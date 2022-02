Tuấn Hưng được vợ CEO "thưởng nóng" hàng tỷ đồng làm quà Valentine

Tuấn Hưng khéo léo nói về món quà của vợ: "Quan trọng là vợ yêu và chiều ạ".

Hôm nay 14/2 - ngày lễ Tình nhân (Valentine), dàn sao Việt hạnh phúc khoe quà tặng của nửa kia lên mạng xã hội. Trưa cùng ngày, ca sĩ Tuấn Hưng đăng tải loạt ảnh bên bà xã cùng lời yêu ngọt ngào: "Nếu anh được lựa chọn thì anh vẫn sẽ chọn em. Cảm ơn em đã yêu và chấp nhận con ngựa bất kham như anh để hôm nay chúng mình luôn yêu nhau và vì nhau".

Tuấn Hưng khoe món quà của bà xã

Giọng ca 7X khẳng định hạnh phúc đến một cách tự nhiên nhưng không tự nhiên tồn tại, những gì vợ chồng anh có được hôm nay là nhờ nỗ lực vun đắp từng ngày: "Chúng ta đã cố gắng vun đắp từng ngày để có một mái ấm tốt đẹp nhất có thể. Với anh chỉ có thể là yêu".

Trong đó, đáng chú ý là hình ảnh chuyển khoản có tên người thụ hưởng là Tuấn Hưng cùng nội dung: "Happy Valentine". Số tiền chuyển khoản đã được nam ca sĩ che mờ, nhưng nhiều người vẫn dễ dàng đoán ra đó là 3 tỷ bởi số 3 cùng 3 dấu phẩy phía sau (tương đương dấu cách của 9 số 0).

Bên dưới chia sẻ của Tuấn Hưng, không ít bạn bè, đồng nghiệp bày tỏ sự ngưỡng mộ trước tình yêu và món quà khủng của nữ CEO Thu Hương: "3 tỷ luôn ạ", "Anh che kín quá nên ai cũng đoán được 3 tỷ kìa",... Đáp lại, Tuấn Hưng khéo léo nói: "Quan trọng là vợ yêu và chiều ạ".

Bà xã Tuấn Hưng dành nhiều lời ngọt ngào đến nam ca sĩ

Trong khi đó, bà xã Tuấn Hưng cũng dành lời tình tứ cho chồng: "Ngựa bất kham lại gặp ngựa điên và chúng ta lại là những mảnh ghép không thể thiếu trong cuộc sống này. Chúng ta đang chứng minh một điều chỉ cần có tình yêu chân thành, vợ chồng cùng nhau thấu hiểu và cố gắng, thuận vợ thuận chồng tát biển Đông cũng cạn. Cảm ơn thần tài của vợ, người chồng, người bố của các con, người tri kỷ luôn bên cạnh và yêu vợ".

Thu Hương nhiều lần tặng quà cho ông xã từ tiền mặt đến hàng hiệu đắt đỏ. Hồi Giáng sinh năm ngoái, Tuấn Hưng hạnh phúc khoe món quà của vợ là chiếc đồng hồ hàng hiệu: "Yêu nhau là cứ phải ở bên cạnh nhau và dành mọi thứ tốt nhất cho nhau. Cảm ơn vợ yêu về món quà Giáng sinh sớm tuyệt vời".

Nam ca sĩ cũng từng khoe những món đồ hiệu được bà xã tặng lên mạng xã hội: "Về nhà vợ thấy nắng nôi nhem nhuốc liền nói: Nằm xuống và nhắm mắt lại, mẹ đắp mặt nạ cho. Xong nhìn qua góc nhà có mấy cái túi, mình lại hỏi: "Mẹ mới shop về à", vợ cười và bảo: "Tặng bố đấy". I love you so much", nam ca sĩ viết. Món quà mà cựu hot girl Thu Hương tặng chồng là áo phông, giày đinh tán của Christian Louboutin có giá không dưới 30 triệu đồng, mẫu giày trắng của Dolce&Gabbana có giá 26 triệu đồng.

Chiếc điện thoại Vertu có giá từ 4.500 USD đến 60.000 USD anh được bà xã tặng.

Đôi giày Louboutin Tuấn Hưng được tặng sinh nhật có thiết kế đính đá và đinh tán lấp lánh, với màu sắc nổi bật có giá 1.000 đến 1.500USD (tương đương 24 triệu đến 36 triệu).

Tuấn Hưng là cựu thành viên của ban nhạc "Quả dưa hấu". Sau khi hoạt động solo, anh có trong tay nhiều bản hit và trở thành nghệ sĩ nổi tiếng trong làng nhạc Việt. Anh cũng được người hâm mộ đặt biệt danh là "ngựa hoang của showbiz" hay "ca sĩ đào hoa" bởi luôn có nhiều người đẹp vây quanh. Trải qua nhiều mối tình, giọng ca sinh năm 1978 bị “trói buộc” bởi Thu Hương (Hương Baby) – một hot girl xinh đẹp của Hà thành.

Cặp đôi chính thức lên xe hoa năm 2014 và đến hiện tại đã có 3 con. Kể từ khi kết hôn, Thu Hương lùi về hậu trường làm chỗ dựa vững chắc cho chồng và chăm sóc các con, kinh doanh riêng. Đến thời điểm này, cô đã có sự nghiệp kinh doanh đáng nể ở lĩnh vực làm đẹp và ẩm thực.

Hương Baby và Tuấn Hưng hạnh phúc bên nhau

Cựu hot girl cho biết khi mới cưới, vợ chồng cãi nhau rất nhiều vì mâu thuẫn trong cuộc sống và cả hai đều có cá tính mạnh, đã quen cuộc sống tự do: “Ai cũng đòi hỏi người kia phải làm theo ý mình, chẳng ai chịu nhường ai nên những mâu thuẫn cứ ngày một nhiều hơn”, Hương Baby kể. Phải mất 3 năm cả hai mới dần có sự thấu hiểu, hòa hợp hơn trong cuộc sống. Tuấn Hưng giảm bớt các hoạt động giải trí, dành thời gian chăm sóc các con và hỗ trợ công việc kinh doanh của vợ.

