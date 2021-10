Trước khi qua đời, ca sĩ Phi Nhung để lại di nguyện gì khiến ai cũng nghẹn ngào xúc động?

Thứ Năm, ngày 14/10/2021 09:46 AM (GMT+7)

Con gái Phi Nhung đã thay mặt gia đình gửi lời cảm ơn đến mọi người sau lễ tang của mẹ ruột được tổ chức tại chùa Huệ Quang (Mỹ).

Rạng sáng 13.10 (giờ Việt Nam), lễ tang của Phi Nhung đã được tổ chức long trọng tại chùa Huệ Quang ở Mỹ. Nhiều khán giả, nghệ sĩ gần xa đã đến lễ tang chia buồn với gia đình giọng ca “Bông Điên Điển”, hy vọng mọi người sẽ sớm vượt qua nỗi mất mát to lớn này.

Mới đây, trên trang cá nhân, Wendy Phạm - con gái Phi Nhung – bày tỏ sự xúc động trước tình cảm quá lớn của mọi người dành cho mẹ ruột. Wendy cũng mong mọi người thông cảm vì không tránh khỏi những sai sót trong lúc tang gia bối rối.

“I’m still speechless at how much love my mother has received today. Thank you to everyone who showed my family support. Our family thanks each and every of you. Also, thank you all for the donations to continue my mother charity work. (Tạm dịch: Tôi không thể nói nên lời trước tình yêu thương mà mẹ tôi đã nhận được ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ gia đình tôi. Gia đình chúng tôi cảm ơn tất cả các bạn. Cũng xin cảm ơn tất cả mọi người đã quyên góp để mẹ tôi tiếp tục công việc từ thiện)”, con gái Phi Nhung chia sè.

Điều đặc biệt trong tang lễ của Phi Nhung, Wendy lần đầu tiên công khai diện mạo của chồng và hai con trai. Nhìn khoảnh khắc hai cháu ngoại kháu khỉnh của Phi Nhung đội khăn trắng khiến ai cũng nặng lòng. Trong những ngày qua, ông xã của Wendy cùng vợ túc trực lo lắng nhiều việc. Anh cũng là người đứng cạnh di ảnh, cúi đầu đáp lễ tất cả khách đến tiễn đưa mẹ về nơi yên nghỉ.

Trước đó, trong lúc diễn ra tang lễ, người thân Phi Nhung đã hé lộ di nguyện cuối đời của cô. Cố ca sĩ luôn muốn xây dựng một trường học dành riêng cho trẻ em gốc Việt ở Mỹ, để các em dù có sinh ra lớn lên ở nước ngoài thì vẫn có nơi để học tiếng Việt, vẫn có thể sử dụng tiếng Việt trôi chảy và không quên tiếng mẹ đẻ. Wendy cho biết, toàn bộ số tiền phúng điếu nhận được sẽ góp vào “Quỹ từ thiện Phi Nhung - Wendy Phạm” để xây trường học ở Mỹ và giúp nạn nhân Covid-19 tại Việt Nam. Con gái Phi Nhung hi vọng được mọi người ủng hộ, đồng hành hoàn thành di nguyện của mẹ. Có mặt trong lễ tang, Việt Hương chia sẻ số tiền các nghệ sĩ ở Việt Nam gửi mua vòng hoa sẽ được cô làm tròn lên 5.000 USD và quyên góp vào quỹ từ thiện.

Trong tang lễ Phi Nhung có trưng bày 30 bức hình của cô chụp trong nhiều thời điểm khác nhau. Theo lời chia sẻ thì những bức hình này sẽ được gửi tặng tới các khán giả, mạnh thường quân đã quyên góp ủng hộ quỹ Phi Nhung, thay cho lời cảm ơn từ cố ca sĩ.

Đông đảo nghệ sĩ, người hâm mộ đang sống tại Mỹ đã đến nói lời vĩnh biệt Phi Nhung và ai cũng không cầm được nước mắt khi chia tay một cuộc đời luôn sống hết mình vì người khác, đến trước khi ra đi cũng vẫn mong muốn được làm điều gì đó để giúp đỡ cộng đồng.

