quốc, không ít ngôi sao xứ tỷ dân như biến thành con người khác, thậm chí trở thành kẻ thị phi, gây rối khi có nhiều phát ngôn và hành động gây tranh cãi. Cách thức biên tập, cắt ghép quá tay này không ít lần làm ảnh hưởng xấu đến hình ảnh nghệ sĩ, khiến người trong cuộc cũng phải lên tiếng phản đối.

Năm 2019, Angelababy và Chung Sở Hi từng vướng nghi vấn mâu thuẫn trong show truyền hình Keep Running. Ồn ào nổ ra từ 1 cảnh quay bị cắt ghép mập mờ của ekip chương trình. Chung Sở Hi bị tố lợi dụng cảnh quay giơ tay tát đàn chị ngay trước ống kính. Sau đó, 2 nghệ sĩ buộc phải lên tiếng đính chính, yêu cầu tổ sản xuất đăng tải video gốc để dư luận không phóng đại và hiểu sai về vụ việc.

Nói đến show truyền hình có chiêu trò cắt ghép ám ảnh và gây phẫn nộ nhất Trung Quốc không thể không nhắc đến Sự Ra Đời Của Diễn Viên. Chương trình này từng vấp phải sự phản đối từ khán giả khi cắt ghép và đăng tải những phân đoạn gây tranh cãi quá đà như chuyện Tân Chỉ Lôi nói không phục khi để thua Thư Kỳ, Vương Tuấn Khải "bật lại" đàn chị, Trịnh Sảng bật cười điên dại trong lúc diễn xuất... Những ồn ào biên tập ác ý và câu view này khiến chương trình Sự Ra Đời Của Diễn Viên từng có thời gian bị khán giả quay lưng, rating lao dốc thảm hại.

Rất nhiều nghệ sĩ Trung Quốc bị bóp méo hình tượng vì sự chỉnh sửa quá đà của đơn vị sản xuất các show truyền hình

Tóm lại sự bảo vệ, yêu thương của khán giả dành cho Phương Mỹ Chi là điều đáng quý. Nhưng để công bằng và giữ vững hình ảnh văn minh của cộng đồng mạng Việt, chúng ta cũng nên chờ đợi thêm phản hồi chính thức từ chương trình, tránh đưa ra kết luận và công kích bất kỳ ai khi mọi thứ chưa rõ ràng. Quan trọng hơn cả, với những gì đang thể hiện, Phương Mỹ Chi cho thấy cô có đủ tài năng, thực lực để tỏa sáng ở đấu trường âm nhạc châu Á và khiến mọi người phải nể phục.