Vụ ca sĩ Vy Oanh kiện bà Phương Hằng có diễn biến đáng chú ý

Thứ Sáu, ngày 17/12/2021 09:33 AM (GMT+7)

Thông tin mới nhất về đơn kiện “Tranh chấp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng” giữa ca sĩ Vy Oanh và Tổng giám đốc Đại Nam thu hút nhiều sự chú ý.

Mới đây, Tòa án nhân dân (TAND) quận 1 (TP.HCM) vừa ban hành quyết định chuyển hồ sơ vụ án “tranh chấp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng” giữa nguyên đơn là ca sĩ Vy Oanh khởi kiện bà Nguyễn Phương Hằng (Tổng giám đốc Khu du lịch Đại Nam), sang TAND quận 3 thụ lý theo thẩm quyền.

Quyết định của TAND quận 1 (TP.HCM) về việc chuyển hồ sơ vụ án (Ảnh: NVCC)

Theo Quyết định, căn cứ vào kết quả xác minh của Công an phường Bến Nghé quận 1 và Công an phường Võ Thị Sáu quận 3, bị đơn là bà Nguyễn Phương Hằng có hộ khẩu thường trú tại phường Bến Nghé quận 1 nhưng thực tế bà Hằng đang cư trú tại phường Võ Thị Sáu, quận 3. Do đó, vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của TAND quận 3.

Chia sẻ với chúng tôi, ca sĩ Vy Oanh cho biết: “Hiện mọi việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra và Tòa án tiếp nhận và tiến hành các bước xử lý đúng người đúng tội. Cho đến nay, vụ việc của tôi vẫn rất đúng trình tự thủ tục và đúng thời hạn. Tôi được biết phía Cơ quan Cảnh sát điều tra gần như đã hoàn tất hồ sơ thủ tục xác minh tài liệu chứng cứ, hoàn thành xong các thủ tục bắt buộc để xử lý người bị tố giác là bà Nguyễn Phương Hằng. Bản thân Vy Oanh luôn tin vào sự làm việc nghiêm minh của cơ quan chức năng và tin vào pháp luật Việt Nam không để kẻ ác lộng hành, không ai có thể chà đạp, vu khống và làm nhục danh dự của người khác một cách vô căn cứ và dai dẳng như vậy”.

Trước đó, TAND quận 1 nhận đơn khởi kiện của ca sĩ Vy Oanh gửi đến, có nội dung yêu cầu bà Nguyễn Phương Hằng xin lỗi, bồi thường tổn thất. Vì nữ doanh nhân Bình Dương nhiều lần phát trực tuyến (livestream) và sử dụng ngôn ngữ phản cảm, suy đoán vô căn cứ, nhằm bôi nhọ, vu khống Vy Oanh với loạt từ ngữ khiếm nhã như “đẻ thuê”, “làm bé”, “giật chồng”,...

Song song với nộp đơn khởi kiện bà Hằng ra TAND Q.1, ngày 25.10, ca sĩ Vy Oanh cùng luật sư đã đến trực tiếp Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM để gửi đơn đề nghị Công an TP.HCM xác minh, khởi tố vụ án và khởi tố bị can với bà Nguyễn Phương Hằng với các tội danh “Làm nhục người khác”, “Vu khống” và “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

