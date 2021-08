Vợ "streamer giàu nhất Việt Nam" bức xúc đáp trả tin đồn lộ ảnh trong "clip nóng"

Thứ Ba, ngày 31/08/2021 14:42 PM (GMT+7)

Đây không phải lần đầu tiên Xoài non vướng phải tin đồn nhạy cảm.

Ngoài xinh đẹp, nổi tiếng, Xoài non (Phạm Thùy Trang) còn có chuyện tình yêu và hôn nhân đẹp như mơ. Cuối tháng 11 năm ngoái, hot girl sinh năm 2002 này đã lên xe hoa với Xemesis (anh chàng được mệnh danh là streamer giàu nhất Việt Nam) bằng hôn lễ tiền tỷ. Hậu về chung nhà, cuộc sống của người đẹp và chồng nhận được rất nhiều sự quan tâm, chú ý của dân mạng. Bên cạnh những lời khen ngợi về độ giàu có, hạnh phúc của cặp đôi thì cũng có không những bình luận trái chiều, tin đồn thất thiệt về Xoài non.

Xoài non sở hữu nhan sắc lai Tây, thân hình quyến rũ và làn da trắng mịn

Trước những phản ứng tiêu cực, chỉ trích hay tin đồn không hay về mình, Xoài non luôn thẳng thắn đáp trả nhằm bảo vệ danh dự. Mới đây nhất, bà xã "streamer giàu nhất Việt Nam" này lại tiếp tục gây chú ý khi đăng tải một dòng trạng thái dài trên Instagram cá nhân, đáp trả tin đồn xuất hiện trong clip nhạy cảm ghi lại cảnh một nhóm cô gái với hành vi khỏa thân kéo dài 17 giây, được lan truyền rộng rãi trên MXH.

Theo đó, người đẹp 2k2 này đã quay lại ảnh màn hình của một kênh TikTok đưa tin về đoạn clip "nóng" nêu trên lên story cùng lời đáp trả "cực gắt". "Xàm ghê, chẳng hiểu sao mấy bác vẫn khăng khăng đây là tôi. Nghĩ sao mà tôi đi làm mấy chuyện tào lao này để PR bẩn cho bản thân? Bác nào có bằng chứng đưa lên hết đó là tôi thì nói gì tôi cũng nghe nhá. Cây ngay không sợ chết đứng". - Xoài non khẳng định bản thân không phải là cô gái trong clip.

Hot TikToker Lê Bống cũng bị đồn có mặt trong clip này

Trong story này, Xoài Non một lần nữa khẳng định bản thân còn trinh nguyên khi về nhà chồng như chia sẻ trước đây là sự thật: "Bộ chưa quen ai còn trinh nên không chấp nhận được sự thật người ta như vậy à? Đừng đi chửi người ta sau này coi chừng vác nợ về nhà đấy".

Gặp không ít thị phi nhưng Xoài non luôn thẳng thắn đối mặt và giải quyết

Bên cạnh đó, Xoài non cũng gây chú ý khi khẳng định bản thân còn "trinh nguyên" trước lúc lấy chồng khi trả lời câu hỏi của dân mạng trong game "Have You Ever... ?" (tạm dịch: Bạn đã bao giờ... chưa?) trên trang cá nhân. Hot girl này còn nhấn mạnh thêm: "Chưa, Hiếu là người đầu tiên. Trang không thoáng trong chuyện này đối với bản thân. Còn đối với mọi người thì Trang bình thường, không quan tâm."

Trước đó không lâu, Xoài non cũng bị nghi vấn lộ ảnh 18+. Cô nhanh chóng lên tiếng trên trang cá nhân đó là ảnh fake (ảnh giả, ghép) và đính kèm hình ảnh gốc của bức ảnh bị ghép đang bị lan truyền để làm rõ. Trước 1001 những bình luận trái chiều về chuyện con cái, ăn bám chồng, tích trữ đồ ăn,... hầu hết Xoài non đều đính chính, đáp trả rõ ràng trên trang cá nhân.

Hiện tại, sau gần 1 năm làm vợ Xemesis, Xoài non đang có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, được nhà chồng yêu thương.

Chia sẻ về Xoài non tại chương trình “Vợ chồng son”, Xemesis từng nói: “Em luôn tin tưởng là em không bao giờ muốn vợ thay đổi điều gì cả trừ cái đấy là điều tự nhiên. Bởi vì em nghĩ đây là mình yêu, mình thương và mình muốn cưới người này cũng bởi vì chính là bản thân họ. Tất nhiên điều tốt hay điều xấu của họ cũng là thứ mà khiến mình quyết định cưới người này, để kêu thay đổi điều gì đó thì em không bao giờ muốn”.

