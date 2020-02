Vợ Phan Văn Đức cầm cả xấp tiền đi mua vàng, khoe chồng tặng quà đắt đỏ

Thứ Ba, ngày 04/02/2020 13:36 PM (GMT+7)

Bà xã cầu thủ Phan Văn Đức khoe cả xấp tiền đi mua vàng, hé lộ cuộc sống giàu sang sau khi kết hôn.

Ngày vía thần tài, các nàng WAGs cũng tranh thủ đi mua vàng để cầu may mắn, tài lộc trong năm Canh Tý 2020. Sáng 3/2, trên Facebook cá nhân, cô nàng Võ Thị Nhật Linh - vợ mới cưới của tiền vệ Phan Văn Đức cập nhật hình ảnh đi mua vàng theo trend ngày vía thần tài (Ngày mồng 10 Tết âm lịch hằng năm) giống như bao người khác.

Cô dâu mới khoe trên Facebook cá nhân bức ảnh mình cầm trong tay một xấp tiền toàn tờ 500 nghìn cỡ phải đến mấy chục triệu để đi mua vàng cầu may mắn, tài lộc vào nhà trong năm.

Nhật Linh (vợ Phan Văn Đức) cầm cả xấp tiền đi mua vàng ngày vía thần tài.

Ngoài ra, cô nàng còn nhân tiện khoe luôn chuyện được chồng tặng quà đắt tiền. Nhật Linh đăng ảnh điện thoại mới với lời dẫn đầy tự hào: "Nhân ngày vía thần tài và quà Valentine sớm một chút. Cảm ơn anh bạn thân yêu". Quà mà Văn Đức tặng vợ nhân dịp lễ tình nhân sắp tới là chiếc điện thoại Iphone 11 giá trị trên dưới 20 triệu đồng.

Bà xã chàng cầu thủ khoe quà chồng tặng nhân ngày Valentine.

Cùng ngày lên xe hoa 30/1, Nhật Linh cũng khiến dân mạng bất ngờ khi chia sẻ đang mang thai con đầu lòng. Người đẹp xứ Nghệ viết trên trang cá nhân: "Cũng chẳng phải bác sĩ bảo cưới, chúng mình hoàn toàn vô tư cưới khi chưa có bất cứ chuyện gì xảy ra như mọi người đồn đoán lâu nay. Mình biết tin có em bé cận ngày đám".

Văn Đức - Nhật Linh dính tin đồn hẹn hò vào tháng 8/2019. Sau chưa đầy 5 tháng, đôi trẻ xác nhận thông tin chính thức về chung một nhà.

Cặp đôi chính thức nên duyên vợ chồng ngày 30/1 vừa qua.

Trước khi được chú ý với thông tin hẹn hò cùng tiền đạo CLB Sông Lam Nghệ An, Nhật Linh từng là cô giáo thực tập được dân mạng quan tâm nhờ ngoại hình ưa nhìn. Sau khi tốt nghiệp chuyên ngành Sư phạm Giáo dục Mầm non của Cao đẳng Sư phạm Nghệ An, bà xã Văn Đức hiện làm công việc chuyên viên trang điểm.

Trước đó, cộng đồng mạng đã không ngừng trầm trồ trước số quà cưới mà cô dâu trẻ của Văn Đức nhận được. Nhật Linh khoe bức ảnh vàng treo kín tay, trĩu cổ sau đám hỏi, còn vui vẻ: "Lấy chồng cho bằng bạn bằng bè!". Nhìn số vàng Nhật Linh đeo, người ta đùa rằng cưới xin chính là cách làm giàu nhanh nhất.

Lấy chồng xong bỗng... giàu có thế này kể cũng sướng nhỉ?

Nhật Linh đang trải qua những ngày tháng hạnh phúc sau đám cưới. Cô nàng cảm thấy khá hoà hợp với gia đình chồng, khẳng định "ai bảo lấy chồng là khổ". Cô dâu sinh năm 1998 lại khoe được chồng yêu chiều nhất mực, có thể nói năm Canh Tý 2020 đến với Nhật Linh bằng toàn những điều hạnh phúc, vui vẻ.

