Trấn Thành nuôi mèo 70 triệu chưa bằng số tiền "khủng" của ngọc nữ này chi cho thú cưng?

Chủ Nhật, ngày 12/09/2021 00:10 AM (GMT+7)

Bên cạnh việc mua sắm quần áo, trang sức hàng hiệu, nhiều sao Việt không ngại bỏ ra khoản tiền lớn cho việc nuôi và chăm sóc thú cưng.

Dù bận rộn với công việc nhưng không ít nghệ sỹ vẫn dành nhiều thời gian để nuôi và chăm sóc thú cưng. Bởi đối với họ, thú cưng không còn là một vật nuôi đơn thuần mà đã trở thành người bạn tri kỷ, người thân trong gia đình. Những người bạn này còn thu hút đông đảo sự chú ý của khán giả không chỉ bởi vẻ ngoài đáng yêu mà còn ở giá thành cực kỳ đắt đỏ.

Trấn Thành - Hari Won

Là một trong những cặp vợ chồng nổi tiếng của showbiz Việt hiện tại, nhưng cả Trấn Thành và bà xã Hari Won đều là những người yêu thương động vật. Cả hai sở hữu ba chú mèo lần lượt là Trấn Xì, Elsa và Yaua đều vô cùng nổi tiếng trên mạng xã hội.

Hình ảnh chú mèo Nga có giá 3.000 USD của vợ chồng Trấn Thành - Hari Won.

Đặc biệt, hai vợ chồng nam MC sở hữu một chú mèo Mỹ lông dài (Maine Coon) có giá trị lên đến 3.000 USD (tương đương 70 triệu đồng). Trấn Thành tiết lộ, chú mèo này được đi máy bay từ Nga về. Dù ban đầu, nam MC rất "xót ruột" khi vợ chi đến 70 triệu đồng để mua một chú mèo nhưng sau đó, anh rất yêu quý và dành sự quan tâm đặc biệt, thậm chí còn đặt tên cho chú mèo theo tên mình là Trấn Xì.

Chú mèo Nga này là một giống "boss" có bản tính hiền lành và rất thân thiện với con người. Tuy nhiên, chúng lại không có bản tính đòi hỏi được chiều chuộng như hầu hết các loài mèo khác. Ngoài ra, nó còn sử hữu một đôi mắt xanh rất xinh đẹp, đây cũng là đặc điểm nổi bật và dễ nhận ra nhất. Giống mèo này xuất hiện tại Nga vào cuối thế kỉ 19 và dần được nhân giống rộng hơn trên toàn cầu. Việc sở hữu một chú mèo Nga là mơ ước của những người yêu thú cưng.

Ngoài Trấn Xì, vợ chồng Trấn Thành còn sở hữu một chú mèo lông trắng tên Ya-ua, cũng thường xuyên được Hari Won tự tay cạo lông.

Trên trang cá nhân, Trấn Thành thường xuyên chia sẻ những câu chuyện thú vị liên quan đến Trấn Xì. Gần đây, anh than thở khi bị mèo cưng leo lên giường cướp mất chỗ ngủ. Lúc đầu rước mèo cưng về nhà, Trấn Thành từng ca thán khi Hari Won lôi mèo ra cạo sạch lông. Sau đó, nam MC phải đưa mèo đi spa chăm sóc, mua quần áo phụ kiện để "tút tát nhan sắc".

Gia đình thú cưng của cặp vợ chồng nổi tiếng còn có hai chú chó đáng yêu tên Peeaboo và Bingsu.

Cặp đôi dành tình yêu thương động vật qua cách chăm sóc thú cưng của mình như chơi đùa, cho ăn uống, săn sóc, đi khám bệnh,... Cũng có không ít lần Trấn Thành bày tỏ quan điểm hãy dành tình cảm cho các thú cưng, không được ngược đãi và nên xem chúng như một người thân.

Hà Tăng

Sau khi kết hôn, nàng ngọc nữ gần như rút lui khỏi showbiz, chỉ tập trung chăm lo cho cuộc sống gia đình sau hôn nhân. Làm dâu nhà hào môn nhưng Hà Tăng lại có cuộc sống khá giản dị, ít khi khoe khoang sở hữu đồ hiệu mà chỉ chăm đăng tải các hoạt động thường ngày, đặc biệt là những khoảnh khắc vô cùng bình yên bên hai chú cún Molly và April.

Những khoảnh khắc chơi đùa với Molly và April thường xuyên được Hà Tăng đăng tải trên trang cá nhân.

Được biết, Molly và April thuộc giống Lab. Đây là giống chó săn phổ biến của Mỹ có giá rơi vào khoảng 40 triệu mỗi con, rất dễ nuôi và huấn luyện. Bởi vì quá yêu thú cưng, Hà Tăng còn tự gọi mình là mẹ của April và Molly. Bên cạnh đó, không chỉ cô ma các thành viên khác trong gia đình cũng yêu quý và dành sự chăm sóc đặc biệt cho 2 "người bạn" trung thành này.

Thậm chí, người đẹp còn coi cả hai như thành viên trong gia đình khi tự gọi mình là mẹ của Molly và April.

Văn Mai Hương

Văn Mai Hương cũng là một trong những nghệ sĩ Vbiz dành nhiều tình yêu thương cho động vật. Được biết, cô sở hữu một chú mèo Sphynx tên Miso. Theo đó, tại Việt Nam, để sở hữu một chú mèo Sphynx chuẩn, ít nhất người nuôi cũng phải bỏ ra từ 1000 - 3000 USD (khoảng 23 - 70 triệu đồng). Đặc biệt, thú cưng của Văn Mai Hương còn có thêm đặc điểm tai xoắn nên sẽ cao hơn bình thường.

Miso là bé mèo thuộc giống Sphynx được Văn Mai Hương nuôi nấng từ khá lâu.

Giống mèo được Văn Mai Hương nuôi nấng khác biệt hoàn toàn so với các "boss" thông thường, khi toàn bộ thân thể nhẵn nhụi, nước da trắng trông có phần hơi hung dữ. Tuy nhiên, giống mèo này lại rất thông minh và ngoan hiền.

Chú "bos" trông có phần hơi hung dũ với toàn bộ thân thể nhẵn nhụi nhưng đây là giống mèo rất thông minh và ngoan hiền.

Hiện tại, trong thời gian nghỉ dịch nên nữ ca sĩ có nhiều thời gian để chăm sóc thú cưng của mình. Ngoài ra, mới đây, Văn Mai Hương cùng các nghệ sĩ như Thu Phương, Nguyễn Trần Trung Quân, Ali Hoàng Dương tham gia chương trình "Sing for life, Sing for love – Hát để sẻ chia" do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam chỉ đạo, Trung tâm Tình nguyện Quốc gia và Sun Bright tổ chức. Nữ ca sĩ cho biết cô hi vọng tiếng hát sẽ là cầu nối cho những tình cảm, lời động viên tinh thần hướng tới đồng bào mình trong bối cảnh hiện nay.

Bảo Anh

Hồi tháng 2/2020, Bảo Anh từng khiến nhiều người thích thú khi đón về nhà bé mèo có vẻ ngoài rất đặc biệt. Theo đó, mèo cưng của nữ ca sĩ có tên Cartier, thuộc giống Serval (Linh miêu đồng cỏ). Là giống mèo hoang dã nên Cartier có những đặc điểm như thân hình mảnh dẻ, đôi tai lớn, đầu nhỏ, chân dài.

Chú mèo cưng giống linh miêu đồng cỏ của Bảo Anh là '"của hiếm" trong Vbiz.

Điểm ấn tượng nhất của chú mèo này là lớp lông ngoài màu vàng kim với đốm và sọc đen, giống hệt một chú báo. Để sở hữu được chú linh miêu quý hiếm này, nữ ca sĩ phải chi số tiền lớn. Theo giá một số người chơi mèo tiết lộ, linh miêu đồng cỏ có thể có giá bán tới 300 triệu đồng.

Nữ ca sĩ trong những ngày ở nhà chống dịch dành trọn vẹn thời gian chơi với mèo cưng.

Ngoài chú linh miêu cá tính, Bảo Anh còn nuôi một chú mèo khác tên Salonpas, được cô đón về từ giữa năm ngoái. Trên trang cá nhân, Bảo Anh thường xuyên khoe hình ảnh đáng yêu của Salonpas. Chú mèo này có dáng người mập tròn, chân ngắn, rất thích đứng trên hai chân để "xin ăn". Với gương mặt dễ thương, Salonpas có lượng fan rất đông đảo. Nhiều lần đi công tác, Bảo Anh còn cho Salonpas lên máy bay hạng thương gia đi cùng.

Vợ chồng Kenvin Khánh - Khởi My

Khởi My và Kelvin Khánh là cặp vợ chồng nổi tiếng showbiz Việt. Dù ngôi sao sinh năm 1990 hơn ông xã 4 tuổi, nhưng trông cả hai không có sự chênh lệch quá lớn về ngoại hình. Tình yêu của Khánh - My được ủng hộ ngay từ những ngày đầu tiên cho tới cái kết là đám cưới viên mãn.

Ảnh cưới của cặp đôi cũng có sự xuất hiện của chú chó cưng.

Sau đám cưới, cặp đôi dành thời gian xây dựng hạnh phúc gia đình, thi thoảng tham gia sự kiện giải trí. Bên cạnh những khoảnh khắc hạnh phúc, Kelvin Khánh và Khởi My thường xuyên cập nhật hình ảnh tinh nghịch với cún cưng có tên Choin.

Hình ảnh cho thấy cặp vợ chồng 9X hết mực yêu thương và coi Choin là "vật báu nhỏ" trong nhà. Không chỉ dành cho cún con một góc riêng tha hồ quậy phá tại tư gia, Kelvin Khánh và Khởi My còn dẫn Choin đi làm. Số lần cún cưng góp mặt trên sóng truyền hình hay những gameshow cũng không hề ít.

Không chỉ cưng chiều như một "đứa con" mà thú cưng nhà Khởi My còn được nhớ chính xác ngày sinh, số tuổi và tổ chức sinh nhật y hệt mọi người.

Choin thuộc giống Bull Pháp - giống chó nhỏ thông minh và nhanh nhẹn. Giống chó này rất đắt đỏ bởi việc nhân giống khá khó khăn, thường có giá thành từ 2000 USD - 3000 USD. Dễ dàng nhận thấy thân hình của Choin tuy nhỏ bé nhưng rất săn chắc. Trước đó, trên trang cá nhân của nữ ca sĩ Khởi My khiến nhiều người bất ngờ khi chia sẻ khoảnh khắc yêu thương của gia đình mình trong bữa tiệc sinh nhật cho chú cún.



